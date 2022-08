Du möchtest dich unabhängig von den steigenden Strompreisen machen und planst die Anschaffung einer Solaranlage? Die weltweiten Lieferengpässe und fehlendes Personal bei PV-Fachbetrieben machen dies zu einem schwierigen Unterfangen. Hier kommen kostenlose Vergleichsservices wie Aroundhome oder Solaranlagen-Portal.com ins Spiel, mit deren Hilfe du bei mehreren Anbietern gleichzeitig anfragen kannst - viele davon aus deiner Region.

Um dir selbst die Anschaffung einer Solaranlage zu erleichtern, gibt es verschiedene Vergleichsservices am Markt, die dir helfen, Solaranlage mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis oder die am schnellsten verfügbarste PV-Lösung zu finden. Aroundhome*, Solaranlagen-Portal.com* und Blauarbeit.de* bieten dir einen kostenlosen und unverbindlichen Vergleichsservice an.

Solaranlage anschaffen: Diese Vorteile haben Anbietervergleiche

Anbietervergleiche für Photovoltaik erfreuen sich großer Beliebtheit - diese Vorteile bringen Services von Solaranlagen-Portal.com & Co:

Kostenlos und unverbindlich mehrere PV-Angebote anfragen

Viele regionale PV-Fachbetriebe angeschlossen

Angebote miteinander vergleichen und so den passenden Solarteur finden

Du erhältst eine herstellerunabhängige Beratung für PV

Volle Transparenz & Kostenkontrolle, indem du über verschiedene Vergleichsportale anfragst

Wähle das beste Angebot für dich aus (Preis-Leistung, günstigster Anbieter, am schnellsten verfügbar...)

Mit dem Anbietervergleich sparst du dir also die Mühe, unterschiedliche PV-Fachbetriebe auf eigene Faust anzufragen. Im besten Fall kommst du schneller an deine eigene Solaranlage oder sparst Kosten durch den Vergleich ein. Mithilfe der Anbietervergleiche holst du mit wenigen Klicks gleich mehrere Angebote von unterschiedlichen Solarteuren ein. Hinterlegst du deine Anfrage bei gleich mehreren Vergleichsservices, so hast du einen noch besseren Vergleich zwischen verschiedenen Solarteuren. Wir haben drei beliebte Vergleichsportale unter die Lupe genommen, die dich bei der Anschaffung einer PV unterstützen.

PV-Anfrage über Aroundhome stellen: Der Profi rund ums Haus

Aroundhome* ist Vermittler für Produkte und Dienstleistungen rund ums Haus und hat das Ziel, Kunden und Fachbetriebe schnell und einfach zusammenzubringen (beispielsweise auch rund um Fenster, Badezimmer oder Heizungen). Mit nur wenigen Klicks kannst du hier bis zu drei PV-Angebote von regionalen Fachbetrieben anfragen. Zudem erhältst du eine individuelle Solarberatung - der Service von Aroundhome ist für dich kostenlos und unverbindlich. Es gibt keine Pflicht, ein Angebot anzunehmen.

Bis zu 5 PV-Angebote über Solaranlagen-Portal.com einholen

Solaranlagen-portal.com* wirbt damit, dass du unverbindlich Kontakt zu bis zu fünf Handwerksunternehmen erhältst - viele davon aus deiner Region. Im Rahmen dessen kannst du eine umfangreiche Solarberatung in Anspruch nehmen. So funktioniert's: Hinterlege mit wenigen Klicks alle wichtigen Angaben zu deinem PV-Projekt* (wie Dachart, Größe des Dachs oder Wunschtermin), daraufhin stellt Solaranlagen-Portal.com eine Abfrage bei passenden Fachbetrieben - gibt es einen "Match", treten die Solarteure direkt mit dir in Kontakt, um einen Beratungs- oder Vororttermin für die Angebotserstellung zu vereinbaren.

Blauarbeit.de: Finde deinen regionalen Solarteur

Bei Blauarbeit.de findest du mit nur wenigen Klicks bundesweit 500 Solarteure. Hier hast du die Möglichkeit, deinen präferieren PV-Fachbetrieb direkt online zu beauftragen. Zunächst hinterlegst du via Blauarbeit.de die Auftragsdaten für die geplante Solaranlage*. Die angeschlossenen Handwerksunternehmen haben Zugriff auf deinen Auftrag und können für eine Beratung o. Ä. mit dir in Kontakt treten. Auch der Service von Blauarbeit.de ist kostenlos und unverbindlich.

Angebote für Photovoltaikanlage anfragen - alle Services auf einen Blick

Die vorgestellten Vergleichsportale unterscheiden sich im Wesentlichen in der Art der Anfrage. Bei den angeschlossenen PV-Fachbetrieben kann es teilweise Überschneidungen geben. Für die volle Transparenz und Kostenkontrolle empfehlen wir jedoch, bei mehreren Anbietervergleichen gleichzeitig anzufragen.

Anfragen über Anbietervergleich stellen

Das Prinzip, wie du dir mehrere Angebote einholen kannst, ist sehr ähnlich und unterscheidet sich bei den Anbietern Aroundhome und Solaranlagen-Portal.com nur in kleinen Details im Anfrageprozess. Hier die Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du dir mit nur wenigen Klicks gleich mehrere Angebote einholen kannst:

Öffne die Website des Anbietervergleichs (Aroundhome*, Solaranlagen-Portal.com*) Nutzungsart wählen (z. B. Einspeisung oder Eigenverbrauch) Kurzbefragung ausfüllen (u. a. Personen im Haushalt, Dachform, Miete vs. Kauf...) Postleitzahl hinterlegen, um regionale Angebote zu erhalten Name & Kontaktmöglichkeiten hinterlegen Absenden, um Angebote zu erhalten Angebote vergleichen, Favoriten auswählen & dauerhaft Stromkosten sparen

PV-Auftrag bei Blauarbeit.de hinterlegen

Hinterlege online deine Auftragsdaten für die geplante Photovoltaikanlage bei Blauarbeit.de*. Die rund 500 Solarteure haben Zugriff auf die hinterlegten Aufträge bei Blauarbeit.de und können für eine Beratung und/oder Angebotserstellung mit dir in Kontakt treten. So funktioniert der Service:

PV-Auftrag mit Kurzbeschreibung auf Blauarbeit.de* eingeben Um PV-Installateure in deiner Nähe zu finden hinterlegst du deine Postleitzahl und den Ort Eingeben, bis wann der Auftrag erledigt sein soll Schnellanmeldung bei Blauarbeit.de - so können lokale Betriebe mit dir Kontakt aufnehmen und dir Angebote zuschicken Angebote aus deiner Region erhalten & vergleichen Ist der passende Fachbetrieb dabei: PV-Auftrag vergeben & über Strom vom eigenen Dach freuen



PV anschaffen - das könnte dich auch interessieren:

Solaranlage mieten ohne Anschaffungskosten - hier direkt bei Enpal anfragen*

ohne Anschaffungskosten - hier direkt bei Enpal anfragen* Photovoltaikanlage anschaffen : Der Online-Konfigurator von zolar* hilft bei der Planung

: Der Online-Konfigurator von zolar* hilft bei der Planung Strom produzieren mit Carport: Dein Dach ist nicht für PV geeignet? Unter Umständen schafft ein Solar-Carport von Glasvordach.de* Abhilfe