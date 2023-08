Geplantes "Heizungsgesetz" auf dem Prüfstand : Was bedeuten die Änderungen konkret?

: Was bedeuten die Änderungen konkret? Deutlich höhere Fördersätze eröffnen Chancen - mit Beispielrechnungen

- mit Beispielrechnungen Regionale Handwerksbetriebe mit freien Kapazitäten: Unverbindlich bis zu 5 Angebote anfragen & vergleichen mit heizungsfinder.de*

Während der parlamentarischen Sommerpause ist medial und möglicherweise auch in den Gemütern der Eigenheimbesitzer etwas Ruhe eingekehrt. Zuvor aber ging es bei der Diskussion um das neue “Heizungsgesetz” hoch her. Es gingen die Sorgen um einen befürchteten erzwungenen Austausch der eigenen Gasheizung sowie in diesem Zusammenhang um untragbare Kosten um. Wir haben uns daher einen Überblick darüber verschafft, was die geplanten Änderungen bei einem Heizungstausch tatsächlich bedeuten würden. Dabei haben wir letztlich viele Vorteile für deinen Geldbeutel als Eigentümer*in und für das Klima entdeckt.

Das könnte dich auch interessieren:

Was ist auf Dauer am günstigsten - Öl, Gas oder Wärmepumpe? In unserem Ratgeber-Artikel machen wir den Kosten-Check .

machen wir den Kosten-Check Keine Gas- und Ölheizungen ab 2024: So kombinierst du Photovoltaik und Wärmepumpe clever

Heizungsförderung: Diese Sätze gelten aktuell für Wärmepumpen und Co. - mit Beispielrechnungen

Wir schauen uns zunächst an, welche Förderungen du zum aktuellen Zeitpunkt erhältst, wenn du deine Gas- oder Ölheizung gegen ein klimafreundlicheres Heizungssystem austauschen möchtest. Bei einem Heizungstausch in einem Bestands-Wohngebäude ist die Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG EM) maßgeblich. Hierbei geht es immer um den Austausch einer fossil betriebenen Heizung gegen eine klimafreundlichere Heizungsart.

Das sind die heutigen Fördersätze laut BEG EM:

Austausch gegen eine Wärmepumpe Standard-Zuschuss: 25% Heizungstauschbonus bei Austausch einer funktionstüchtigen Gas- oder Ölheizung: 10% Wärmepumpenbonus bei Erschließen bestimmter Umweltenergien: 5% maximale Fördersumme: 40%



Austausch gegen Anschluss an ein Wärmenetz Standard-Zuschuss: 30% Heizungstauschbonus bei Austausch einer funktionstüchtigen Gas- oder Ölheizung: 10% maximale Fördersumme: 40%



Austausch gegen Biomasseheizung, z.B. Pelletheizung Standard-Zuschuss: 10% Heizungstauschbonus bei Austausch einer funktionstüchtigen Gas- oder Ölheizung: 10% maximale Fördersumme: 20%



Nachfolgend haben wir beispielhafte Rechnungen anhand eines Einfamilienhauses aufgestellt. Deine eigene Kostensituation ist natürlich individuell. Am besten lässt du dich von einem Fachbetrieb umfangreich beraten, um die ideale Lösung für deine Immobilie zu finden. Hier findest du Betriebe mit freien Kapazitäten* aus deiner Region und kannst kostenlos und unverbindlich bis zu 5 Angebote anfragen und vergleichen.

Beispielrechnung 1 - Austausch der funktionierenden Ölheizung gegen eine Luft-Wasser-Wärmepumpe

Unsere Beispielfamilie möchte die funktionierende Ölheizung in ihrem Einfamilienhaus gegen eine Luft-Wasser-Wärmepumpe austauschen. Das kostet 20.000 Euro. Die Familie erhält den Basis-Zuschuss von 25 Prozent sowie den Heizungstauschbonus von 10 Prozent als Förderung. Den Wärmepumpenbonus erhält sie nicht, da Luft als Wärmequelle nicht dazu qualifiziert.

