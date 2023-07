Im "richtigen" Leben ist der Grevener Andreas Schmitz Wissenschaftler im Bereich Mathematische Optimierung und Künstliche Intelligenz. Doch sein Herz schlägt auch für Erneuerbare Energien. Seine Expertise in Photovoltaik, Akkus und Co. hat er so ausgebaut, dass seinem Youtube-Kanal bereits über 270.000 Abonnent*innen folgen. In einem Video erklärt er, wie er mit Klimaanlagen anstatt mit Öl heizt und dabei kräftig spart. Zusätzlich hat Andreas uns im Interview Rede und Antwort gestanden und wichtige Tipps für den Nachbau gegeben.

Alternative zu teurer Wärmepumpe: Dezentral heizen mit Klimageräten

"Wir hatten uns ein Klimagerät zum Kühlen in unser Schlafzimmer im Dachgeschoss eingebaut und im Winter festgestellt, dass man damit auch prima heizen kann. Schließlich ist ein Klimagerät nichts anderes als eine dezentrale Luft-Luft-Wärmepumpe", erklärt Schmitz, der mit seiner Familie in einem Haus aus den 1970er Jahren wohnt. Die Technik, die dahinter steckt, ist denkbar einfach: Das Gerät nutzt die in der Umgebungsluft gespeicherte Energie, um die Raumluft direkt zu erwärmen. Wasserführende Rohre sind nicht notwendig.

Fünf Klimaanlagen beheizen bei Familie Schmitz fünf Räume. Der Vorteil: Sie können separat in Betrieb gesetzt werden, um ein Zimmer zügig aufzuheizen. "Innerhalb von etwa 10 Minuten ist der Raum warm", so Schmitz. Die fünf Außengeräte hat er auf dem Dach seiner Veranda montiert. So sind sie nicht sichtbar, wenn man vor dem Haus steht. "Wer diese Möglichkeit nicht hat, kann auf ein sogenanntes Multisplit-Gerät zurückgreifen", erklärt der Ingenieur. "An dieses lassen sich mehrere Klimaanlagen anschließen." Unser Spar-Tipp: Weiter unten im Artikel findest du unsere Produkt-Empfehlungen für Split- und Multisplit-Klimageräte.

Klimaanlage als Hybrid-Lösung: Im Sommer kühlen, im Winter heizen

Im weiteren Schritt stellte Andreas von der Warmwasseraufbereitung mit Heizöl auf eine Brauchwasserwärmepumpe um. Die Eltron WWK 300 von Stiebel steht im Keller und entzieht der Luft die Energie, die zum Beispiel die Waschmaschine und der Trockner abgeben. Auch von außen und den oberen Räumen sammelt sich nutzbare Energie im Keller. In einem 300-Liter-Tank wird das Wasser für die Dusche oder das Spülbecken auf 60 Grad erwärmt. Die Kombination aus Klimageräten und Brauchwasserwärmepumpe ersetzt nun bei Familie Schmitz also komplett die alte Ölheizung, die nur noch im Wohnzimmer ab minus 5 Grad zuheizt (wie es zu dieser Übergangslösung kommt, erklärt Andreas weiter unten im Fazit).

Investiert hat Schmitz in die Klimaanlagen und in die Brauchwasserwärmepumpe inklusive Installationsmaterial und Einbau insgesamt rund 9.000 Euro. Zum Vergleich: Eine herkömmliche Luft-Wasser-Wärmepumpe inklusive professionellem Einbau durch einen Handwerksbetrieb kostet im Schnitt zwischen 12.000 und 18.000 Euro. Der Mehrwert wird sogar noch größer, wenn man bedenkt, dass die Klimageräte natürlich hybrid genutzt werden können - im Winter heizen, im Sommer kühlen. Anschaffung und Installation zahlen sich also doppelt aus, da die Investition nicht allein die paar Monate betrifft, in denen geheizt werden muss.

