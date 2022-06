Photovoltaik ist ein wichtiger Hoffnungsträger für Unabhängigkeit von Öl und Gas und zur Eindämmung des Klimawandels. Jeder Einzelne kann durch die persönliche CO2-Bilanz zum Erreichen der Klimaziele beitragen. Emissionen kannst du zum Beispiel durch Verzicht auf die ein oder andere Autofahrt reduzieren. Einen wesentlichen Teil machen aber auch schädliche Treibhausgase aus dem Bereich Wohnen aus. 23 Prozent des gesamten Ausstoßes fallen in dieses Segment.

Mit einer Photovoltaik-Anlage auf einem Ein- oder Zweifamilienhaus kannst du jährlich durchschnittlich rund 4 Tonnen CO 2 einsparen. Zum Vergleich: Das entspricht sechs Hin- und Rückflügen von Berlin nach Mallorca oder 19.000 Kilometer Fahrt mit einem Benziner. Mit einer Solaranlage auf deinem Eigenheim wirst du Teil der Energiewende und sorgst so für eine grüne lebenswerte Welt. Der PV-Experte zolar hat sich zum Ziel gesetzt, auf jedes Dach der Welt eine Solaranlage zu bauen und damit die Nutzung erneuerbarer Energie für alle so einfach wie möglich zu machen.