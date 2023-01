Eine Photovoltaikanlage (kurz PV) kostet je nach Größe und Komponenten zwischen 20.000 und 30.000 Euro. Obwohl ab 2023 beim Kauf einer Solaranlage keine Mehrwertsteuer mehr anfällt, bedeuten die Anschaffungskosten doch eine große Investition. Die Alternative: Eine PV-Anlage einfach mieten. Das Hamburger Unternehmen DZ4* hat als Erfinder der PV-Miete bereits zehnjährige Erfahrung bei der Beratung, Planung und Installation.

Das Ziel von DZ4 ist es, mit maßgeschneiderten Photovoltaikanlagen die Versorgung mit Solarstrom so einfach wie möglich zu machen. Nach der Installation ist der Service keineswegs abgeschlossen. Die Profis von DZ4 kümmern sich auch um die Versicherung sowie die Instandhaltung und mögliche Reparaturen. Der zuverlässige Kontakt mit den Eigenheimbesitzer*innen bleibt aufrecht. So profitierst du über die komplette Laufzeit von dem Rundum-Sorglos-Service. Solltest du dein Haus irgendwann verkaufen wollen, ist das kein Problem. Die DZ4-Expert*innen stehen auch bei der Übernahme der Solaranlage durch den oder die neue*n Eigentümer*in mit Rat und Tat zur Seite.

Solaranbieter-Check: Passt DZ4 zu dir? Diese 5 Aussagen geben Aufschluss

Die Besonderheiten der Miet-Solaranlage sowie die Vorteile von DZ4 fassen wir in den folgenden Absätzen für dich zusammen. Wenn dir das zu lange dauert, kannst du anhand dieser fünf Aussagen prüfen, ob DZ4 zu dir passt:

Du kannst oder willst die hohen Anschaffungskosten für eine PV-Anlage nicht aus eigenen Mitteln aufbringen - die PV "zur Miete" ist eine echte Alternative. Du möchtest dich nicht auf ein unflexibles Paket festlegen (wie PV mit Speicher), vielmehr wünscht zu dir eine große Auswahl an Produkten und Services. Du legst Wert auf Sicherheit & Beständigkeit - ein fester Preis und sinnvolle Zusatzleistungen (wie eine Inklusiv-Versicherung) sind dir daher wichtig. Bürokratische Hürden wie die Anmeldung deiner PV oder laufende Aufwände wie Wartung sollten automatisch vom Anbieter übernommen werden. Es ist bedenklich, wie viele PV-Anbieter zuletzt wie Pilze aus dem Boden schießen. Du möchtest einen erfahrenen Anbieter an deiner Seite haben.

Wenn du alle Aussagen mit 'Ja' beantworten kannst, so empfehlen wir dir im nächsten Schritt eine unverbindliche Beratung bei DZ4*. Nur so kannst du herausfinden, ob sich die Rahmenbedingungen mit deinen Anforderungen decken. Die fünf oben genannten Aussagen dienen zunächst nur zur Orientierung.

Solaranlage ohne Anschaffungskosten - DZ4 im Anbieter-Check

Bereits 2012 hat das Hamburger Unternehmen den Bedarf an einem Miet-Modell erkannt - diese Vorteile haben "Mieter" bei DZ4:

Null Euro Anschaffungskosten: Du musst keine hohe Anfangsinvestition tätigen und keinen Kredit aufnehmen. Du bezahlst lediglich eine monatliche Miete für deine PV-Anlage.

Du musst keine hohe Anfangsinvestition tätigen und keinen Kredit aufnehmen. Du bezahlst lediglich eine monatliche Miete für deine PV-Anlage. Festpreisgarantie: Der monatliche Mietpreis bleibt garantiert 25 Jahre lang gleich.

Der monatliche Mietpreis bleibt garantiert 25 Jahre lang gleich. Rundum-Sorglos-Service: DZ4 kümmert sich komplett um deine neue Photovoltaikanlage. Dazu zählen Beratung, Planung, Bau, Versicherungen, Monitoring und Reparaturen.

DZ4 kümmert sich komplett um deine neue Photovoltaikanlage. Dazu zählen Beratung, Planung, Bau, Versicherungen, Monitoring und Reparaturen. Maßgeschneiderte Lösungen: Die Expert*innen von DZ4 arbeiten transparent mit dir zusammen und finden gemeinsam mit dir die passende PV-Lösung für dich und dein Eigenheim.

Die Expert*innen von DZ4 arbeiten transparent mit dir zusammen und finden gemeinsam mit dir die passende PV-Lösung für dich und dein Eigenheim. Mehr Autarkie durch PV: Mach dich unabhängig von steigenden Strompreisen - mit der Miet-Solaranlage von DZ4.

Wenn dich das DZ4-Modell anspricht, dürfte der Anbieter sehr gut zu deinen Anforderungen passen. Informiere dich zu den Paketen, weiter unten nehmen wir diese unter die Lupe. So oder so solltest du bei Interesse eine unverbindliche Beratung bei DZ4 in Anspruch nehmen*, nur so kannst du dir ein vollständiges Bild zu dem deutschen Anbieter machen.

Solaranlage mieten bei DZ4: So gestalten sich die Kosten

Die monatliche Miete hängt von der Größe der PV-Anlage und den Zusatzleistungen ab - beispielsweise ob du mit oder ohne Stromspeicher buchst. Auch eine Energiemanagement-App schlägt sich im Mietpreis nieder. Mit dieser kannst du die Anlage energieeffizienter steuern. Weiter unten im Artikel stellen wir dir die unterschiedlichen Pakete von DZ4 vor (Interesse an der Miet-PV? Hier geht's zum Verfügbarkeits-Check für deine Region*).

