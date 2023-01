Laut dem Bundesverband Solarwirtschaft plant jede*r sechste Eigenheimbesitzer*in in 2022 oder 2023 eine Solaranlage zur Erzeugung von Wärme oder für die Stromproduktion. Aus gutem Grund: In einer von der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft in Auftrag gegeben Studie rechnen die Expert*innen des Schweizer Prognoseinstitut Prognose mit einem extremen Anstieg der Strompreise.

Während 2019 eine Megawattstunde im Großhandel noch rund 38 Euro kostete, hat Prognos berechnet, dass die gleiche Menge ab kommendem Jahr im Schnitt mit 500 Euro zu Buche schlagen wird. Auch die Heizkosten können sich laut Bundesnetzagentur 2023 verdreifachen - Zeit, selbst Strom und Wärme zu produzieren. Bei der Installation deiner eigenen Photovoltaikanlage gibt es einiges zu beachten. Wir gehen auf 6 wertvolle Tipps ein, mit denen deine PV-Planung Hand und Fuß bekommt.

Ganz zu Beginn deiner Planungen für deine eigene Photovoltaikanlage (PV) geht es daran, zu überlegen, wo du deine PV-Anlage platzierst. Die Ausrichtung der Solaranlage ist wichtig, damit möglichst viel Sonnenstrahlen auf die Paneele treffen - und dafür muss es gar nicht immer die Südausrichtung sein. Bei der Planung solltest du zudem auf Verschattung, zum Beispiel durch Kamine, achten. Planungsfehler können dich um den maximalen Ertrag bringen. Das gibt es zu beachten:

PV-Fachbetriebe geben dir eine Einschätzung, welche Flächen deines Dachs sich für die Montage einer Solaranlage am besten eignen - hier mit Aroundhome bis zu drei PV-Angebote von Betrieben aus deiner Region anfragen.*

Hier ein einfaches Rechenbeispiel : Nehmen wir ein Einfamilienhaus, dessen Dach mit einer Seite gen Süden ausgerichtet ist. Die Südseite soll mit einer PV ausgestattet werden; diese weist eine Länge von 12 Metern und eine Breite von 6 Metern auf und hat ein großes Dachfenster mit einer Fläche von 4 Quadratmeter. Die Rechnung sieht dann wie folgt aus: 12 Meter x 6 Meter = 72 Quadratmeter. Nimmt man die 72 Quadratmeter abzüglich 4 Quadratmeter für das Dachfenster, ergeben sich so 68 Quadratmeter verfügbare Dachfläche zur Montage deiner Solaranlage . Hinweis: Die hier vorgestellte Formel mit Rechenbeispiel ersetzt nicht die fachmännische Planung deines PV-Projekts inkl. Errechnung der realen Montagefläche durch einen Fachbetrieb. Aroundhome hilft dir dabei, den passenden PV-Fachbetrieb in deiner Nähe zu finden *.

#3 - PV-Anlage installieren: Die gängigen Montagesysteme

Wichtig ist auch, darüber nachzudenken, auf welche Art und Weise deine Solaranlage auf deinem Dach montiert werden soll - ebenfalls verbunden mit Fallstricken. Hier gibt es verschiedene Arten der Montage:

Aufdach-Montage auf einem Schrägdach: Dabei werden die Module auf einem Montagesystem installiert. Diese Variante solltest du wählen, wenn du die Anlage nachträglich mit Modulen erweitern willst.

Dabei werden die Module auf einem Montagesystem installiert. Diese Variante solltest du wählen, wenn du die Anlage nachträglich mit Modulen erweitern willst. Indach-Montage auf einem Schrägdach: Bei dieser Version werden die Solarmodule in das Dach eingelassen. Die Paneele ersetzen die Dacheindeckung. Das lohnt sich vor allem bei Neubauten.

Bei dieser Version werden die Solarmodule in das Dach eingelassen. Die Paneele ersetzen die Dacheindeckung. Das lohnt sich vor allem bei Neubauten. Montage auf einem Flachdach: Wenn du dein Haus ein Flachdach hat, auf dem du die Solaranlage montieren lässt, bist du flexibler bei der Ausrichtung der Module.

Wenn du dein Haus ein Flachdach hat, auf dem du die Solaranlage montieren lässt, bist du flexibler bei der Ausrichtung der Module. Montage an der Fassade: Auch diese Möglichkeit besteht. Auf diese Methode kannst du zurückgreifen, wenn dein Dach nicht die optimalen Bedingungen erfüllt. Im Privatbereich werden Fassaden aber bislang selten für die Montage eine PV-Anlage genutzt.

#4 - Solaranlage planen: So sollte dein Dach beschaffen sein Bevor du deine neue Solaranlage in Auftrag gibst, solltest du die Beschaffenheit deines Dachs genauer unter die Lupe nehmen. Wichtig ist, dass es stabil genug ist, die PV-Anlage zu tragen. Auch die Belastungen durch die Montagearbeiten sollte es aushalten. Wenn du dir nicht sicher bist, lässt du es am besten von einem Statiker oder einer Statikerin überprüfen. Fachbetriebe für Photovoltaik vermitteln dir den richtigen Ansprechpartner oder arbeiten selbst mit Statikern zusammen. Bevor du deinein Auftrag gibst, solltest du die Beschaffenheit deines Dachs genauer unter die Lupe nehmen. Wichtig ist, dass esgenug ist, die PV-Anlage zu tragen. Auch diedurch die Montagearbeiten sollte es aushalten. Wenn du dir nicht sicher bist, lässt du es am besten von einem Statiker oder einer StatikerinFachbetriebe für Photovoltaik vermitteln dir den richtigen Ansprechpartner oder arbeiten selbst mit Statikern zusammen. Finde hier geeignete Fachbetriebe aus deiner Region *, die dir bei deinem Projekt unter die Arme greifen.