20.000 Euro Kosten für Heizungstausch

- 5.000 Euro Basis-Zuschuss (entspricht 25% der Investitionskosten)

- 2.000 Euro Heizungstauschbonus (entspricht 10% der Investitionskosten)

= 13.000 Euro Eigenanteil für den Heizungstausch

Mit der Gesamtförderung von 35 Prozent reduzieren sich die Kosten für den Austausch auf 13.000 Euro, die die Familie noch selbst tragen muss.

Beispielrechnung 2 - Austausch der funktionierenden Gasheizung gegen den Anschluss an ein Wärmenetz

Im zweiten Beispiel beheizt unsere Beispielfamilie ihr Einfamilienhaus mit einer Gasheizung, möchte sich aber stattdessen an ein Wärmenetz anschließen lassen. Dafür erhält sie 30 Prozent Basisförderung und weitere 10 Prozent als Heizungstauschbonus. Ein nachträglicher Anschluss an ein Wärmenetz kostet etwa 15.000 Euro.

15.000 Euro Kosten für nachträglichen Anschluss an Wärmenetz

- 4.500 Euro Basis-Zuschuss (entspricht 30% der Investitionskosten)

- 1.500 Euro Heizungstauschbonus (entspricht 10% der Investitionskosten)

= 9.000 Euro Eigenanteil für den Heizungstausch

In diesem Beispiel schöpft die Familie die maximale Fördersumme von 40 Prozent komplett aus und reduziert ihre Kosten für den Heizungstausch damit auf 9.000 Euro.

Neues "Heizungsgesetz": Diese Änderungen sind vorgesehen

Das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) - auch "Heizungsgesetz" genannt - sieht zahlreiche Änderungen vor, die unweigerlich auch die Förderkulisse beträfen. Alles unter der Prämisse, dass das Gesetz wie geplant nach der parlamentarischen Sommerpause auch tatsächlich verabschiedet wird. Wir geben dir einen Überblick über die angedachten Änderungen und Neuerungen. Grundlage hierfür ist der “Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes, zur Änderung der Heizkostenverordnung und zur Änderung der Kehr- und Überprüfungsordnung” der Bundesregierung vom 17.05.2023. Das heißt, keine der im Folgenden aufgeführten Punkte sind, Stand August 2023, verabschiedete Gesetze.

Zunächst geht es um die Einführung einer Regelung zur Nutzung von mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energien beim Heizen. Dies gilt als ein zentraler Schritt auf dem Weg zur geplanten Treibhausgasneutralität in Deutschland 2045. Mit den Vorgaben des neuen Heizungsgesetzes soll die hohe Abhängigkeit von fossilen Energieträgern im Wärmebereich schrittweise mit jedem Heizungswechsel reduziert werden. Denn für eine gute Klimabilanz und eine kostenverträgliche Wärmeversorgung ist der effiziente Betrieb von Heizungsanlagen sehr wichtig.

Ausschnitt der Neu-Regelungen im Detail (Novelle GEG vom 19.04.2023/Juni 2023)

Es bleibt dabei: bestimmte Öl- und Gaskessel, die älter als 30 Jahre sind und eine übliche Größe von 4 bis 400 kW Heizleistung haben, müssen nach 30 Jahren ausgetauscht werden. Es sind also Heizungen betroffen, die vor 1993 installiert wurden. Diese Regelung betrifft jedoch weder Brennwertkessel noch Niedertemperaturkessel.

sind und eine übliche Größe von 4 bis 400 kW Heizleistung haben, müssen nach 30 Jahren ausgetauscht werden. Es sind also Heizungen betroffen, die vor 1993 installiert wurden. Diese Regelung betrifft jedoch weder Brennwertkessel noch Niedertemperaturkessel. Heizungen auf Basis fossiler Brennstoffe, die jünger als 30 Jahre sind, dürfen repariert und vorerst weiterbetrieben werden.

sind, dürfen werden. Geht eine Gasheizung oder eine Ölheizung irreparabel kaputt, gibt es eine Übergangsfrist von fünf Jahren , während der auch Heizungssysteme aufgestellt werden können, die nicht die Anforderungen von 65 Prozent erneuerbarer Energie erfüllen. Danach soll es dann kommunale Wärmeplanungen geben, die Grundlage für Eigenheimbesitzer sein können, sich für eine passende klimafreundliche Heizung entscheiden zu können.