Youtuber spart mit DIY-Lösung mehrere tausend Euro - Viele Arbeiten in Eigenregie

Mit etwas handwerklichem Geschick kann man vieles selbst machen, wie Andreas Schmitz erklärt: "Ich habe vor allem die rein handwerklichen Schritte in der Vorbereitungsphase selbst gemacht, zum Beispiel das große Loch in der Hauswand für die Belüftungen oder auch die Montage der Außengeräte. Wer sich nicht sicher ist, sollte lieber einen qualifizierten Fachmann oder eine Fachfrau beauftragen, auch für die Elektrik." Den Anschluss der Klimaanlagen muss aber auf jeden Fall professionell durchgeführt werden, da hierfür zwingend ein Kältemittelschein notwendig ist. "In den Schläuchen befinden sich klimaschädliche Gase, die bei falscher Montage austreten könnten", weiß Schmitz. Weiter unten im Artikel findest du unsere Produkt-Empfehlungen, diese setzen bereits auf ein umweltfreundlicheres Kältemittel, das leicht zu recyceln und wiederverwendbar ist.

Wer handwerkliches Geschickt mitbringt, kann günstig passende Klimageräte erwerben, diese in Eigenregie montieren und für den Anschluss einen Handwerksbetrieb beauftragen. Die Kosten für Material und Installation sind natürlich von Fall zu Fall unterschiedlich. In Andreas' Fall hatte er Hilfe von einem befreundeten Klimatechniker, so blieb es für ihn bei den Investitionskosten von etwa 9.000 Euro - und einer Ersparnis von mehreren tausend Euro gegenüber einer Wärmepumpenheizung.

Sparsame Heizlösung: Betriebskosten gegenüber Ölheizung fast halbiert

Andreas Schmitz stellt in seinem Video die Betriebskosten für das Heizen mit Öl und die Verwendung seiner Klimaanlagen gegenüber. Durch die Umstellung spart er kräftig. Bei den laufenden Kosten für die Klimaanlagen muss beachtet werden, dass der Strompreis für den gesamten Gebäudeverbrauch berechnet ist, da Andreas das nicht trennen kann. Die Kosten für das Öl sind demnach tatsächlich nur die Heizkosten. Das macht die Rechnung noch beeindruckender. Vor allem in Kombination mit einer Photovoltaikanlage zahlt sich das System "Heizen mit Klima" aus.

Betriebskosten Ölheizung Verbrauch 15 Liter im Winter und 2,5 Liter im Sommer Preis 2022 1,40 Euro pro Liter Gesamtkosten pro Jahr 3.780 Euro

Betriebskosten Klimaanlagen

Verbrauch Strom aus dem Netz 2022 2.300 kWh 920 Euro Strom von der PV-Anlage 7,743 kWh 0 Euro davon ins Netz eingespeist 2.671 kWh - 160 Euro Öl für warmes Wasser* 920 Euro 1.277 Euro Gesamtkosten pro Jahr 2.037 Euro

* 2022 erzeugte Andreas Schmitz das Warmwasser noch mit Heizöl; Quellen: Andreas Schmitz

Durch die Nutzung der Klimaanlagen für wohlige Wärme spart Andreas Schmitz also jährlich rund 1.700 Euro.

Fazit: Clevere Heizlösung mit großem Einsparpotential - mit "Aber"

Die clevere DIY-Lösung ist umweltfreundlich und bietet ein großes Einsparpotential von mehreren tausend Euro gegenüber des Einsatzes einer herkömmlichen Wärmepumpe inklusive Installation über einen Fachbetrieb. Zeitgleich erfüllt sie die praktische Funktion, dass du auch im Sommer deine Räume auf eine angenehme Temperatur herunterkühlen kannst. Zu beachten ist aber definitiv, dass Andreas' Beispiel einen Einzelfall darstellt und er Hilfe von einem Freund mit entsprechenden Klimatechnik-Kenntnissen hatte. Die individuellen Kosten für den Nachbau der DIY-Lösung solltest du in jedem Fall im Voraus recherchieren und durchrechnen - denn du benötigst für den Anschluss von Klimageräten professionelle Unterstützung.