Lebensdauer einer Solaranlage. Wenn Sanierungsbedürftigkeit vorliegt, könnte gegebenenfalls ein Solar-Carport eine Alternative sein (einen entsprechenden Anbieter findest du ifrei von Asbest sein. Die eventuelle Erneuerung deines Dachs ist daher in jedem Fall vor der Montage einer Solaranlage sinnvoll. Außerdem sollte dein Dach in den nächsten 20 bis 30 Jahren nicht saniert werden müssen - denn solange beträgt dieeiner Solaranlage. Wenn Sanierungsbedürftigkeit vorliegt, könnte gegebenenfalls ein Solar-Carport eine Alternative sein (einen entsprechenden Anbieter findest du i n unserer Link-Sammlung ) Um die Gesundheit der Techniker*innen zu schützen, muss das Dachsein. Die eventuelledeines Dachs ist daher in jedem Falleiner Solaranlage sinnvoll.

#5 - Eigene PV: Bedarf analysieren, Stromkosten senken

Ob für den Eigenbedarf, zum teilweisen Einspeisen in das Netz oder zur Volleinspeisung: Eine eigene Solaranlage lohnt sich in jedem Fall. Der Anreiz, möglichst viel Strom in das öffentliche Netz einzuspeisen, wurde durch die Novelle des Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG) erhöht. Im Juli hat die Bundesregierung zudem beschlossen, dass du ab 2023 eine höhere Vergütung für die Einspeisung ins öffentliche Netz bekommst (in unserem EEG-Artikel findest du die neuen Sätze für Teil- und Volleinspeiser). Die erste Frage im Rahmen der Planung lautet: Möchte ich den Strom selbst verbrauchen (ggf. mit Speicher) oder entscheide ich mich für eine Teil- oder Volleinspeisung. In unserem PV-Artikel rechnen wir den Eigenverbrauch mit unterschiedlichen Quoten für dich durch.

Wenn du den erzeugten Strom zur Gänze selbst nutzt, sparst gegenüber dem Kauf von Strom deutlich. Die sogenannten Gestehungskosten für Solarstrom liegen bei etwa 12 bis 16 Cent pro Kilowattstunde. Beim Betrieb einer eigenen PV-Anlage fallen diese Kosten an, um die produzierte Energie in nutzbaren elektrischen Strom umzuwandeln. Die Stromkosten aus dem Netz dagegen belaufen sich auf rund 35 Cent/kWh. Die notwendige Investition für eine Solaranlage kannst du durch zahlreiche Möglichkeiten der staatlichen Förderungen senken. Ganz unten im Artikel findest du den kostenlosen Anbietervergleich von Aroundhome (hier geht's direkt zur 2-Minuten-Abfrage), über die angeschlossenen PV-Betriebe kannst du eine Bedarfsanalyse sowie eine Förderberatung in Anspruch nehmen.

#6 - PV-Fachbetrieb für dein Projekt: Beliebter Anbietervergleich hilft bei der Suche

Wenn du eine Solaranlage anschaffen möchtest, hast du mit dem kostenfreien Service von Aroundhome* die Möglichkeit, aus vielen Anbietern auswählen - sowohl zum Kauf als auch zur Miete. Denn: Wer nicht vergleicht, zahlt in der Regel drauf. Du kannst dich außerdem informieren, ob sich zum Beispiel ein Stromspeicher für dich lohnt.

Bei Aroundhome findest du mit wenigen Klickst bis zu drei PV-Angebote regionaler Fachbetriebe. Auch eine individuelle Solarberatung ist möglich.

So einfach kommst du bei Aroundhome zu deinen Angeboten:

1. Zuerst klickst du hier*, um zu Aroundhome zu gelangen.

2. Im zweiten Schritt wählst du die Nutzungsart deiner PV-Anlage, zum Beispiel Einspeisung oder Eigenverbrauch.

3. Die Kurzbefragung dient dazu, dass sich die Anbieter ein konkretes Bild machen können, um das Angebot möglichst genau abgeben zu können. Dabei musst du zum Beispiel beantworten, wie viele Personen im Haushalt leben, welche Form das Dach deines Hauses hat oder auch ob du eine Solaranlage mieten oder kaufen möchtest.

4. Durch die Eingabe deiner Postleitzahl erhältst Angebote von Fachbetrieben in deiner Nähe.

5. Zum Schluss gibst du noch deine Kontaktdaten ein, damit die Fachbetriebe mit ihren Angeboten auf dich zugehen können.

6. Nach dem Absenden erhältst du drei Angebote regionaler Fachbetriebe.

Eigene Solaranlage - Diese Irrtümer können dich bares Geld kosten