, während der auch Heizungssysteme aufgestellt werden können, die nicht die Anforderungen von 65 Prozent erneuerbarer Energie erfüllen. Danach soll es dann kommunale Wärmeplanungen geben, die Grundlage für Eigenheimbesitzer sein können, sich für eine passende klimafreundliche Heizung entscheiden zu können. Man darf auch nach dem 1. Januar 2024 eine fossil betriebene Heizung einbauen, muss aber vorher eine verpflichtende Beratung in Anspruch nehmen. Der Grund hierfür ist, dass aufgrund der steigenden CO₂-Bepreisung fossiler Brennstoffe auf eine mögliche Kostenfalle bei deren Weiterverwendung hinzuweisen.

eine fossil betriebene Heizung einbauen, muss aber vorher eine in Anspruch nehmen. Der Grund hierfür ist, dass aufgrund der steigenden CO₂-Bepreisung fossiler Brennstoffe auf eine hinzuweisen. Gasheizungen, die auf den Betrieb mit Wasserstoff umrüstbar sein sollen, können bis zur Vorlage einer Wärmeplanung eingebaut werden.

Neue Förderkulisse: Deutlich höhere Fördersätze geplant - mit Rechenbeispielen

Wie schlagen sich diese geplanten Änderungen nun hinsichtlich des zukünftigen Förderkonzepts nieder? Das “Förderkonzept erneuerbares Heizen im bestehenden Eigenheim” soll sich dann aus vier Bestandteilen zusammensetzen:

Grundförderung , die Zuschüsse zum Heizungstausch bietet

, die Zuschüsse zum Heizungstausch bietet Erhöhung der Grundförderung durch den Klimabonus

Neben der Zuschussförderung eine ergänzende Kreditförderung

Steuerliche Abschreibung

Die Wärmewende soll vom Staat mit Millionenbeträgen gefördert werden. Dieses Geld soll aber nicht aus dem normalen Bundeshaushalt, sondern dem gesonderten Klima- und Transformationsfonds stammen. Unter gewissen Voraussetzungen sollen so bis zu 70 Prozent der Anschaffungskosten einer klimafreundlichen Heizung übernommen werden. Die folgende Tabelle verrät, wie sich die Fördersumme zusammensetzt und welche Bedingungen erfüllt sein müssen. Fachbetriebe mit freien Kapazitäten, die dich umfangreich beraten können, findest du hier*.

Wir beziehen uns hier immer auf den Fall, dass eine komplett fossil betriebene Heizung gegen eine solche ausgetauscht wird, die zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben wird. Diese Fördersätze sind angedacht:

Grundförderung Höhe: 30% Wohneigentum muss selbst genutzt werden oder Kleinvermieter mit bis zu sechs Einheiten, von denen eine selbst bewohnt wird einkommensunabhängig



Zuschlag Härtefall Höhe: zusätzlich 30% Auflagen gleich wie bei Grundförderung, aber Haushaltseinkommen darf maximal 40.000 Euro betragen



Zuschlag Geschwindigkeitsbonus Höhe: zusätzlich 20% Auflagen gleich wie bei Grundförderung, aber Heizungstausch muss bis 2028 erfolgen nach 2028: Bonus sinkt zweijährig um drei Prozentpunkte



Klimabonus Höhe: zusätzlich 20% Auflagen gleich wie bei Grundförderung nur anwendbar, wenn Heizungstausch trotz fehlender Pflicht erfolgt



Übererfüllung gesetzlicher Ansprüche Höhe: zusätzlich 10% Auflagen gleich wie bei Grundförderung nur anwendbar, wenn Heizungstausch mindestens 5 Jahre vor Eintreten der Pflicht erfolgt oder der Anteil an erneuerbaren Energien mindestens 70% beträgt



Wer früher wechselt oder seine funktionstüchtige Gas- oder Ölheizung gegen eine klimafreundlichere Alternative austauscht, soll also stärker profitieren. Die Deckelung der Förderhöhe liegt aber immer bei 70 Prozent der Investitionssumme.

