Laut dem Bundesverband Solarwirtschaft plant jede*r sechste Eigenheimbesitzer*in bis kommendes Jahr eine Solaranlage zur Erzeugung von Wärme oder für die Stromproduktion. Aus gutem Grund: In einer von der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft in Auftrag gegeben Studie rechnen die Expert*innen des Schweizer Prognoseinstitut Prognos mit einem extremen Anstieg der Strompreise.

Während 2019 eine Megawattstunde im Großhandel noch rund 38 Euro kostete, hat Prognos berechnet, dass die gleiche Menge ab kommendem Jahr im Schnitt mit 500 Euro zu Buche schlagen wird. Auch die Heizkosten können sich laut Bundesnetzagentur 2023 verdreifachen - Zeit, selbst Strom und Wärme zu produzieren. Bei der Installation deiner eigenen Photovoltaik-Anlage gibt es einiges zu beachten.

Photovoltaikanlage: Deshalb lohnt es sich, Strom selbst zu erzeugen

Ob für den Eigenbedarf, zum teilweisen Einspeisen in das Netz oder zur Volleinspeisung: Eine eigene Solaranlage lohnt sich in jedem Fall. Der Anreiz, möglichst viel Strom in das öffentliche Netz einzuspeisen, wurde durch die Novelle des Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG) erhöht. Im Juli hat die Bundesregierung zudem beschlossen, dass du ab 2023 eine höhere Vergütung für die Einspeisung ins öffentliche Netz bekommst.

Wenn du den erzeugten Strom zur Gänze selbst nutzt, sparst gegenüber dem Kauf von Strom deutlich. Die sogenannten Gestehungskosten für Solarstrom liegen bei etwa 12 bis 16 Cent pro Kilowattstunde. Beim Betrieb einer eigenen PV-Anlage fallen diese Kosten an, um die produzierte Energie in nutzbaren elektrischen Strom umzuwandeln. Die Stromkosten aus dem Netz dagegen belaufen sich auf rund 35 Cent/kWh. Die notwendige Investition für eine Solaranlage kannst du durch zahlreiche Möglichkeiten der staatlichen Förderungen senken.

PV-Anlage planen: So muss dein Dach beschaffen sein

Bevor du dich um deine PV-Anlage kümmerst, solltest du dein Dach genauer unter die Lupe nehmen. Wichtig ist, dass es stabil genug ist, die PV-Anlage zu tragen. Auch die Belastung durch die Montagearbeiten sollte es aushalten. Wenn du dir nicht sicher bist, lässt du es am besten von einem Statiker oder einer Statikerin prüfen. Fachbetriebe für Photovoltaik vermitteln dir den richtigen Ansprechpartner oder arbeiten selbst mit Statikern zusammen.