Andreas Schmitz würde es immer wieder genauso machen, wie er abschließend erklärt. Und Andreas gibt Menschen, die es ihm nachtun wollen, einen Tipp mit auf ihren Weg zum kostengünstigen Heizen - aus eigener Erfahrung: "Informiert euch vor dem Einbau gut über die Klimageräte, damit sie von der Dimension her auch gut passen. Wir würden jetzt zum Beispiel eine andere Klimaanlage für unser Wohnzimmer nehmen, weil es die aktuelle im Winter nicht richtig gepackt hat, unser Wohnzimmer angenehm aufzuheizen. Vor dem nächsten Winter steht hier definitiv ein Tausch an." So lange bleibt die Ölheizung als Absicherung. Obwohl Andreas in seinem Video die verwendete Marke vorstellt, ist es nicht erheblich, auf welchen Hersteller du zurückgreifst. Er betont auch, dass er seine Follower neutral informiert und nicht mit einem Unternehmen zusammenarbeitet.

Heizlösung nachbauen: Klimageräte von HANTECH mit vielen Funktionen

Wir haben preislich attraktive Klimageräte zum Nachbauen der dezentralen Heizlösung recherchiert. Beim Online-Händler ACTEC findest du hochwertige Split-Klimageräte von HANTECH* bereits ab 399 Euro. Je nach Raumgröße, wählst du ein kleineres oder größeres Gerät. Besonders praktisch sind die sogenannten Multisplit-Geräte* - hier benötigst du für mehrere Inneneinheiten nur eine Außeneinheit, die Geräte sind somit platzsparend und auch optisch etwas schöner, da du hier nicht mehrere Außeneinheiten an deiner Fassade anbringen musst. Alle der vorgestellten Anlagen sind bereits mit Kältemittel (R32) vorgefüllt und kommen inklusive Leitung in drei Metern Länge und Haltern. Im Lieferumfang enthalten sind neben Innen- und Außeneinheit entsprechende Vibrationsdämpfer, elektrische Verbindungskabel sowie Zuleitung, Fernbedienung, Kondenswasserschlauch und Kupferrohre. Alle Geräte bei ACTEC erfüllen diese Funktionen:

Kühlen

Heizen

Umluft

Entfeuchten

WiFi Funktion - remote bedienbare App für die Erstellung von Zeitplänen und Automationen

Spar-Tipp Split-Klimaanlagen: HANTECH Geräte schon ab 399 Euro

HANTECH 9000 BTU WLAN H-PRO für Räume bis 26 Quadratmeter: Nur 399 anstatt 524 Euro

Mit einer Kühlleistung von 9000 BTU / 2,6 Kilowatt ist die Split-Klimaanlage von HANTECH in Räumen bis zu 26 Quadratmetern einsetzbar. Erhältlich für 399 Euro* (regulär 524 Euro). Das Gerät kommt mit der neuesten Invertertechnik, UV-Entkeimung und umweltfreundlichem R32 Kältemittel.

HANTECH 12000 BTU WLAN H-PRO für Räume bis 35 Quadratmeter: Nur 449 Euro anstatt 590 Euro

Diese Klimaanlage mit einer Kühlleistung von 12000 BTU eignet sich für Räume mit einer Größe von bis zu 35 Quadratmetern. Derzeit erhältlich für 449 Euro* im Online-Shop von ACTEC (UVP: 590 Euro). Auch dieses Gerät ist mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R32 gefüllt und kommt mit Goldbeschichtung aus Nano-Titaniumoxid zur Hemmung der Bildung von Bakterien.

HANTECH 18000 BTU WLAN H-PRO für Räume bis 51 Quadratmeter: Nur 829 anstatt 1.088 Euro

Für Zimmer bis zu 51 Quadratmetern ist dieses Split-Klimagerät ausgelegt, das es für 829 Euro im ACTEC-Shop gibt* (Normalpreis liegt bei 1.088 Euro). Genauso wie die anderen vorgestellten HANTECH-Modelle hat das Gerät Energieeffizienzklasse A+ zum Heizen und A++ zum Kühlen.

