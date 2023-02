Bis zu 2000 Euro möglich: Heizkostenzuschuss für bestimmte Haushalte kommt

Aufgrund der Energiekrise hat die Bundesregierung verschiedene Maßnahmen auf den Weg gebracht, um die Bevölkerung zu entlasten. Dazu zählen die Strom- und Gaspreisbremse. Zudem wurde die Mehrwertsteuer für Gas von 19 Prozent auf 7 Prozent gesenkt. Hilfen soll es auch für Haushalte geben, die mit Öl, Holzpellets oder Flüssiggas heizen. Die genauen Regelungen werden nach Angaben der Verbraucherzentrale noch mit den Bundesländern verhandelt. Wie soll die Entlastung aussehen?

Verbraucher*innen, die nicht von der Strom- und Gaspreisbremse profitieren, da sie mit Öl, Holzpellets oder Flüssiggas heizen, sollen rückwirkend finanziell entlastet werden. Die Auszahlung, so die Verbraucherzentrale weiter, soll über die Länder stattfinden. Allerdings erfolgt dies nicht automatisch, es müssen entsprechende Rechnungen für den Heizmittelkauf zwischen Januar und Dezember 2022 bei einer staatlichen Stelle eingereicht werden.

Bis zu 2000 Euro Zuschuss: Wer Anspruch hat

Jedoch ist noch nicht bekannt, wie genau dies vonstattengehen soll und wann der Zuschuss überwiesen wird. Es soll möglich sein, dass Haushalte bis zu 2000 Euro bezuschusst bekommen. Anspruch soll haben, wessen Rechnungen doppelt so hoch ausfallen wie im Jahr 2021. Dann will der Staat 80 Prozent dessen übernehmen, was über den doppelten Kosten liegt - "sofern dies mindestens 100 Euro sind", so die Verbraucherzentrale.

Wann das Antragsverfahren startet, ist noch nicht bekannt. Bund und Länder befinden sich derzeit (Stand: Dienstag, 07. Februar 2023) im Abstimmungsprozess.

Mehr zum Thema Heizen: