Auf Deutschlands Dächern und Grundstücken sind bis dato über 2,5 Millionen Photovoltaikanlagen (kurz PV) installiert. Das geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) hervor. Nach Angaben der Wiesbadener Statistiker deckten die deutschen PV-Betreiber*innen mit ihren Anlagen von Januar bis November 2022 12 Prozent des Gesamtstroms ab - ein neuer Rekord. Kein Wunder: Mit 2024 Sonnenstunden war das vergangene Jahr das sonnigste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Dabei gibt es aber regionale und kalendarische Unterschiede, die sich auf den Ertrag niederschlagen. Die Sonne zeigt sich im Laufe des Jahres unterschiedlich lang und auch die verschiedenen klimatischen Bedingungen in den Regionen spielen eine Rolle. In Süddeutschland sind Photovoltaikanlagen ertragreicher als in Norddeutschland.

Schon 2020 war ein überdurchschnittlich ertragsreiches Jahr. Das Institut für Betriebs- und Technologiemanagement (IBT) an der Hochschule Trier hat den Ertrag von PV-Anlagen in 2020 untersucht. Im Fokus der Forscher*innen standen sowohl der Ertrag im Jahresverlauf als auch die regionalen Unterschiede. Die Ausbeute hängt auch von der Nennleistung ab. Diese sagt aus, welche maximale Leistung eine Solaranlage erbringen kann und wird in Kilowattpeak (kurz kWp) beziffert. "Peak" heißt "Spitze". Als gemeinsamer Nenner für Solaranlagen wird also die Spitzenleistung bewertet.

Strom mit Solaranlage erzeugen: Mittlerer Ertrag im Jahresverlauf 2020

Die Werte basieren auf Erhebungen des ITB. Es handelt sich dabei um den mittleren Ertrag deutschlandweit in Kilowattstunden (kurz kWh) pro Kilowattpeak. Je höher der mittlere Ertrag ist, desto größer sind meist die Unterschiede je nach Region. Während sich zum Beispiel PV-Betreiber*innen im Bayerischen Wald und im mitteldeutschen Tiefland im stärksten Monat April über einen spezifischen Monatsertrag von rund 160 Kilowattstunden pro Kilowatt-Peak freuen durften, "ernteten" Solarproduzenten am Niederrhein 150 Kilowattstunden pro Kilowatt-Peak. Eine PV-Anlage mit 30 Kilowatt-Peak im Bayerischen Wald warf also im April 2020 rund 4.800 Kilowattstunden ab. Hier kostenlos bis zu drei PV-Angebote anfragen.

So viel Ertrag ist pro Kilowattpeak im Jahresverlauf drin (2020 als Referenz):

Januar 31 kWh/kWp Februar 45 kWh/kWp März 110 kWh/kWp April 156 kWh/kWp Mai 146 kWh/kWp Juni 132 kWh/kWp Juli 137 kWh/kWp August 130 kWh/kWp September 110 kWh/kWp Oktober 62 kWh/kWp November 43 kWh/kWp Dezember 20 kWh/kWp

Quellen: IBT, eigene Berechnungen

Beispielrechnung: Mai einer der stärksten Monate

Die Tabelle zeigt, wie groß das Gefälle zwischen Sommer und Winter ist. So liegt der kumulierte Ertrag zwischen April und September bei 811 Kilowattstunden pro installiertem Kilowattpeak. Von Oktober bis März werden nur 311 Kilowattstunden "geerntet". Dazu ein Beispiel: Eine Solaranlage mit 10 Kilowattpeak spielt im Mai unter optimalen Bedingungen (dazu weiter unten mehr) etwa 1.460 Kilowattstunden ein (146*10). Dieser Strom kann für den Haushalt oder ein E-Auto genutzt werden und muss nicht mehr teuer vom Stromanbieter zugekauft werden. Ganz im Gegenteil: Überschüssiger Strom wird dir über die EEG mit bis zu 8,2 Cent je kWh vergütet (hier findest du die Vergütungssätze).

Hinweis: Die Berechnung fußt auf den Zahlen aus 2020. Je nach Wetterlage und klimatischen Bedingungen kommt es von Jahr zu Jahr zu Abweichungen. Fest steht: Im Frühjahr und Sommer sind die höchsten Erträge drin. Auf ungenutzten Flächen geht in dieser Zeit viel grüner Strom flöten. Du hast noch keine PV auf deinem Dach? Mit dem kostenlosen Online-Vergleich von Aroundhome holst du bis zu drei Angebote von regionalen PV-Fachbetrieben* ein. Darunter Solarteure, die kurzfristige Kapazitäten haben.

