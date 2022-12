Solaranlagen spielen bei der Energiewende hier in Deutschland eine entscheidende Rolle. Je nach Region unterscheidet sich allerdings die Jahressumme der Sonneneinstrahlung - Experten sprechen von der Globalstrahlung. Diese Größe gibt Aufschluss darüber, wie viel der Sonnenstrahlung bei uns auf der Erdoberfläche ankommt. Eine hohe Globalstrahlung erhöht das Potential deiner Solaranlage.

Im Durchschnitt beträgt die Globalstrahlung in Deutschland gut 1.000 Kilowattstunden (kWh) pro Quadratmeter (m2) - die bundesweit besten Werte erzielt laut Energie-Atlas der Süden Bayerns - in dieser Tabelle kannst du den Wert für dein Bundesland ablesen. Wir haben für dich recherchiert, welche Faktoren die Globalstrahlung begünstigen und mit welchem Solarertrag du abhängig von deiner Region rechnen kannst.

Solaranlage auf dem Dach: Diese Faktoren beeinflussen den Solarertrag

Laut ertragsdatenbank.de liegt der Gesamtertrag der etwa 118.000 registrierten Solaranlagen in Deutschland über 946.000 Megawattstunden (MWh)**. Die Erträge weichen von PV zu PV voneinander ab. Dies hat mehrere Ursachen, in erster Linie hängt der zu erwartende Ertrag von der Größe der PV-Anlage ab. Außerdem spielen diese Faktoren eine bedeutende Rolle:

Lokale Klimabedingungen am Standort

Die Ausrichtung und Neigung der Solaranlage - ideal ist die Ausrichtung nach Süden mit einem Neigungswinkel von 30 Grad (PV geplant? Hier erfährst du alles zu weit verbreiteten Planungs-Irrtümern)

Nicht nur der Standort der PV-Anlage oder die Ausrichtung der Module sind essentiell für den Solarertrag, auch die für die PV verwendeten Komponenten und deren Kompatibilität sind zu berücksichtigen. Somit wirkt sich nicht nur die Geografie auf den Ertrag deiner Solaranlage aus.

Große regionale Unterschiede bei Sonneneinstrahlung

Der Ertrag deiner Solaranlage ist wie wir gehört haben abhängig von der Globalstrahlung. Je mehr Sonneneinstrahlung auf der Erdoberfläche bzw. deiner PV-Anlage ankommt, desto höher ist auch der Ertrag. Der Ertrag bezieht sich hierbei nicht auf den finanziellen Aspekt, sondern auf die Menge des Solarstroms, welchen du mit deiner Solaranlage produzierst.

Die geografische Lage beeinflusst die Stärke der Sonneneinstrahlung. Im Süden - also insbesondere in Baden-Württemberg und Bayern - fallen die Sonnenstrahlen steiler auf die Erdoberfläche ein als im Norden, woraus eine höhere Intensität der Solarstrahlung resultiert. Auch die Höhenlage des Ortes ist entscheidend, denn je höher ein Ort liegt, desto geringer fällt die Abbremskraft der Atmosphäre aus: Die verfügbare Sonnenstrahlung ist somit höher (Quelle: Photovoltaikstrom).

So viel Ertrag ist möglich: Beispielregion im deutschlandweiten Vergleich

Zur Veranschaulichung haben wir uns beispielhaft die Globalstrahlung für Nordbayern/Franken angesehen. Hier liegt der Wert im Durchschnitt bei über 1.000 kWh pro m2. Mithilfe des Energie-Atlas für Bayern kannst du den Jahresmittelwert der Globalstrahlung für deinen Wohnort bestimmen, hier die Kartenansicht für Bayern und Deutschland.

Globalstrahlung für deinen Wohnort bestimmen, der Energie-Atlas für Bayern macht das möglich. Links: Bayrisches Landesamt für Umwelt, Vermessungsverwaltung, EuroGeographics & Energie-Atlas Bayern; Rechts: Deutscher Wetterdienst

Blick auf Energiekarte für Bayern und Deutschland

Schon auf der Karte für Bayern lässt sich erkennen, dass es. Heißt:tendenziell. Doch was bedeutet das in Zahlen für die jährliche Sonneneinstrahlung? In den nördlichen Küstenregionen werden lediglich 900 kWh pro m, in den Hochgebirgen im Süden hingegen bis zu 1.300 kWh pro mgemessen. Das heißt nicht, dass sich eine Solaranlage im Norden Deutschlands nicht rentiert. Bei Online-Anbietern wie DZ4 kannst du mit wenigen Klicks den jährlichen Ertrag einer PV berechnen * lassen, hierfür musst du nur deine Postleitzahl und Eckdaten zum Haus hinterlegen. Tipp aus der Redaktion: Hier erfährst du alles Wissenswerte zur Rentabilität von Solaranlagen