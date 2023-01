Stromkosten senken mit Balkonkraftwerk - beliebte Alternative für Miet-Wohnungen

- beliebte Alternative für Miet-Wohnungen Steuer-Geschenk : Zum 1.1.2023 sparst du 19 % Mehrwertsteuer beim Kauf

: Zum 1.1.2023 Steckersolaranlagen von PluginEnergy*: Schnelle & einfache Montage

Mini-PV für Balkon, Terrasse oder Garten: Diese Erfahrungen haben Nutzer gemacht

Balkonkraftwerke sind aufgrund der anhaltend hohen Strompreise beliebt wie nie zuvor. Mini-PVs mit 600 Watt sind nicht genehmigungspflichtig und im Handumdrehen montiert. Mit den Lösungen von PluginEnergy machst du dich unabhängig von steigenden Strompreisen und erzeugst deinen Ökostrom selbst. Ob Balkon, Terrasse, Dach oder Garten - PluginEnergy bietet im Online-Shop eine große Auswahl der Mini-Solaranlagen an*. Das Beste: Zum 1.1.2023 greift das neue Jahressteuergesetz und damit der Nullsteuersatz für Kauf, Lieferung und Installation von Solaranlagen - dies gilt auch für Mini-PVs, womit du dir die 19 Prozent Mehrwertsteuer beim Kauf sparst.

Balkonkraftwerke: PV-Lösungen für Miet-Wohnungen - 19 % Steuer-Vorteil

Die Macher hinter PluginEnergy sagen: Es muss Schluss damit sein, dass Solarlösungen nur für Eigenheimbesitzer gedacht werden. Bereits 2020 schreibt das Unternehmen dazu auf seiner Instagram-Seite: "Alle zukünftig angebotenen PV-Produkte sollen es Menschen möglich machen, einfach und überall ihren eigenen Ökostrom zu produzieren." Die Mini-PV "made in Germany" ist das Ergebnis jahrelanger Entwicklungsarbeit. Der Ausbruch des Ukraine-Kriegs und die damit verbundenen Energiekrise sorgt 2022 für einen Run auf Mini-Solaranlagen von PluginEnergy & Co. Die "Energiewende für Jedermann" geht auf - und so fließt der selbst produzierte Ökostrom mittlerweile auch in Miet-Wohnungen.

Im letzten Jahr waren die Lager von PluginEnergy deshalb lange Zeit leergefegt. Umso mehr dürften sich PV-Fans 2023 über frische Ware und ein Steuer-Geschenk freuen. So gibt es beliebte Allrounder wie die PiE CLASSIC 760 COMBO* für Garten & Terrasse mit den 0 Prozent Mehrwertsteuer bereits für 890 Euro. Um deine eigene Balkon-Photovoltaik in Betrieb zu nehmen, brauchst du keinen Handwerker oder bestimmte technische Vorkenntnisse. Die Mini-Solaranlage von PluginEnergy montierst du schnell und einfach mithilfe von Spezialbändern an deinen Balkon* - und das innerhalb von nur 30 bis 60 Minuten. Außerdem bietet PluginEnergy auch Solarmodule für Garten*, Terrasse* oder Flachdach* an.

Das neue Jahressteuergesetz macht die Anschaffung noch attraktiver. PluginEnergy schreibt dazu folgendes in seinem Online-Shop: "Für Sie als unsere Kunden bedeutet (das neue Jahressteuergesetz) 0 Prozent Mehrwertsteuer auf viele unsere Produkte im neuen Jahr." Zubehör ist im Rahmen von PV-Sets ebenfalls Steuer-befreit. Dies Preise für relevante Produkte sind ohne Mehrwertsteuer ausgezeichnet. Hier findest du alle Mini-PVs von PluginEnergy auf einen Blick*.