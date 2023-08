Die Anschaffung einer Solaranlage ist mit hohen Investitionskosten verbunden. Daher ist es wichtig, dass du eine fachkundige und vertrauenswürdige Solarfirma an deiner Seite hast, die sich um die Planung, Montage und Instandhaltung der PV-Anlage kümmert und auf Qualität setzt. Ratgeber empfehlen die Wahl einer regionalen Fachfirma, um eine*n Ansprechpartner*in direkt vor Ort zu haben. Außerdem unterstützt du so das lokale Handwerk.

Da die Suche nach einem regionalen Handwerksbetrieb oft mühsam ist, haben wir die 99 beliebtesten PV-Fachfirmen in den bayerischen Ballungszentren in einem Ranking zusammengestellt. Viele davon mit freien Kapazitäten, was in Zeiten des Solar-Booms keine Selbstverständlichkeit ist. Für die Recherche haben wir die Google-Suche verwendet. In unsere Liste haben es ausschließlich Betriebe mit einer Bewertung von mindestens vier von fünf Sternen geschafft. Da wir nur die größten Städte Bayerns betrachten, erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wie wir dabei vorgegangen sind und welche PV-Fachfirmen es in deiner Nähe gibt, erfährst du in diesem Artikel. Die besten Adressen in Bayern für Photovoltaikanlagen - in unserem Ranking findest du Solar-Handwerker aus deiner Region:

Die besten Solarfirmen in Bayern: Faktoren für das Ranking

Um dir die Suche nach einem regionalen Solar-Fachbetrieb zu erleichtern, haben wir uns auf die Suche nach den beliebtesten Anbietern in den bayerischen Ballungszentren gemacht. Dabei sind wir wie folgt vorgegangen:

Recherche für die größten Städte in den sieben Regierungsbezirken Bayerns Suche nach den beliebtesten PV-Fachfirmen vor Ort mithilfe von Google Maps Suchbegriffe: "PV Anbieter 'Name der Stadt'" und "Solar Anbieter 'Name der Stadt'" Filtern nach Bewertungen über 4,0 Sterne Auflistung der Betriebe mit den besten Rezensionen Betriebe im Umkreis von ca. 25 km eingeschlossen Ergebnis: Die 99 Solaranbieter mit der besten Bewertung in Bayern

Wichtiger Hinweis zur Auswahl der Handwerksbetriebe: Da wir nur die größten Städte in Bayern in die Suche mit einbezogen haben und einige Solarteure keine Rezensionen auf Google besitzen, erheben wir mit unserer Auflistung der regionalen PV-Handwerksbetriebe in Bayern keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Im Gegenteil: Die Auflistung ist lückenhaft, da insbesondere Fachbetriebe in ländlichen Regionen nicht berücksichtigt werden. Ebenso finden sich nur Betriebe mit Website in unserer Auflistung. Viele kleine Solarfachbetriebe haben oft keine Internetpräsenz, weshalb diese nicht über Google Maps auffindbar sind. Da wir uns auf Betriebe mit regionalem Fokus beschränken möchten, haben wir Solarfirmen, bei denen eindeutig erkennbar ist, dass sie deutschlandweit tätig sind, nicht mit aufgeführt. Anhand dieser Kriterien haben es 99 PV-Betriebe in unsere Liste geschafft.

Photovoltaik-Ranking für Bayern: Die 99 besten Fachbetriebe

Unsere Recherche (Stand: April 2023) hat eine Vielzahl an regionalen Fachfirmen mit hoher Kundenzufriedenheit ergeben. Je nach Region sind natürlich unterschiedlich viele Handwerksbetriebe ansässig, wir haben uns auf eine Auswahl regionalen Solarfirmen mit guter oder sehr guter Bewertung beschränkt (mindestens 4,0 von 5,0 Sternen) - und 99 Top-Betriebe im Freistaat gefunden. Unsere Bestenliste soll der Orientierung dienen und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Folgende beliebte Solarteure aus Bayern schaffen es in das Ranking (sortiert nach Bewertung absteigend):

