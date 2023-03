Du möchtest dich endlich unabhängig von den steigenden Strompreisen machen und gleichzeitig etwas für die Umwelt tun und spielst daher mit dem Gedanken, 2023 eine Solaranlage anzuschaffen? Die Mehrwertsteuerbefreiung verstärkt den PV-Boom. Auf der anderen Seite sorgen die weltweiten Lieferengpässe und fehlendes Personal bei PV-Fachbetrieben für Frust bei Interessenten.

Hier kommen Online-Plattformen ins Spiel, die einen PV-Anbietervergleich bieten. Hier findest du Handwerksbetriebe mit freien Kapazitäten, die eine fachkundige Beratung anbieten und Angebote vorlegen. Am Markt gibt es verschiedene Plattformen, die dir helfen, den passenden Solaranlagenanbieter zu finden. Im Test bei inFranken.de: Solaranlagen-Portal.com*, Aroundhome*, Solaranbietercheck*, Selfmade Energy* und Blauarbeit.de*. Diese bieten dir einen kostenlosen und unverbindlichen PV-Vergleich an, Selfmade Energy spielt die PV-Angebote sogar in Echtzeit aus. So behältst du die Kosten im Blick und hast volle Transparenz.

Solaranlagen-Vergleich: Anbieter mit freien Kapazitäten - die Vorteile

Du spielst mit dem Gedanken, eine Solaranlage anzuschaffen und möchtest wissen, welcher Anbieter am besten zu deinen Anforderungen passt? Hier kommen Online-Vergleichsportale ins Spiel. Mit einem Anbietervergleich sparst du dir die Mühe und Zeit, unterschiedliche PV-Fachbetriebe auf eigene Faust anzufragen. In Zeiten von Lieferengpässen und Fachkräftemangel findest du hier Betriebe mit freien Kapazitäten. Bestenfalls kommst du schneller an deine eigene Solaranlage und sparst durch den Vergleich mehrere hunderte oder tausende Euro an Anschaffungskosten ein - für viele PV-Interessenten ist das der entscheidende Vorteil. Denn in finanzieller Hinsicht ist der größte Fehler, den du beim Kauf deiner Solaranlage machen kannst, das erstbeste Angebot einfach anzunehmen.

Anbietervergleiche für Photovoltaik - diese Vorteile bringen Services von Solaranlagen-Portal.com & Co:

Kostenlos und unverbindlich mehrere PV-Angebote anfragen

Handwerksbetriebe mit freien Kapazitäten finden

Teilweise direkter Vergleich in Echtzeit über die Vergleichs-Services

Angebote miteinander vergleichen und so den passenden Solarteur finden

Du erhältst eine herstellerunabhängige Beratung für PV

Alles online - du musst also nicht selbst nach PV-Fachbetrieben recherchieren oder den Hörer in die Hand nehmen, um Kontakt aufzunehmen

Volle Transparenz & Kostenkontrolle, indem du über verschiedene Vergleichsportale anfragst

Viele regionale PV-Fachbetriebe angeschlossen

Wähle das beste Angebot für dich aus (Preis-Leistung, günstigster Anbieter, am schnellsten verfügbar...)

Damit helfen die Online-Vergleiche dabei, dass du Teil der Energiewende wirst

Solarfirmen mit Online-Plattformen vergleichen

Im stressigen Alltag bleibt oftmals nicht die Zeit, selbst nach dem passenden PV-Fachbetrieb zu suchen. Und vielen Interessenten fehlt das Hintergrundwissen: Was macht einen guten Solarteur aus? Welche Faktoren machen ein attraktives Angebot aus?

Mithilfe der Online-Anbietervergleiche holst du mit wenigen Klicks gleich mehrere Angebote von unterschiedlichen Solarteuren ein - und kannst dir so einen hilfreichen Marktüberblick verschaffen. Wir haben fünf beliebte Vergleichsportale unter die Lupe genommen, die dich bei der PV-Anschaffung unterstützen.

Tipp aus der Redaktion: Sieh dir hier den Erfahrungsbericht unseres Lesers an - die Dos und Don'ts beim Solaranlagen-Kauf.

#1 - Solaranlagen-Portal.com: Experten von DAA vermitteln 50.000 Anfragen/Monat

Solaranlagen-portal.com* wirbt damit, dass du kostenlos und unverbindlich Kontakt zu bis zu fünf Handwerksunternehmen erhältst - viele davon aus deiner Region. Hinter dem Portal stecken die PV-Profis von DAA. Im Rahmen der Anfrage kannst du eine umfangreiche Solarberatung in Anspruch nehmen.

So funktioniert's: Hinterlege mit wenigen Klicks alle wichtigen Angaben zu deinem PV-Projekt* (wie Dachart, Größe des Dachs oder Wunschtermin), daraufhin stellt Solaranlagen-Portal.com eine Abfrage bei passenden Fachbetrieben - gibt es einen "Match", treten die Solarteure direkt mit dir in Kontakt, um einen Beratungs- oder Vororttermin für die Angebotserstellung zu vereinbaren.

#2 - Aroundhome: Profi rund ums Haus vermittelt bis zu 3 Angebote

Aroundhome* ist Vermittler für Produkte und Dienstleistungen rund ums Haus und hat das Ziel, Kunden und Fachbetriebe schnell und einfach zusammenzubringen (beispielsweise auch rund um Fenster, Badezimmer oder Heizungen). Mit nur wenigen Klicks kannst du hier bis zu drei PV-Angebote von regionalen Fachbetrieben mit freien Kapazitäten anfragen.

Zudem erhältst du eine individuelle Solarberatung - der Service von Aroundhome ist für dich kostenlos und unverbindlich. Es gibt keine Pflicht, ein Angebot anzunehmen.

