Stiftung Warentest: Klimageräte im Check - Kosten und Nutzen

Eigentlich ist die Stiftung Warentest skeptisch beim Einbau von Klimaanlagen. Die Testenden sind aber vorsichtig in ihrer Wortwahl und üben in ihrem Test-Report nur vorsichtig Kritik – dezente Andeutungen lassen sich dennoch herauslesen: Dächer und Außenwände lassen sich effektiv dämmen. Vor den Fenstern können Markisen gegen Sonne helfen und ebenso beschichtete Innenjalousien. Zur Not würden Sonnenschutzfolien, ein Ventilator oder Pflanzen reichen. Trotzdem hat die Stiftung zum zweiten Mal neun Split-Geräte getestet. Monoblöcke gingen nicht an den Start, die Testenden ziehen Split-Geräte vor. Den gesamten Testbericht mit allen technischen Daten kannst du kostenpflichtig downloaden (Preis: 4,90 Euro).

Die zwei Teile der Split-Klimaanlage

Eine Split-Klimaanlage besteht aus zwei Teilen (sie ist eben gesplittet): Zum einen gibt es das Innengerät, welches die Raumluft ansaugt, filtert und kühlt. Das zweite Gerät ist ein Außengerät an der Hauswand, der Kühlkompressor. Die Verbindung zwischen den Bauteilen übernimmt eine Schlauchrohrleitung, darin zirkuliert das Kältemittel. Beide Teile sind fest installiert.

Die Geräte haben relativ geringe Betriebsgeräusche. Im Innenraum liegt der Wert zwischen 44 und 55 Dezibel, außen ist es etwas mehr. Zum Vergleich: Der Wind, der die Blätter zum Rascheln bringt, erreicht etwa 25 Dezibel. Das Modell von Mitsubishi: Heavy SRK25ZS-W+SRC25ZSW2 ist bei maximaler Kühlung am leisesten (im Nachtmodus nur 35 Dezibel) und erhielt als einziges Modell in dieser Kategorie die Qualitätsnote "gut".

Die Steuerung funktioniert mit einer Fernbedienung. Die Montage solltest du einem Fachbetrieb überlassen. Der Umgang mit dem Kältemittel R32 verlangt Sorgfalt und Fachkenntnisse. Die Montage schlägt nach Angaben von Kesselheld, einem deutschlandweit agierenden Fachhändler, mit ca. 1.250 Euro zu Buche. Wer sich für den Kauf eines Klimagerätes entscheidet, sollte unbedingt auf die Kennzeichnung der Energieeffizienzklasse achten. Geräte mit mindestens A+ bis A+++ sind am effizientesten und arbeiten stromsparend.

Klimaanlagen haben ihren Preis

Sechs Modelle erreichten im Prüflabor das Qualitätsurteil "gut", sind also empfehlenswert. Die Preise, die die Stiftung ermittelte, gehen weit auseinander: Der Testsieger von Daikin: FTXJ25AW+RXJ25A ist mit ca. 2.300 Euro am teuersten. Das Modell von Midea: MSAGAU-09HRFN8-ME+MOX 201-09HFN8-ME, ebenfalls Testsieger, ist schon für 1.070 Euro zu haben. Wichtig ist der Wert für den Stromverbrauch: Er schwankt bei einem Vergleich über 10 Jahre zwischen 400 Euro beim effizientesten Modell von Daikin: FTXJ25AW+RXJ25A und geht hoch bis zu 560 Euro beim Modell Mitsubishi: Heavy SRK25ZS-W2+SRC25ZSW2. Allerdings ist dieses Modell, nach Angaben des Herstellers, ein Auslaufmodell.

Daikin: FTXJ25AW+RXJ25A

Qualitätsurteil: "gut" (2,0)

Stromverbrauch: ca. 400 Euro

Mittlerer Preis: ca. 2.300 Euro

Daikin: FTXM25R+RXM25R

Qualitätsurteil: "gut" (2,0)

Stromverbrauch: ca. 460 Euro

Mittlerer Preis: ca. 1.480 Euro

Midea: MSAGAU-09HRFN8-ME+MOX 201-09HFN8-ME

Qualitätsurteil: "gut" (2,0)

Stromverbrauch: ca. 459 Euro

Mittlerer Preis: ca. 1.070 Euro

Samsung: AR09TXCAAWKN+AR09TXCAAWKX

Qualitätsurteil: "gut" (2,1)

Stromverbrauch: ca. 482 Euro

Mittlerer Preis: ca. 1.260 Euro

Fujitsu: ASYG09KMCC+A0YG09KMCC

Qualitätsurteil: "gut" (2,2)

Stromverbrauch: ca. 480 Euro

Mittlerer Preis: ca. 1.620 Euro

Mitsubishi: Heavy SRK25ZS-W+SRC25ZSW2

Qualitätsurteil: "gut" (2,5)

Stromverbrauch: ca. 560 Euro

Mittlerer Preis: ca. 1.140 Euro

*Preisermittlung durch Stiftung Warentest. Eine eigene Preisrecherche ist vor dem Kauf notwendig, dabei ist unbedingt auf die Typenbezeichnungen der Geräte zu achten.