Globalstrahlung der Sonne: Unterschiede in deutschen Regionen

Die Erträge sind auch von der Globalstrahlung der Sonne abhängig. Aus dieser ergeben sich die Unterschiede von Region zu Region. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) beträgt diese zum Beispiel in Schleswig-Holstein und den nördlichen Mittelgebirgen im Mittel zwischen 950 und 1000 Kilowattstunden pro Quadratmeter, südlich der Donau und am südlichen Oberrheingraben 1.150 Kilowattstunden pro Quadratmeter. In unserem Artikel kannst du die Erträge für deine Region nachlesen.

Das liegt an den geographischen Breiten. Je höher eine Region liegt, desto flacher fällt die Sonne auf die Solarmodule und umso weniger können sie deshalb "einfangen". Aber auch andere Faktoren, wie der Aerosolgehalt der Atmosphäre und die Bewölkung, spielen eine Rolle. Beide Umstände halten Sonnenlicht ab. Es kann also durchaus möglich sein, dass in einer Gegend mit einer höheren Globalstrahlung, in der es bewölkt ist, der PV-Ertrag zeitweise geringer ist als in einem nördlicherm Landstrich mit schönem Wetter.

Von der Sonneneinstrahlung hängt auch der Neigungswinkel der Solarmodule ab. Für Deutschland gilt der Richtwert von 30 bis 35 Grad. Wenn du in Süddeutschland wohnst, kannst du ein paar Grad abziehen, da die Sonne höher steht. Die Neigungswinkeltabelle verrät, welche Ausrichtung und Neigung optimal sind - hier kannst du nachsehen, ob du mit deinem Hausdach im "grünen Bereich" liegst.

Weitere Faktoren, die den Solarertrag beeinflussen

Obwohl der Ertrag von der Jahreszeit, dem Wetter und dem Standort abhängt, kannst du die Ausbeute auch beeinflussen.

Verschattung: Moderne PV-Anlagen liefern auch im Schatten Erträge. Dennoch solltest du bei der Installtion ständige Verschattung vermeiden. Diese kann zum Beispiel durch Schornsteine zustande kommen. Aber auch temporäre Schatten können den Ertrag beeinträchtigen. Das kann zum Beispiel ein Baum sein, der nur im Sommer Blätter trägt.

Moderne PV-Anlagen liefern auch im Schatten Erträge. Dennoch solltest du bei der Installtion ständige Verschattung vermeiden. Diese kann zum Beispiel durch Schornsteine zustande kommen. Aber auch temporäre Schatten können den Ertrag beeinträchtigen. Das kann zum Beispiel ein Baum sein, der nur im Sommer Blätter trägt. Schmutz: Obwohl Schmutzpartikel oft nicht mit dem bloßen Auge sichtbar sind, mindern sie den Ertrag. Deine Solarmodule solltest du etwa alle drei bis fünf Jahre reinigen. Dazu solltest du keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden. Besser sind umweltfreundliche Haushalts- oder Glasreiniger. Das Mittel trägst du mit einer weichen Glasbürste auf. Bei stärkeren Neigungen sprechen Experten vom "Selbstreinigungseffekt" - hier haben wir alle Pflegetipps zusammengefasst.

So berechnest du den Ertrag deiner PV-Anlage

Den Ertrag deiner Solaranlage kannst du anhand einer Formel berechnen. Dazu benötigst du die installierte Leistung in Kilowattpeak, die Ausrichtung, den Neigungswinkel und die jährliche Stromerzeugung. Die aktuelle Stromerzeugung für deine Region kannst du über das kostenlose Tool der Europäischen Kommission abrufen.

Die Formel lautet:

Anlagenleistung (kWp) x Ausrichtungsfaktor x durchschnittliche Stromerzeugung (kWh/kWp)

Die optimale Ausrichtung der Solarmodule ist in Richtung Süden. Wenn das zum Beispiel aus baulichen Gründen nicht möglich ist kannst du auch eine andere Himmelsrichtung wählen, beispielsweise eine Ost-West-Kombination. Um deinen Ertrag anhand der Formel ausrechnen zu können, musst du den Ausrichtungsfaktor wissen. Hier gilt: Je höher der Ausrichtungsfaktor, desto höher die zu erwartenden Solarerträge.

Süd 1 Südwest 0,95 Südost 0,95 West 0,8 Ost 0,8 Nordwest 0,65 Nordost 0,65 Norden 0,55

