Das Team von priwatt feiert Shop-Jubiläum. So erwartet dich vom 10. bis 17. Februar ein echter Preisknaller: In diesem Zeitraum ist das priBasic Duo-Set* für nur 589 Euro statt 739 Euro erhältlich - du sparst also satte 150 Euro. Dieses Balkonkraftwerk ist besonders für Bastler geeignet und bietet durch die vielfältigen Anwendungsbereiche im Garten, auf der Terrasse und dem Flachdach besondere Flexibilität.

Die Lieferzeit beträgt nur drei bis vier Tage. Aufstellen, Stecker rein und los geht's mit der eigenen Stromproduktion. Das Beste: Die zertifizierte Mini-PV eignet sich auch für Mietwohnungen und ist bis 600 Watt nicht genehmigungspflichtig.

Balkonkraftwerk im Komplettset: Eigener Solarstrom - auch für Mieter*innen

Eine so genannte Mini-Solaranlage (auch Balkonkraftwerk genannt) lässt sich ganz einfach an deinem Balkon, Dachvorsprung oder im Garten befestigen oder aufstellen. So kannst du auch als Mieter*in deinen eigenen Solarstrom produzieren. Die Montage ist kinderleicht, ein Handwerker ist damit überflüssig. Das priBasic Duo-Set* kommt mit 2x 365 Watt - und das zum absoluten Vorteilspreis von 589 Euro. Der dazugehörige Wechselrichter ist auf eine Maximalleistung von 600 Watt ausgelegt, somit ist die Mini-PV nicht genehmigungspflichtig. Du kannst sofort loslegen und Jahr für Jahr bares Geld sparen - das macht sich besonders in Zeiten hoher Strompreise bemerkbar.

Die Installation der Mini-PV ist super einfach: Die Kabel der Solarmodule musst du nur in den Wechselrichter einstecken und den Stromstecker in die Steckdose - schon produzierst du deinen eigenen Strom. Der von dem Solarmodul produzierte Gleichstrom wird durch den Wechselrichter in haushaltsüblichen Wechselstrom umgewandelt, wodurch er gefahrlos durch die Steckdose in dein Stromnetz eingespeist und direkt verbraucht werden kann. Die Balkonkraftwerke von priwatt sind DGS-zertifiziert und haben eine Leistungsgarantie von 25 Jahren. Übrigens: Viele Kommunen haben Förderprogramme für Mini-PVs aufgelegt. In unserem Artikel erfährst du, wo es regionalen Förderungen gibt und in welcher Höhe gefördert wird.

Mini-PV mit 600 Watt für 589 Euro: Alle Infos zur Leseraktion

Das DGS-zertifizierte priBasic Duo-Set* ist der Alleskönner unter den Steckersolaranlagen. In der Aktion gibt's die Mini-PV im Komplettset mit Wechselrichter und Zubehör für unschlagbare 589 Euro - und damit rund 20 Prozent günstiger gegenüber Normalpreis. Die Module werden ohne Halterung geliefert, was ein großer Pluspunkt für Bastler ist. So kann die Mini-PV überall am und ums Haus zum Einsatz kommen - also Balkon, Terrasse, Garten oder Flachdach. Auch das Anschlusskabel kann an deine Bedürfnisse angepasst werden: Du kannst zwischen einem Schukokabel und einer Wielandsteckdose entscheiden (Aufpreis ab 24 Euro).

Die Module verfügen über ein stilvolles Full-Black-Design mit einer Garantie von 25 Jahren. Die Ausführungen von priwatt haben 26 Prozent mehr Leistung als herkömmliche Module. Selbst bei Teilverschattung oder diffusem Licht produziert die Mini-PV weiter. Hohe Schnee- oder Windlasten sind kein Problem.

Leseraktion von priwatt: Mini-PV für jeden Zweck - alle Vorteile auf einen Blick:

Steckersolaranlage mit 600 Watt für 589 Euro statt 739 Euro (+ Aufpreis für Schukokabel oder Wielandsteckdose)

statt 739 Euro (+ Aufpreis für Schukokabel oder Wielandsteckdose) Das priBasic Duo-Set* wird ohne Halterung geliefert und ist somit für jeden Anwendungszweck die richtige Lösung

die richtige Lösung Ökostrom für alle : auch für Mietwohnungen geeignet

: auch für geeignet zertifiziert durch Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e. V. ( DGS )

durch Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e. V. ( ) Autarkiegrad von 20 bis 25 Prozent möglich

möglich Balkonkraftwerke sind nicht genehmigungspflichtig (bei einer Leistung bis zu 600 Watt)

(bei einer Leistung bis zu 600 Watt) Schnellanmeldung durch priwatt bei der Bundesnetzagentur: Module anbringen, Stecker rein, los geht's!

bei der Bundesnetzagentur: Module anbringen, Stecker rein, los geht's! Lieferumfang : 2x Solarmodule 365 Wp (inkl. 25 Jahre Garantie) 1x Wechselrichter 600 W (inkl. 12 Jahre Garantie) 2x Wechselrichterhaltung 2x DC-Verlängerungskabel 6x Kabelbinder

: Lieferzeit nur drei bis vier Tage

Aktion läuft vom 10. bis 17. Februar

Versand der Solarmodule erfolgt per Sperrgutversand - Versandkosten betragen unabhängig vom Warenwert 29 Euro

Spare jetzt 20 Prozent beim Kauf der Mini-PV priBasic Duo-Set* und trage einen aktiven Teil zur Energiewende bei.

Über priwatt: Steckersolaranlagen für jeden Bedarf

Die PV-Experten von priwatt haben es sich zum Ziel gesetzt, die Energiewende für Jedermann zugänglich zu machen. Das breite Angebot von Mini-PVs ist sowohl für Mieter*innen als auch für Hauseigentümer*innen geeignet. priwatt bietet dir zertifizierte DIY-Komplettsets mit oder ohne Halterung an, welche sich zu Hause schnell und einfach selbst installieren lassen. In unserem Artikel stellen wir den Shop und die Produkte von priwatt vor.

Neben der Produktvielfalt überzeugt priwatt mit einem ausgezeichneten Service. Besonders beliebt ist der kostenlose Anmeldeservice - Schritt für Schritt wirst du durch den Anmeldeprozess beim Netzbetreiber geführt, womit sich der bürokratische Aufwand für dich minimiert. Durch die Maximalleistung von 600 Watt beim priBasic Duo-Set* kann eine vereinfachte Anmeldung vorgenommen werden.