PV mit Stromspeicher: ACTEC gibt irre Ersparnis von fast 50 Prozent an Kunden weiter

an Kunden weiter DIY im Trend: Leser hat Solaranlage selbst installiert - nicht ohne professionelle Hilfe

- nicht ohne professionelle Hilfe Diese Arbeiten gehen ohne Handwerker - Vor- und Nachteile der Eigenmontage

der Eigenmontage "Braucht viele Hände - oder viel Zeit": So lief Projekt ab, das spart er ein

In Deutschland sind bereits über 2,2 Millionen Solaranlagen installiert. 2022 erzeugten diese rund 58 Terrawattsunden (kurz TWh) Strom, etwa um 10 TWh mehr als im Jahr zuvor. Unter anderem wegen der für PV-Anlagen abgeschafften Mehrwertsteuer wird sich der Boom fortsetzen (in unserem Artikel berichten wir über den Bürokratieabbau und den Steuervorteil). Eine Photovoltaikanlage für ein Einfamilienhaus kostet inklusive Montage bis zu 30.000 Euro, mit Speicher noch mehr. Mit einem kleinen Budget kommt man so nicht weit.

Nicht so beim Online-Händler ACTEC, der dieser Tage eine Solaranlage im Komplettpaket für den unfassbaren Preis von 10.850 Euro verkauft (hier geht's zum Angebot*). Der UVP liegt bei 20.378 Euro, damit sparst du dir fast 50 Prozent. Der Haken: Du musst die Montage der PV mit Stromspeicher selbst übernehmen. Wer sich das zutraut oder Handwerker im Freundeskreis oder in der Familie hat, kann einfach Module, Speicher, Wechselrichter und Co. bei einem Händler wie ACTEC bestellen - und sich so unterm Strich die Montagekosten sparen.

Komplette PV-Anlage mit 10 kWp für 10.850 Euro: Komponenten im Check - optional 6, 12 oder 15 kWp

In seinem Online-Shop bietet der Händler gerade eine Solaranlage im Komplettpaket an. Die PV ist mit einer ordentlichen Leistung von 10 Kilowattpeak (kurz kWp) ausgestattet, der Stromspeicher kommt mit einer Speicherkapazität von 10,24 Kilowattstunden (kurz kWh). Außerdem sind optisch ansprechende Fullblack-Module im Einsatz. Mit dieser Leistung eignet sich die PV ideal für eine vierköpfige Familie. Der Preis kann sich sehen lassen: Mit 10.850 Euro liegt das Angebot des beliebten Online-Händlers* weit unter dem UVP (20.378 Euro), ACTEC reicht die fallenden PV-Preise an seine Kunden weiter. Hier macht sich auch der Nullsteuersatz bei Solaranlagen bemerkbar, der seit dem 1.1.2023 gilt. Wer die Ästhetik hinten anstellt, fährt mit den Silverframe-Modulen sogar noch günstiger - in dieser Variante kostet dich das PV-Komplettset nur 9.999 Euro*. Wahlweise gibt's die PV mit 6, 12 oder 15 kWp, ebenfalls mit Fullblack-Modulen - dazu unten mehr.

Unser Low-Budget-Tipp auf einen Blick - das sind die Komponenten der 10 kWp-Anlage:

25x 400W Hantech Solarmodul FULLBLACK (Gesamtleistung von 10 kWp)

1x Growatt HYBRID SPH 10000TL3-BH-UP VDE Hybrid Wechselrichter 10000w (Wechselrichter)

1x Growatt BMS HVC-60050-A1 Hochvolt SPH (Steuereinheit)

4x Growatt Batterie ARK-2.5H-A1 Hochvolt (Gesamt: 10,24 kWh)

1x Growatt Basis ARK-2.5H-A1 Hochvolt (Bodenplatte für Batterien)

1x Growatt Kabel AKR 2.5H-A1 Hochvolt SPH

Außerdem haben wir diese gängigen PV-Dimensionierungen entdeckt, alle mit Speicher:

Für wen sich die Komplett-Solaranlage eignet - Fazit mit großem "Aber"

Der Online-Händler hat hier für nur 10.850 Euro ein attraktives Paket geschnürt, das technisch einwandfrei ist. Alle Komponenten kommen vom gleichen Hersteller, die Solarmodule ausgenommen. Mit den 10 kWp produzierst du etwa 10.000 kWh im Jahr, damit kommen die meisten Haushalte sehr gut zurecht. Den Strom, den du nicht selbst verbrauchst, speist du gegen Vergütung ins Netz ein (in unserem Artikel findest du die EEG-Vergütungssätze auf einen Blick). Durch die irre Ersparnis bei der Anschaffung, die eingesparten Stromkosten und die EEG-Vergütung hat sich die PV-Anlage in wenigen Jahren amortisiert. Auch bei den kleineren und größeren Dimensionierungen punktet ACTEC mit Top-Preisen.

Unser Fazit: Die Preis-Leistung des ACTEC-Angebots ist unschlagbar*. Die Komponenten kommen fast alle von einer Marke und harmonieren gut miteinander. Die schwarzen Solarmodule sind optisch sehr ansprechend (wer auf Silverframe ausweicht, zahlt für die komplette PV sogar nur 9.999 Euro*). Für die Lieferung fallen 129 Euro an. Das Montagematerial für die Dachkonstruktion musst du separat kaufen. Wer wie unser Leser Max das Know-how und/oder das Netzwerk hat, fährt mit der Eigeninstallation sehr gut - und macht mit dem Low-Budget-Angebot von ACTEC nichts falsch!

Aber: Ohne diese Voraussetzungen gehört die Montage einer PV-Anlage in die Hände eines Fachbetriebs. Hier empfehlen wir den kostenlosen Angebotsvergleich von Solaranlagen-Portal.com, mit dessen Hilfe du bis zu fünf PV-Angebote anfragen* kannst. So funktioniert's: Kontaktdaten hinterlegen, Kontakt von PV-Betrieben erhalten, Angebote vergleichen und Geld sparen. Lese-Empfehlung: Weiter unten im Artikel erfährst du, welche Erfahrungen Max mit der Eigenmontage gemacht hat, welche Vor- und Nachteile es gibt und wie sein Resümee ausfällt.