Mehr Autarkie durch PV-Anlage: So läuft die Miete ab

Mit dem kostenlosen Solar-Check* von DZ4 kannst du in wenigen Minuten den ungefähren jährlichen Ertrag der Solaranlage berechnen und direkt ein individuelles Angebot anfragen. Wenn dir das Angebot zusagt, kümmert sich DZ4 um alles: Planung, Material, Montage und Service. Auch Versicherung, Überwachung, Wartung und Reparaturen übernehmen die Profis von DZ4. Und das alles zum monatlichen Festpreis ohne zusätzliche Kosten. DZ4 liefert dir ausschließlich hochwertige Komponenten und arbeitet mit erfahrenen Unternehmen zusammen.

Du möchtest mehr über die Miet-Solaranlage erfahren - diese Artikel empfehlen wir dir:

Miet-Solaranlage zum garantierten Festpreis - Das sind die Pakete von DZ4

Bei DZ4 hast du die Wahl aus drei Paketen. Jedes Produkt wird maßgeschneidert von zuverlässigen PV-Partnern bundesweit individuell geplant, angeliefert und installiert. Die monatlichen Kosten variieren bei den einzelnen Paketen. Bei allen Paketen gilt: DZ4 garantiert 25 Jahre lang den gleichen Mietpreis.

DZ4 EASY: Dieses Paket ist das kleinste und günstigste von DZ4. Die PV-Anlage liefert Strom dann, wenn sie produziert - also dann, wenn die Sonne scheint. Diese Anlage wird deinen Voraussetzungen maßgeschneidert angepasst. Mit bis zu einem Drittel deines jährlichen Strombedarfes steigerst du deine Unabhängigkeit vom Stromanbieter und Energiepreisen.

Dieses Paket ist das kleinste und günstigste von DZ4. Die PV-Anlage liefert Strom dann, wenn sie produziert - also dann, wenn die Sonne scheint. Diese Anlage wird deinen Voraussetzungen angepasst. Mit deines jährlichen Strombedarfes steigerst du deine vom Stromanbieter und Energiepreisen. DZ4 EASY SMART: Das mittlere Paket ist die smarte Version von DZ4 EASY. Der Unterschied zum günstigsten Paket: Du bekommst einen Energiemanager , mit dem du deine Stromflüsse im Haus analysieren und kontrollieren kannst. So steigerst du deine Energieeffizienz und holst aus deiner Solaranlage das Beste raus.

Das mittlere Paket ist die smarte Version von DZ4 EASY. Der Unterschied zum günstigsten Paket: Du bekommst einen , mit dem du deine Stromflüsse im Haus und kannst. So steigerst du deine und holst aus deiner Solaranlage das Beste raus. DZ4 AUTARK: Mit DZ4 Autark bist du unabhängig. Denn mit der auf deine Bedürfnisse und Anforderungen zugeschnittenen Solaranlage bekommst du auch gleich den Stromspeicher geliefert. Wenn die Sonne nicht scheint, kommt der selbst produzierte Strom aus dem Speicher. So sind bis zu zwei Drittel deines jährlichen Strombedarfs durch die PV-Anlage abgedeckt. Darüber hinaus lassen sich mit dem integrierten Energiemanager die Stromflüsse im Haus analysieren. So hast du die Möglichkeit, die Nutzung des Stromes anzupassen und die Solarenergie noch effizienter zu nutzen.

Gute Erfahrungen mit DZ4-Lösungen: Hohe Kundenzufriedenheit

Die Erfahrungen und der Service von DZ4 wird auch von Kund*innen belohnt. So erhielt das Unternehmen die Note 1,8 beim Servicetest des TÜV Saarland. Dieses Zertifikat basiert auf einer repräsentativen Kundenzufriedenheitsanalyse.

Auch in Trusted Shops spiegelt sich die Zufriedenheit wider, was Stimmen von Kund*innen zu dem Miet-Modell von DZ4 zeigen:

"Es ging recht schnell. Im Oktober das Beratungsgespräch mit Vertragsunterschrift. Im Februar Anlage errichtet."

"Mein Ansprechpartner ist trotz der angespannten Lage jederzeit ansprechbar. Er ruft zurück und kümmert sich."

"Bisher (Anlage ist erst seit gestern in Betrieb) haben alle Abläufe insgesamt sehr gut geklappt. Die Firmen, mit denen DZ4 zusammenarbeitet, sind zuverlässig und haben freundliche Mitarbeiter."

"Guter Kundendienst, Beratung durch Außendienstmitarbeiter war sehr gut, Nachfragen wurden telefonisch beantwortet bzw. erklärt. Bis jetzt bin ich zufrieden."

"Der erste Anbieter für Solaranlagen, der sich individuell mit den Kunden befasst und ein optimales Angebot bietet."

PV-Check: Unser Fazit zur DZ4-Lösung

Wer sich unabhängig von steigenden Strompreisen machen möchte und eine Rundum-Sorglos-Lösung sucht, ist bei dem deutschen Anbieter genau richtig. Installation, Versicherung und Wartung sind inklusive, weshalb du dich über die komplette Laufzeit um nichts kümmern musst. Das spart Zeit und Nerven und macht die Solaranlage für dich kalkulierbar.

PV mieten oder kaufen? Vor dem Abschluss solltest du dich mit beiden Modellen beschäftigen und die Vor- und Nachteile kennen. Beide Modelle haben ihren Anteil an der Energiewende in Deutschland - in diesem Artikel haben wir alles Wissenswerte zu Mieten vs. Kaufen für dich zusammengefasst.

Kontakt zu den PV-Vorreitern von DZ4

DZ-4 GmbH

Telefon : 040 650 52 501-10

E-Mail: kontakt@dz4.de

Website: www.dz4.de