#3 - Solaranbietercheck: Bis zu 30 Prozent sparen mit PV-Anbietervergleich

Das Team von solaranbietercheck.de* bringt dich in drei Schritten zum passenden Angebot. Zunächst füllst du das Formular mit Informationen zum Haus und Stromverbrauch aus, dies dauert nur zwei Minuten. Im zweiten Schritt fragt Solaranbietercheck bei kooperierenden Fachbetrieben bis zu zwei individuelle Angebote an, die auf deine Bedürfnisse zugeschnitten sind. Diese Angebote kannst du im dritten Schritt miteinander vergleichen.

Dabei ist laut Website eine Ersparnis von bis zu 30 Prozent möglich (hier geht's zum 2-Minuten-Check auf solaranbietercheck.de*). Der Service ist für dich kostenlos, alle Anbieter sind geprüft. Im Beratungsprozess erhältst du aktuelle Informationen zu Förderungen für dein Bundesland. Solaranbietercheck vermittelt bundesweit PV-Angebote, darunter viele Fachbetriebe aus deiner Region.

#4 - Selfmade Energy: PV-Angebote in Echtzeit vergleichen - mit Terminangabe

Die Vergleichsplattform Selfmade Energy wirbt damit, dass du auf selfmade-energy.com* kostenlos und unverbindlich Angebote von Solarfirmen in Echtzeit vergleichen kannst. Alles was du dafür tun musst, ist den Solarrechner mit Daten wie Standort, Dachform, Wunschtermin o. Ä. zu füttern. Nachdem du deine Email-Adresse bestätigt hast, kannst du mittels Solarrechner bis zu vier Angebote in Echtzeit vergleichen* - ähnlich wie man es von Vergleichsplattformen für Strom- oder Handytarife kennt.

Viele kooperierende PV-Fachfirmen kommen aus deiner Region. Seit Kurzem zeigt dir der Solarrechner sogar an, zu welchem Termin die vorgeschlagenen Fachbetriebe mit der Installation deiner PV starten können. Mit der Vermittlung von Photovoltaikanlagen konnte Selfmade Energy laut eigenen Angaben in den letzten drei Jahren zur Einsparung von rund 18.000 Tonnen CO2 beitragen.

#5 - Blauarbeit.de: Deutschlandweit 250.000 geprüfte Handwerker

Bei Blauarbeit.de findest du mit nur wenigen Klicks bundesweit 500 Solarteure. Über alle Gewerke hinweg sind mehr als 250.000 geprüfte Handwerker auf der ältesten Handwerkerplattform Deutschlands gelistet. Hier hast du die Möglichkeit, deinen präferieren PV-Fachbetrieb direkt online zu beauftragen.

Zunächst hinterlegst du via Blauarbeit.de die Auftragsdaten für die geplante Solaranlage*. Die angeschlossenen Handwerksunternehmen haben Zugriff auf deinen Auftrag und können für eine Beratung o. Ä. mit dir in Kontakt treten. Auch der Service von Blauarbeit.de ist kostenlos und unverbindlich.

Solarangebote mit wenigen Klicks - alle Online-Vergleiche auf einen Blick

Die vorgestellten Vergleichsportale unterscheiden sich im Wesentlichen in der Art der Anfrage. Bei den angeschlossenen PV-Fachbetrieben kann es teilweise Überschneidungen geben. Für die volle Transparenz und Kostenkontrolle empfehlen wir jedoch, bei mehreren Anbietervergleichen gleichzeitig anzufragen.

Anfragen über Online-Plattformen stellen

Das Prinzip, wie du dir mehrere Angebote einholen kannst, ist sehr ähnlich und unterscheidet sich bei den Anbietern Aroundhome, Solaranlagen-Portal.com und Selfmade Energy nur in kleinen Details im Anfrageprozess. In puncto Ausspielung der Angebote hebt sich Selfmade Energy durch den Echtzeit-Vergleich ganz klar ab, bei Aroundhome, Solaranlagen-Portal.com und Solaranbietercheck erhältst du die Angebote zeitverzögert. Hier die Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du dir mit nur wenigen Klicks gleich mehrere Angebote einholen kannst:

Öffne die Website des Online-Vergleichs deiner Wahl (Aroundhome*, Solaranlagen-Portal.com*, solaranbietercheck.de*, Selfmade Energy*) Nutzungsart wählen (z. B. Einspeisung oder Eigenverbrauch) Kurzbefragung ausfüllen (u. a. Personen im Haushalt, Dachform, Miete vs. Kauf...) Postleitzahl hinterlegen, um regionale Angebote zu erhalten Name & Kontaktmöglichkeiten hinterlegen Absenden, um Angebote zu erhalten (ggf. Email-Adresse bestätigen) Angebote vergleichen, Favoriten auswählen & dauerhaft Stromkosten sparen

PV-Auftrag bei Blauarbeit.de hinterlegen

Hinterlege online deine Auftragsdaten für die geplante Photovoltaikanlage bei Blauarbeit.de*. Die rund 500 Solarteure haben Zugriff auf die hinterlegten Aufträge bei Blauarbeit.de und können für eine Beratung und/oder Angebotserstellung mit dir in Kontakt treten. So funktioniert der Service:

PV-Auftrag mit Kurzbeschreibung auf Blauarbeit.de* eingeben Um PV-Installateure in deiner Nähe zu finden hinterlegst du deine Postleitzahl und den Ort Eingeben, bis wann der Auftrag erledigt sein soll Schnellanmeldung bei Blauarbeit.de - so können lokale Betriebe mit dir Kontakt aufnehmen und dir Angebote zuschicken Angebote aus deiner Region erhalten & vergleichen Ist der passende Fachbetrieb dabei: PV-Auftrag vergeben & über Strom vom eigenen Dach freuen



