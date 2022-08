Photovoltaik (PV) gilt als Hoffnungsträger für den Klimaschutz. Immer mehr Eigenheim-Besitzer*innen entscheiden sich für eine eigene PV-Anlage auf dem Hausdach. PV-Installateure sind stark nachgefragt. Laut einer YouGov-Umfrage im Auftrag der Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) plant bis 2024 jede*r dritte Eigentümer*in eine PV-Anlage auf dem Haus. Gründe für eine solche Entscheidung sind neben aktivem Klimaschutz die autarke Energieversorgung für das Gebäude, aber auch für das eigene Elektroauto. Je nach Lösung ist eine Eigenversorgung von 70 bis 80 Prozent möglich.

Bei einer schnellen Entscheidung für eine PV-Anlage kann der Wunsch der Vater des Gedanken sein. Denn oft sehen sich Hausbesitzer*innen mit sehr langen Wartezeiten konfrontiert. Dazu kommt der Wunsch nach einem kompetenten regionalen Betrieb, deren Auftragsbücher oft voll sind. Blauarbeit.de hilft dir, schnell einen lokalen Solarteur zu finden*. Der Service ist für dich kostenlos und völlig unverbindlich.

Solaranlage auf Blauarbeit.de: Photovoltaik-Installateure in deiner Nähe

Wenn du einen kompetenten Photovoltaik-Installateur suchst, wirst du auf Blauarbeit.de fündig. In wenigen Klicks findest du einen der bundesweit 500 Solarteure, die bei Blauarbeit.de angemeldet sind. Viele davon in deiner Nähe. Du kannst deinen Wunsch-Handwerker direkt online beauftragen. Alles Wissenswerte rund um Handwerker für Solaranlagen findest du in unserem FAQ weiter unten im Artikel.

So funktioniert's: Einen PV-Installateur finden

Beschreibung des PV-Auftrages eingeben

Postleitzahl und Ort hinterlegen, damit du gezielt einen Photovoltaik-Installateur in deiner Nähe findest

Eingeben, bis wann der Auftrag erledigt sein soll, zum Beispiel "so schnell wie möglich"

Schnellanmeldung bei Blauarbeit.de, damit lokale Betriebe Kontakt aufnehmen und dir Angebote schicken können

Angebote aus deiner Region erhalten und vergleichen

Auftrag an einen PV-Anlagen-Installateur vergeben an einen und über die neue PV-Anlage freuen

Der Service von Blauarbeit.de ist für dich komplett kostenlos und völlig unverbindlich

Du möchtest vom kostenlosen Service von Blauarbeit.de* profitieren? Kein Problem: Dann spar' dir die Handwerkersuche und gib gleich die Auftragsdaten für die geplante Photovoltaikanlage ein.

Erfahrungen mit Handwerkerservice von Blauarbeit.de

Auf Blauarbeit.de findest du den passenden Dienstleister aus allen Branchen rund um Handwerk, Haus, Bau und Garten. Ganz gleich ob Photovoltaik für mehr Unabhängigkeit, Fliesenleger für die Badsanierung oder einen erfahrenen Baubetrieb, der dein Haus saniert – die Auswahl ist mit 150.000 angemeldeten Handwerksbetrieben sehr groß.

Ulli Gerlach hat auf Blauarbeit.de einen Fachmann für Malerarbeiten gefunden und freut sich über ihr frisch gestrichenes Haus: “Wir sind begeistert. Jetzt wo alles wieder schön ist, können wir uns gar nicht mehr vorstellen wie es noch vor kurzem aussah.“ Bevor sie sich bei Blauarbeit.de angemeldet hat, stand die Hausbesitzerin vor dem Problem, dass sie nicht sehr viele lokale Handwerker kennt. “Leider waren deren Auftragsbücher bis oben hin voll und ich hätte erst frühestens im Herbst einen Termin bekommen . Das war mir einfach zu spät." Dank Blauarbeit.de fand Ulli Gerlach schnell den richtigen Handwerker.

Solarteur in der Nähe finden: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist ein Solarteur?

Ein Solarteur ist ein Elektroinstallateur mit einer abgeschlossenen, anerkannten Zusatzqualifikation zur Installation, Inbetriebnahme und Wartung von Photovoltaikanlagen. Nur mit diesen Qualifikationen darf sich ein Elektroinstallateur so nennen. Blauarbeit.de listet bundesweit etwa 500 Fachbetriebe dieser Art, viele davon in deiner Nähe.

Wie finde ich einen guten Photovoltaik-Installateur?

Wenn du keinen Fachmann für Photovoltaik in deinem Familien- oder Bekanntenkreis hast, ist eine Online-Recherche naheliegend. Der Vergleich auf Plattformen, wie Blauarbeit.de, ist hilfreich. Dort findest du viele Bewertungen zu lokalen Solarteuren.

Woran erkenne ich einen guten Handwerker für PV?

Zuerst solltest du mehrere Angebote einholen. Diese geben einen ersten Hinweis darauf, wie zuverlässig die Betriebe arbeiten. Ein seriöser PV-Anlagen-Installateur wird das Gespräch suchen und sich ein Bild vom Haus machen. Weitere Anhaltspunkte sind Referenzen und Kundenstimmen, wie zum Beispiel in Google oder in verschiedenen Bewertungsportalen wie Trusted Shops.

Kontakt & Informationen zu Blauarbeit.de

Portal United GmbH - Blauarbeit.de

E-Mail: support@portalunited.com

Social Media: Facebook, Youtube, Twitter und Instagram

Website: www.blauarbeit.de*