ANZEIGE vor 26 Minuten

PV anschaffen

Mach es wie der Nachbar: Immer mehr Dächer mit Solaranlage - mit diesem Online-Anbieter klappt es mit der PV

Auf deutschen Dächern machen sich die Photovoltaikanlagen breit. Online-Anbieter wie zolar bieten Planung, Kauf oder Miete von PV-Anlagen online an und kooperieren für die Montage mit lokalen Handwerksbetrieben Ort. Das Ziel: kostengünstiger und klimafreundlicher Strom für alle sowie mehr Unabhängigkeit vom Energiemarkt. Der Online-Anbieter will PV massenfähig machen - so soll das klappen.