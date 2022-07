PV-Boom: Immobilienbesitzer suchen nachhaltige Alternativen zu teurer Versorgung durch Energiemarkt

Kosten für Anschaffung ab 10.000 Euro - große Ersparnis durch Eigenverbrauch und Einspeisung

Anschaffungskosten für PV-Anlage reduzieren - diese Förderungen gibt es

Anbieter wie DAA stellen kostenfrei den Kontakt zwischen Interessenten und regionalen Solarteuren* her

Wie sich das Interesse an erneuerbaren Energien – beispielsweise über Photovoltaik – entwickelt, beobachtet DAA sehr genau. Der Online-Dienstleister aus Hamburg erhält auf seinen Portalen rund um regenerative Energietechnik und Sanierung monatlich bis zu 50.000 Anfragen von Interessenten - beispielsweise über Solaranlagen-Portal.com*. Nicht nur im aktuellen Zeitraum, sondern auch in einer Langzeit-Auswertung zeigt sich: Das Interesse an erneuerbaren Energiesystemen steigt stetig weiter, während fossil betriebene Systeme immer weniger gefragt sind.

Eine Auswertung der Anfragen in den letzten fünf Jahren zeigt, das Photovoltaik, Solarthermie und Speicher zunehmend an Beliebtheit gewinnen. Einen auffallend großen Sprung nach oben machen Photovoltaik und Solarthermie seit dem Herbst 2021 – als die Energiepreise stark zu steigen begannen. Es wird klar: Verbraucher reagieren auf hohe Kosten, und suchen nach Alternativen – die in Form erneuerbarer Energien bei der Strom- und Wärmeversorgung naheliegend sind. Tipp: Weiter unten im Artikel kannst du einen Anbietervergleich für Photovoltaik über die DAA anfragen (bis zu 5 Anbieter aus deiner Region).

Solaranlage anschaffen: Kosten & Nutzen

Du möchtest dir eine PV-Anlage anschaffen, um sich mit selbst erzeugtem Solarstrom unabhängiger von steigenden Preisen zu machen? Dann ist natürlich zuerst der Anschaffungspreis für die PV-Anlage interessant! Die Kosten einer Photovoltaikanlage werden in Kosten pro Kilowattpeak (kWp) angegeben. Dabei sinken die Kosten pro Kilowattpeak, je größer die Anlage ist.

Für eine kleinere Anlage mit etwa 3 bis 4 kWp liegen die Kosten pro Kilowattpeak bei etwa 1.600 bis 1.700 Euro netto pro kWp – insgesamt also netto etwa 4.800 bis 6.800 Euro. Bei einer größeren Anlage mit etwa 8 bis 10 kWp zahlst du pro kWp 1.300 bis 1.400 Euro. Insgesamt liegen die Kosten zwischen 10.400 und 14.000 Euro. Einen Preisvergleich kannst du mit wenigen Klicks über Solaranlagen-Portal.com* anfragen.

Welchen Nutzen eine Photovoltaikanlage bringt - ein Rechenbeispiel:

Gut zu wissen: Mit einem Kilowattpeak Leistung erzeugt deine PV etwa 950 bis 1.200 Kilowattstunden Strom pro Jahr .

. Zum Vergleich: Eine vierköpfige Familie braucht im Jahr etwa 4.000 kWh Strom.

Rechenbeispiel: Eine Anlage mit 8 kWp erzeugt etwa 8.000 kWh Strom pro Jahr. Ohne Speicher ist etwa ein Drittel, also rund 2.600 kWh, nutzbar. Das bedeutet bei etwa 40 Cent pro kWh aus dem Netz eine Ersparnis von etwa 1.040 Euro im Jahr .

Das bedeutet bei . Die verbleibenden 5.400 kWh werden ins Netz eingespeist. Im Juni 2022 werden 6,34 Cent pro kWh vergütet, insgesamt also etwa 342 Euro.