Auch hier haben wir wieder zwei beispielhafte Rechnungen für ein Einfamilienhaus aufgestellt. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Rechnungen nur beispielhaft zu verstehen sind und die entsprechenden Regelungen noch nicht beschlossen wurden. Wie sich die Fördersätze dann tatsächlich zusammensetzen werden, kommt darauf an, wie das neue Gebäudeenergiegesetz tatsächlich ausgestaltet und ausgelegt wird.

Beispielrechnung 1 - Austausch der alten Gasheizung gegen eine Wärmepumpe (Neubau)

Unsere Beispielfamilie hat ein Haushaltseinkommen von 70.000 Euro jährlich und bewohnt ein Einfamilienhaus, das im Jahr 2000 fertiggestellt wurde und seitdem eine Gasbrennwertheizung hat. Die Familie will diese Anfang 2024 gegen eine Wärmepumpe austauschen, die Gasheizung ist dann 24 Jahre alt. Der Heizungstausch inklusive Installation kostet rund 20.000 Euro. Als Fördersumme steht der Familie der Grundbonus von 30 Prozent zu. Da sie die Gasheizung vor 2028 tauschen, können sie zusätzlich von 20 Prozent Geschwindigkeitsbonus profitieren und auch von 10 Prozent für die Übererfüllung der gesetzlichen Ansprüche, da der Austausch 5 Jahre vor Eintritt der gesetzlichen Austauschpflicht erfolgt.

20.000 Euro Investitionskosten für den Heizungstausch

- 6.000 Euro Grundförderung (entspricht 30% der Investitionskosten)

- 4.000 Euro Geschwindigkeitsbonus (entspricht 20% der Investitionskosten)

- 2.000 Euro Bonus für Übererfüllung gesetzlicher Ansprüche (entspricht 10% der Investitionskosten)

= 8.000 Euro Eigenanteil für den Heizungstausch

Geht man von einer Gesamtförderung von 60 Prozent aus, bedeutet das für die Familie eine Ersparnis von sage und schreibe 12.000 Euro. Sie muss also nur noch 8.000 Euro für die neue, umweltfreundliche Heizung aufbringen.

Beispielrechnung 2 - Austausch der alten Ölheizung gegen eine Wärmepumpe (Altbau)

In diesem Beispiel hat die Familie ein Haushaltseinkommen von 35.000 Euro und bewohnt ein Einfamilienhaus aus dem Baujahr 1984. Es wird von einer Ölheizung beheizt, die ebenso alt ist, also deutlich über 30 Jahre und daher ausgetauscht werden muss. Die neue Wärmepumpe, die die Ölheizung ersetzen soll, beheizt das Haus zu 100 Prozent. Inklusive Installation kostet die Erdwärmepumpe 30.000 Euro. Damit sind die Klimaziele von 65 Prozent erneuerbaren Energien deutlich übererfüllt. Die Familie erhält 30 Prozent Grundförderung, 30 Prozent Härtefallförderung und 10 Prozent Bonus für die Übererfüllung gesetzlicher Ansprüche.

30.000 Euro Investitionskosten für den Heizungstausch

- 9.000 Euro Grundförderung (entspricht 30% der Investitionskosten)

- 9.000 Euro Härtefallförderung (entspricht 30% der Investitionskosten)

- 3.000 Euro Bonus für Übererfüllung gesetzlicher Ansprüche (entspricht 10% der Investitionskosten)

= 9.000 Euro Eigenanteil für den Heizungstausch

Hier schöpft die Familie die maximale Förderhöhe von 70 Prozent aus. Die Kosten des Heizungstausches reduzieren sich damit auf nur noch 9.000 Euro, die die Familie selbst aufbringen muss.

