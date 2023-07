Batteriespeicher für Balkonkraftwerk: Einfach einstecken und Stromkosten sparen

Balkonkraftwerke sind die perfekte Möglichkeit, in die eigene Solarstromproduktion einzusteigen. Bisher konntest du deinen eigens erzeugten Strom allerdings nur genau dann nutzen, wenn deine Mini-Solaranlage gerade produziert - und damit nicht in den Abendstunden oder bei schlechtem Wetter. Das ändert sich jetzt: Der global tätige Hersteller Anker bringt einen kostengünstigen Speicher für Balkonkraftwerke auf den Markt! Du bekommst die Anker SOLIX Solarbank E1600 aktuell zum Vorverkaufspreis für schlappe 999 Euro.

Speicher für Balkonkraftwerk: Anker SOLIX Solarbank E1600

Die Anker SOLIX Solarbank E1600 ist genau so einfach in der Handhabung, wie ein Balkonkraftwerk selbst. Fachkenntnisse sind nicht notwendig - mit Plug and Play kannst du den Energiespeicher einfach einstecken und Strom speichern. Auch einen externen Batteriemanager benötigst du nicht, denn dieser ist in der handlichen Box bereits integriert. Die Anker Solix Solarbank ist mit 99 Prozent aller Solarmodule kompatibel - so kannst du den Speicher für dein bestehendes Balkonkraftwerk ganz einfach nachrüsten. Mit der dazugehörigen App hast du den Stromspeicher immer im Blick. Sie analysiert die Aktivitäten der Anker SOLIX Solarbank E1600 in Echtzeit.

LiFePO4-Batterien auf Lithium-Eisenphosphat-Basis mit einer Speicherkapazität von 1,6 Kilowattstunden sorgen für Ausdauer und Zuverlässigkeit. Eine Herstellergarantie von 15 Jahren und mehr als 6.000 Ladezyklen sind Teil der Anker-Philosophie. Für noch mehr Autarkie hast du sogar die Möglichkeit, zwei der Solarbänke zu koppeln - so profitierst du von einer Speicherkapazität von insgesamt 3,2 kWh. Übrigens: Wo du die Solarbank aufstellst, ist dir frei überlassen. Denn das Gehäuse ist nach IP65 zertifiziert und somit wetterfest.

Komplettpaket oder zum Nachrüsten: Batteriespeicher vorbestellen und Preisvorteil sichern

Mit der Anker SOLIX Solarbank E1600 sparst du nicht nur bis zu 2.670 Euro Stromkosten. Schon beim Kauf des Batteriespeichers atmet dein Geldbeutel auf. Anker gewährt auf alle Vorbestellungen 200 Euro Rabatt - damit bekommst du die Solarbank für unglaublich günstige 999 Euro! Um zu profitieren solltest du schnell sein, das Angebot ist limitiert.

Bestellst du deine SOLIX Solarbank E1600 von Anker, erhältst du aktuell zusätzlich 15 Prozent Rabatt auf alle weiteren Produkte von Anker. Mit ein bisschen Glück bekommst du sogar noch ein Anker PowerHouse, eine mobile Ladestation für unterwegs gratis. Diese liegt jeder hundertsten Bestellung automatisch bei. Du kannst die Solarbank einzeln bestellen und direkt an dein Balkonkraftwerk anschließen. Anker bietet aber auch Balkonkraftwerke im Komplettpaket mit Speicher an.

Anker SOLIX Solarbank E1600 - Zahlen und Fakten

Die Spezifikationen der Anker SOLIX Solarbank E1600 auf einen Blick

Spart bis zu 2.670 Euro Stromkosten

Stromkosten 6.000 Ladezyklen und 15 Jahre Lebensdauer

und Hochwertige Elektronikkomponenten

Elektronikkomponenten Kompatibel mit allen Standard-Mikroinvertern

mit allen Standard-Mikroinvertern Einfache, 5-minütige Plug&Play Installation

Massive Kapazität mit 1,6 kWh pro Unit

mit 1,6 kWh pro Unit Echtzeit-Daten in App

Power für deine autarke Stromversorgung mit der Anker SOLIX Solarbank E1600. Anker Technology (UK) Ltd.

Nachhaltige Energielösungen für dein Zuhause und für unterwegs

Anker lebt die Philosophie, jedem Haushalt intelligente Energieunabhängigkeit zu ermöglichen. Das Unternehmen sieht dabei Menschen, welche die Zukunft nachhaltig gestalten wollen, als Partner. Die Komplettpakete für zuhause und für deine mobilen Aktivitäten verhelfen dir einerseits zur Unabhängigkeit vom Strommarkt, andererseits kannst du viel für das Klima tun.

Anker Home Energy Ladelösungen: Mit dem Anker SOLIX Solarenergiespeichersystem kannst du nicht nur dein Zuhause smart mit Strom versorgen. In Kombination und in Kombination mit Anker PowerHouse hast du die Möglichkeit, Solarstrom für unterwegs zu speichern.

Mit dem Anker SOLIX Solarenergiespeichersystem kannst du nicht nur dein Zuhause smart mit Strom versorgen. In Kombination und in Kombination mit Anker PowerHouse hast du die Möglichkeit, Solarstrom für unterwegs zu speichern. Anker SOLIX Flex-Serie: Das System hat eine enorme Kapazität und Wechselstromleistung. Du kannst 99 Prozent deiner Geräte laden, sogar dein Elektroauto.

Das System hat eine enorme Kapazität und Wechselstromleistung. Du kannst 99 Prozent deiner Geräte laden, sogar dein Elektroauto. Anker SOLIX Camping-Serie: Das stoßfeste Unibody-Design ist ausgelegt auf deinen nächsten Campingurlaub. Egal wo du dein Abenteuer planst, holprige Straßen und schnelles Anfahren sind kein Problem. Die industrietechnologie sorgt für blitzschneeles Aufladen. Wohnmobilfreundlche Funktionen und LED-Einstellungen zur Beleuchtung deines Stellplatzes machen Camping zum nachhaltigen Erlebnis.