Kältemittel R32 ist mit großer Vorsicht zu behandeln

Im Test waren Modelle mit einer Kühlleistung von 2,5 Kilowatt. Das ist ausreichend, um 20 bis 40 Quadratmeter große Räume zu kühlen. Die bei allen Modellen gleiche Testaufgabe bestand darin: Bei 35 Grad Celsius Außentemperatur einen Raum auf 24 Grad runterkühlen. Klimaanlagen brauchen Kältemittel (R32), das nach Angaben der Stiftung Warentest 675 Mal umweltschädlicher ist als CO₂, wenn es in die Atmosphäre gelangt. Es ist also große Vorsicht angesagt.

Die Stiftung hat die neuen Testergebnisse zusammengeführt mit einem ersten Durchlauf, der bereits in 2022 stattfand. Die Ergebnisse von drei Modellen mit dem Qualitätsurteil "gut" fanden Berücksichtigung. Das sind Daikin: FTXM25R+RXM25R, Midea: MSAGAU-09HRFN8-ME+MOX 201-09HFN8-ME und Samsung: AR09TXCAAWKN+AR09TXCAAWKX.

Die drei Modelle von Kaisai: One KRX-09AEGI+KRX09PGO, LG: F09MT.NSM+F09MT.U24 und Toshiba: RAS-B10N4KVRG-E+RAS-10J2AVSG-E1 erreichten ein "befriedigend". Wobei das Modell von Kaisai mit 830 Euro am günstigsten ist. Das Modell von Toshiba ist genauso teuer wie der Testsieger von Daikin, hat aber im Test die schwächste Benotung.

Kaisai: One KRX-09AEGI+KRX09PGO

Qualitätsurteil: "befriedigend" (2,6)

Stromverbrauch: ca. 540 Euro

Mittlerer Preis: ca. 830 Euro

LG: F09MT.NSM+F09MT.U24

Qualitätsurteil: "befriedigend" (2,6)

Stromverbrauch: ca. 480 Euro

Mittlerer Preis: ca. 1.700 Euro

Toshiba: RAS-B10N4KVRG-E+RAS-10J2AVSG-E1

Qualitätsurteil: "befriedigend" (2,7)

Stromverbrauch: ca. 540 Euro

Mittlerer Preis: ca. 2.300 Euro

*Preisermittlung durch Stiftung Warentest. Eine eigene Preisrecherche ist vor dem Kauf notwendig, dabei ist unbedingt auf die Typenbezeichnungen der Geräte zu achten.

Tipps für die Nutzung von Klimageräten

Die Verbraucherzentrale (VZ) NRW gibt Tipps für die Nutzung von Klimaanlagen. Du solltest die Klimaanlage nur bei Bedarf einschalten, zum Beispiel einige Zeit vor dem Schlafengehen. Nachts empfiehlt die VZ, das Gerät komplett auszuschalten und stattdessen mit geöffnetem Fenster zu kühlen. Es empfiehlt sich, die Räume nur moderat zu kühlen. Durch zu große Temperaturschwankungen kann es zu gesundheitlichen Problemen kommen. Eine gute Balance zwischen Innen- und Außentemperatur ist erreicht, wenn die Temperatur in den Wohnräumen circa 5 bis 6 Grad Celsius niedriger als die Außentemperatur ist.

Ein zusätzlicher Sonnenschutz kann die Laufzeit weiter reduzieren, um so Stromkosten zu sparen. Die regelmäßige Wartung des Geräts ist wichtig, das Kondenswasser ist regelmäßig zu entfernen sowie Verdampfer und Filter zu reinigen. Nur so kann nach Angaben der Stiftung das Gerät störungsfrei arbeiten. Außerdem solltest du die Entfeuchtungsfunktion des Klimageräts nutzen. Die optimale Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen beträgt 40 bis 60 Prozent.

Da Klimaanlagen mit der Wärmepumpentechnik funktionieren, können viele Modelle nicht nur kühlen, sondern auch heizen. Das hat aber beträchtliche Nachteile. Die Betriebskosten eines Split-Geräts sind deutlich höher als bei einer regulären Wärmepumpe, bei einer Öl- bzw. Gasheizung. Die Stiftung Warentest erklärt: Die Geräte als Zusatzheizung zu nutzen, ergibt nur im Einzelfall Sinn. Hängt der Innenteil der Split-Anlage oben an der Wand, bleibt die warme Luft meistens oben an der Decke. Ungünstig sind verdeckte Standorte für das Klimagerät, wie hinter dem Sofa oder Vorhängen. Das schränkt die Ausbreitung der Frischluft ein und macht den Betrieb teurer. Optimal ist natürlich, wenn der benötigte Strom durch die eigene Photovoltaik-Anlage (PV) entsteht.

Fazit

Klimaanlagen sind nicht nur eine Sache für südliche Länder. Der Klimawandel sorgt ebenfalls in unseren Breitengraden für heiße Sommer. Die warmen Tage werden häufiger und damit wächst der Wunsch nach einer Klimaanlage. Preiswert sind die Geräte (noch) nicht. Bei wachsender Nachfrage ändert sich das aber.

Dich interessieren Produkt-Tests und du vertraust auf die Ergebnisse von Stiftung Warentest und Ökotest? Dann findest du hier weitere Auswertungen, die für dich relevant sein könnten: