Mit rund 30 Millionen Nutzer*innen in Deutschland ist Facebook Tummelplatz für Spaß, Partnersuchende, Verbreiter*innen politischer und gesellschaftlicher Meinungen - aber nicht nur. Die Plattform bietet auch die Möglichkeit zum seriösen Austausch zu Fachthemen. Photovoltaik ist in aller Munde. Ob PV-Anlagen auf Dächern oder - seit neuestem - so genannte Balkonkraftwerke: Das Interesse an selbst erzeugter Sonnenenergie ist nicht zuletzt den explodierten Energiepreisen geschuldet. Laut Statistischem Bundesamt (Destatis) haben deutsche Photovoltaik-Betreiber*innen im 1. Quartal 2022 rund 8,8 Milliarden Kilowatt Strom ins Netz eingespeist - und damit 34,7 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2021.

Viele Stromerzeuger*innen, viele Meinungen. In der Community werden Fragen und Erfahrungen heiß diskutiert, zum Beispiel in der Facebook-Gruppe "Photovoltaik: Alles Rund um die Solaranlage". Allein hier tummeln sich über 135.000 Mitglieder. Wir haben uns in den Gruppen umgesehen, worauf die PV-Community bei der Anschaffung und im Betrieb einer Solaranlage achtet - nicht repräsentativ, aber durchaus aussagekräftig. Facebook-Gruppen mit fünf- und sechsstelligen Mitgliederzahlen zeigen das hohe Interesse an Photovoltaik.