Regierungsbezirk Unterfranken

Würzburg

Aschaffenburg

Schweinfurt

Kitzingen

Bad Kissingen

Regierungsbezirk Oberfranken

Bayreuth

Bamberg

Coburg

Hof

Regierungsbezirk Mittelfranken

Ansbach

Nürnberg

Fürth

Erlangen

Regierungsbezirk Oberpfalz

Regensburg

Amberg

Regierungsbezirk Schwaben

Augsburg

Kempten (Allgäu)

EXPERTS4ENERGY: 5,0 Sterne bei 4 Rezensionen dHb Gruppe: 5,0 Sterne bei 6 Rezensionen Solux GmbH: 4,3 Sterne bei 17 Rezensionen

Ulm/Neu-Ulm

SunEnergy Network: 5,0 Sterne bei 7 Rezensionen Aquasol Solartechnik GmbH: 5,0 Sterne bei 1 Rezension E.Systeme21 GmbH: 4,8 Sterne bei 21 Rezensionen

Memmingen

Regierungsbezirk Oberbayern

München

Ingolstadt

Rosenheim

Elektro Baur: 5,0 Sterne bei 3 Rezensionen GrünErgieSolar-GmbH: 4,7 Sterne bei 48 Rezensionen ibeko Solar GmbH: 4,1 Sterne bei 66 Rezensionen

Freising

Freising Solar GmbH: 5,0 Sterne bei 4 Rezensionen Leopoldseder Solar: 4,7 Sterne bei 5 Rezensionen Kili-Solar: 4,6 Sterne bei 11 Rezensionen

Dachau

Regierungsbezirk Niederbayern

Landshut

Grünauer GmbH: 4,7 Sterne bei 93 Rezensionen Elektro Ecker: 4,4 Sterne bei 14 Rezensionen

Passau

INNVOLT: 5,0 Sterne bei 5 Rezensionen

Straubing

Probatum Sun GmbH: 5,0 Sterne bei 22 Rezensionen

Deggendorf

ZEWO Energy: 4,8 Sterne bei 41 Rezensionen K&K Solar GmbH: 4,6 Sterne bei 51 Rezensionen

Dingolfing

Tipps für die Suche nach regionalen Handwerksbetrieben für Solaranlagen

Die Solarbranche hat in den letzten Jahren einen regelrechten Boom erlebt - viele PV-Fachfirmen haben volle Auftragsbücher und die Nachfrage ist ungebremst. Das erschwert die Suche nach dem passenden Handwerksbetrieb für dein Projekt. Um einen Überblick über die regionalen Fachbetriebe in deiner Nähe zu schaffen, kannst du analog zu unserer Suchstrategie vorgehen. Um auch kleinere Solaranbieter zu finden, lohnt es sich, einen Blick in das Telefonbuch oder die Gelben Seiten zu werfen. Zudem kannst du Verwandte und Freunde, welche bereits eine Solaranlage besitzen, nach Empfehlungen fragen.

Es kann sich lohnen, mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben miteinander zu vergleichen. Dabei empfiehlt es sich, nicht nur auf den Preis zu achten, wichtig ist auch die Qualität der verbauten Komponenten oder die Wartezeit. Außerdem ist der Service ein wichtiges Kriterium bei der Suche nach dem richtigen Fachbetrieb: Wird dir ein Beratungstermin bei dir zu Hause angeboten und das Dach vor Ort begutachtet? Bekommst du schnelle Antworten auf deine Fragen? Wie gut ist der Anbieter bewertet? Diese Faktoren sind wichtig, um auch den Service nach dem Kauf einschätzen zu können.

Um dir die Suche nach dem geeigneten Fachbetrieb zu erleichtern, kannst du auch den kostenlosen Anbietervergleich nutzen. Dazu musst du nur einen kurzen Fragebogen ausfüllen, deine Kontaktdaten hinterlegen und schon werden dir mehrere Angebote verschiedener regionaler PV-Anbieter zugeschickt, welche du untereinander vergleichen kannst. Mit dem Anbietervergleich von Solaranlagen-Portal.com* kommst du an bis zu fünf Angebote von regionalen Fachbetrieben. Mit dem Service von Aroundhome* erhältst du bis zu drei Angebote von regionalen Solaranbietern mit freien Kapazitäten. Beide Angebote sind für dich kostenlos und unverbindlich. Somit sparst du dir selbst die zeitaufwendige Suche nach Anbietern in deiner Region.

