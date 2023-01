Solaranlage 2023: Dieses Schaubild zeigt, wie viel Ertrag dein Hausdach abwirft

Wer sich eine eigene Photovoltaikanlage (kurz PV) anschafft, möchte möglichst viel Geld bei den Stromkosten einsparen - und sich so unabhängig vom Markt machen. Mit den aktuell sehr hohen Strompreisen lohnt sich eine eigene Solaranlage umso mehr – denn die Rendite steigt, je größer die Preisdifferenz zwischen der Eigenproduktion und zugekauftem Strom aus dem Netz ist. Heißt: Umso höher der Strompreis, desto mehr lohnt sich Solarstrom vom eigenen Dach. Viele Haushalte haben zum Jahreswechsel eine Strompreiserhöhung bekommen - ist jetzt also die beste Zeit, sich mit einer PV zu beschäftigen?

Wer sich für eine PV-Anlage interessiert, den umtreibt die Frage, ob das eigene Dach für eine Solaranlage geeignet ist und welcher Solarertrag möglich ist. Hier gibt's die Antworten auf die Frage, ob und wie gut dein Hausdach für PV geeignet ist:

Weiterhin im Artikel - drei Ratschläge zur Optimierung der Solaranlage im Betrieb:

Grundsätzlich gilt: Eine Dachneigung von 30 bis 55 Grad sorgt für die besten Solarerträge . Sprich: Schrägdächer sind am besten für PV geeignet . Das heißt aber nicht, dass nicht auch auf einem Flachdach eine gute Solarernte möglich ist – mithilfe von Aufständerung der Paneele etwa. Die Neigungswinkeltabelle für Photovoltaik zeigt, welche Dachneigung und Ausrichtung die besten Erträge erzielen. Die eigentliche Tabelle ist weniger ansprechend, weshalb uns die Profis von Solaranlagen-Portal.com das folgende Schaubild zur Verfügung gestellt haben. Liegt die Neigung deines Dachs und die Ausrichtung im grünen Bereich , so kannst du dich über hohe Solarerträge freuen:

Als Dachausrichtung galt lange Zeit nur die Südausrichtung als optimal. Seitdem aber der Eigenverbrauch stärker in den Fokus gerückt ist, ist auch eine Ost-West-Ausrichtung des Daches gut geeignet, um die Erträge zu erhöhen. Denn der aus Morgen- und Abendsonne gewonnene Solarstrom lässt sich oft direkt verbrauchen, da man zu diesen Zeiten üblicherweise zuhause ist.

Die Basis jeglicher Optimierung einer PV-Anlage ist in ihrer korrekten Planung und Installation verortet. Solar-Fachbetriebe unterstützen dich dabei und geben dir eine Einschätzung der bestehenden Voraussetzungen deines Dachs bzw. geben eine Empfehlung, was die Ausrichtung eines Neubaus angeht.

Verschattungen sollten unbedingt vermieden werden, da diese Ertragsminderungen sind. Liegt ein Modul im Schatten und hat eine verminderte Leistung, so ergeht es allen Folgemodulen ebenso. Mit modernen Leistungsoptimierern umgehst du dieses Problem. Denn bei diesen wird jedes Modul einzeln überwacht und der Maximum Power Point wird für jedes Modul bestimmt. Damit gibt es keine sofortige Ertragsminderung der ganzen Anlage mehr, wenn nur einzelne Module verschattet oder beschädigt sind.

PV im Betrieb: Drei Ratschläge zur Optimierung der Solarerträge

Du bist bereits Besitzer einer PV-Anlage oder planst die Anschaffung - diese Tipps solltest du neben Ausrichtung, Verschattung & Co. beherzigen:

Ratschlag #1: Stromspeicher erhöht Eigenverbrauchsanteil

Vor allem angesichts der 2022 sehr hohen Strompreise kann sich die Anschaffung eines Speichers umso mehr lohnen. Maßgeblich für die Rendite deiner PV-Anlage ist ein möglichst hoher Eigenverbrauch. Im Oktober 2022 kostet eine Kilowattstunde Strom aus dem Netz laut dem Verbraucherportal Verivox rund 54 Cent. Dagegen sind die Gestehungskosten für eine Kilowattstunde selbst erzeugten Stroms mit rund 8 Cent verschwindend gering.

Deine Solaranlage erzeugt in den Mittagstunden deutlich mehr Energie, als du benötigst. Daher lohnt es sich, diese überschüssige Energie zu speichern, um sie dann am Abend nutzen zu können. So lässt sich mit einem korrekt ausgelegten Speicher der Eigenverbrauch – im Vergleich zum Betrieb ohne Speicher – um etwa 60 bis 80 Prozent steigern und du sparst umso kräftiger, da du weniger teuren Strom aus dem Netz dazukaufen musst.

Ratschlag #2: Einsatz eines Leistungsoptimierer für maximalen Ertrag

Ein PV-Leistungsoptimierer überwacht und optimiert die Leistung deiner Solaranlage. Er sorgt dafür, dass die einzelnen Solarmodule jeweils ihren Maximum Power Point (MPP) erreichen - den Punkt, an dem sie ihre maximale Leistung erzielen. Da jedes Modul aufgrund verschiedener Positionen auf dem Dach einen anderen MPP hat und dieser sich mit dem Lauf der Sonne ständig verändert, ist seine Überwachung sehr sinnvoll.

Besonders lohnt sich ein Leistungsoptimierer, wenn die Installationsbedingungen deiner Solaranlage weniger optimal sind. Gibt es stärkere Verschattungen, unterscheiden sich die Modultypen oder sind die Module unterschiedlich stark geneigt, hilft er, die maximale Leistung aus jedem einzelnen Modul herauszuholen. Auf diese Weise lässt sich der Ertrag deiner PV um bis zu 25 Prozent steigern.

Ratschlag #3: Regelmäßige Reinigung der PV-Module

Verschmutzungen auf der Oberfläche von PV-Modulen verringern grundsätzlich den Solarertrag. Daher ist bei bestimmten Neigungswinkeln eine regelmäßige Reinigung notwendig. Das gilt vor allem, wenn der Neigungswinkel sehr gering ist oder wenn das Modul flach montiert wurde. Dann bleiben Verschmutzungen auf der Modulfläche liegen und haben keine Möglichkeit, mit Niederschlägen abgespült zu werden. Hier gilt: Kleiner Aufwand, große Wirkung.