Eine weitere Möglichkeit, Förderpunkte zu sammeln, sind sogenannte Klimaboni. Wer gemäß der neuen GEG-Ausnahmeregelungen zum Austausch der alten, ineffizienten Heizung nicht verpflichtet wäre, es aber trotzdem tut, bekommt 20 Prozent zusätzliche Förderung. So viel bekommt auch, wer zum Beispiel Wohngeld bezieht. Wer zum Heizungstausch verpflichtet ist und bei der Umsetzung die gesetzlichen Ansprüche übererfüllt, bekommt zusätzlich zur Grundförderung einen Zuschlag von 10 Prozent. Förderkredite sollen entlasten, indem sie die finanzielle Belastung zeitlich strecken. Außerdem soll auch die steuerliche Abschreibung weiterhin möglich sein. Zu beachten ist jedoch immer, dass das Gesetz Stand August 2023 noch nicht verabschiedet wurde und die genaue Ausgestaltung und Auslegung noch nicht feststeht.

Fazit: Höhere Fördersätze, mehr Chancen für Eigentümer & Klimaschutz

Das geplante "Heizungsgesetz" scheint also erhebliche finanzielle Vorteile mit sich zu bringen, denn die Förderung für einen Heizungstausch ist aktuell deutlich niedriger. Zusätzlich kannst du durch Sonderboni von einem noch höheren Fördersatz profitieren. Anreize, im Sinne des Klimaschutzes auf eine umweltfreundlichere Alternative zum Heizen umzusteigen, gibt es damit zuhauf. Auch Familien mit einem geringen Haushaltseinkommen bekommen mit dem geplanten Gesetz die Möglichkeit, eine solche Investition zu stemmen, was zum aktuellen Zeitpunkt für sie nicht möglich wäre.

Durch das geplante GEG sollen also die Türen zu einer klimafreundlicheren Heizung für eine breite Gruppe von Hausbesitzern geöffnet werden. Damit könnte sich Deutschland wieder stärker auf dem Pfad zum Erreichen der Klimaziele positionieren. Denn der Gebäudesektor ist für rund 40 Prozent der klimaschädlichen Emissionen verantwortlich – sodass hier das Umdenken und vor allem Handeln wirklich lohnt. Nicht zuletzt bestimmt die Entwicklung des weltweiten Klimas maßgeblich über die Zukunft jüngerer und kommender Generationen.

Über den Partner: Anbietervergleich mit DAA

DAA ist einer der größten deutschen Online-Dienstleister und Portalbetreiber für regenerative Energietechnik und ist auf Anfragen zu den Themen Heiztechnik, Photovoltaik, Sanierung und Energieeffizienz spezialisiert. Über das Portal heizungsfinder.de* kannst du bis zu fünf Angebote von Betrieben, die in deiner Region aktiv sind, anfragen - der Service ist kostenlos und unverbindlich. Über Solaranlagen-Portal.com* kann du den gleichen Service für deine Planung einer Photovoltaikanlage nutzen und hier genauso Angebote anfragen und vergleichen - alles kostenlos.

DAA bildet die Schnittstelle zwischen passenden Betrieben und Interessenten (m/w/d), die im Internet nach Angeboten für Handwerksleistungen und Sanierungsmaßnahmen suchen. Monatlich wertet DAA den Bedarf nach Solar- und Heizungssystemen aus und veröffentlicht Einblicke.

Anbietervergleich über DAA - die Vorteile für dich:

bis zu 5 Angebote aus deiner Umgebung

mit wenigen Klicks zur Beratung

regional tätige Fachbetriebe

Service ist kostenlos & unverbindlich

Da du von DAA unverbindlich Kontakt zu bis zu fünf Unternehmen erhältst, kannst du dich zum einen umfangreich beraten lassen und zum anderen ganz einfach die verschiedenen Angebote vergleichen. So hast du die Möglichkeit, das beste und günstigste Angebot zur Installation deiner neuen Heizung zu erhalten.