HANTECH 24000 BTU WLAN H-PRO für Räume bis 68 Quadratmeter: Nur 1.040 anstatt 1.365 Euro

Dieses Klimagerät mit einer Kühlleistung von 24000 BTU eignet sich für Räume mit einer Größe von bis zu 68 Quadratmetern. Bei ACTEC schlägst du für 1.040 Euro zu* (UVP: 1.040 Euro). Auch dieses Gerät ist mit der neusten Invertertechnik mit präziser Drehzahlanpassung bei niedrigem Stromverbrauch und permanenter Raumtemperaturüberwachung ausgestattet. So ist ein angenehmes, gleichmäßiges Raumklima garantiert.

Spar-Tipp Multisplit-Geräte: Anlagen von HANTECH schon ab 893 Euro

HANTECH 9000 BTU WLAN H-PRO - mit 2x oder 3x Inneneinheit je 2,6 kW

Dieses Multisplit-Klimagerät von HANTECH kommt genau wie das oben vorgestellte Split-Pendant mit neuester Invertertechnik, niedrigem Stromverbrauch, permanenter Raumtemperaturüberwachung und antibakterieller Goldbeschichtung aus Nano-Titaniumoxid. Die Kühlleistung ist mit 9000 BTU / 2,6 kW für zwei oder drei Räume mit bis zu 26 Quadratmetern ausgelegt. Bei ACTEC bekommst du die 2er-Variante bereits für 893 Euro* (UVP: 1.172 Euro), die 3er-Variante für 1.361 Euro* (UVP: 1.787 Euro). Die Klimaanlage besteht aus einer HANTECH Multi-Outdoor Unit 18K und wahlweise zwei oder drei HANTECH Multi-H-Pro Indoor Units 9K.

HANTECH 12000 BTU WLAN H-PRO - mit 2x oder 3x Inneneinheit je 3,4 kW

Auch diese Klimaanlage mit wahlweise zwei oder drei Inneneinheiten kommt mit allen Features der HANTECH H-PRO Modelle. Die 2er-Variante gibt es bei ACTEC für 1.249 Euro* (anstatt 1.639 Euro), die 3er-Variante staubst du für 1.793 Euro* anstatt 2.353 Euro ab. Mit der Kühlleistung von 12000 BTU / 3,4 kW bist du bestens gerüstet, deine Räume mit bis zu 35 Quadratmetern entsprechend zu kühlen oder zu heizen.

ACTEC-Shop für Autarkie-Lösungen: Über den Partner

Die Autarkie-Experten von ACTEC* verstehen sich als Online-Shop für DIY-Fans. Entsprechend ist das Warenangebot gestaltet. Um so viele Menschen wie möglich zum Umstieg auf Erneuerbare Energien zu ermutigen, findest du hochwertige Marken-Komponenten bei ACTEC dauerhaft günstig. Darüber hinaus genießt du durch den Wegfall der Mehrwertsteuer auf PV-Produkte seit Anfang 2023 zusätzlich einen Preisvorteil.

Neben PV-Sets* und einzelnen Komponenten für deine individuelle Solaranlage erhältst du bei ACTEC auch Wärmepumpen und verschiedene Klimageräte (wie die oben vorgestellten Split-Anlagen*). Neben der üblichen Gewährleistung bietet ACTEC auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 10 Jahren, auf Solarmodule sogar 25 Jahre. Die Lager sind gefüllt, die Lieferung erfolgt schnell. Bei ACTEC kaufst du alles, das du für autarke Energieerzeugung brauchst direkt vom Hersteller. Die Solar-Expert*innen stehen dir mit Rat und Tat auf dem Weg zu deiner Wunsch-PV-Anlage zur Seite. Der Betreiber des Shops sitzt in Karlsruhe, somit hast du immer einen Ansprechpartner vor Ort.

Tipp für Sparfüchse: Wer per Überweisung, Kreditkarte, Giropay, Klarna Sofort oder per Sofort-Banking bezahlt, erhält von ACTEC an der Kasse einen zusätzlichen Rabatt von zwei Prozent. Gerade bei PVs im Set oder Wärmepumpen sparst du so schnell 100 bis 200 Euro.

Information & Kontakt

AC TEC GmbH

Telefon: 0721/98899598

E-Mail: info@actec-solar.de

Website: www.actec-solar.de*