Wer sich eine eigene Photovoltaikanlage (kurz PV) anschafft, möchte möglichst viel Geld bei den Stromkosten einsparen - und sich so unabhängig vom Markt machen. Mit den aktuell sehr hohen Strompreisen lohnt sich eine eigene Solaranlage umso mehr – denn die Rendite steigt, je größer die Preisdifferenz zwischen der Eigenproduktion und zugekauftem Strom aus dem Netz ist. Heißt: Umso höher der Strompreis, desto mehr lohnt sich Solarstrom vom eigenen Dach.

Wer sich für eine eigene PV-Anlage interessiert, den umtreibt nicht zuletzt die Frage, wie sich der größtmögliche Ertrag aus dem PV-Projekt ziehen lässt. Hier kommen unsere fünf Tipps für eine optimierte Solaranlagen-Planung:

Tipp 1: Neigungswinkeltabelle verrät dir, welcher Ertrag möglich ist - die optimale Dachneigung & Ausrichtung

Außerdem Teil des Artikels:

Die Basis jeglicher Optimierung einer PV-Anlage ist in ihrer korrekten Planung und Installation verortet. Solar-Fachbetriebe unterstützen dich gerne dabei und geben dir eine qualifizierte Einschätzung der bestehenden Voraussetzungen deines Dachs bzw. geben eine Empfehlung, was die Ausrichtung eines Neubaus angeht. Die DAA, einer von Deutschlands größten Online-Dienstleistern für Photovoltaik und Betreiber von Solaranlagen-Portal.com, unterstützt dich bei der Suche nach geeigneten Betrieben. Interessierte erhalten hier schnell & einfach bis zu 5 Angebote aus der Umgebung* - profitiere so vom besten Preis-Leistungs-Verhältnis für die Installation deiner PV.

Grundsätzlich gilt: Eine Dachneigung von 30 bis 55 Grad sorgt für die besten Solarerträge. Das heißt aber nicht, dass nicht auch auf einem Flachdach eine gute Solarernte möglich ist – mithilfe von Aufständerung der Paneele etwa. Diese Neigungswinkeltabelle für Photovoltaik zeigt, welche Dachneigung und Ausrichtung die besten Erträge erzielen (Grafik: Solaranlagen-Portal.com):