Große Überraschung: Startup ist größter Photovoltaik-Anbieter in Deutschland - noch vor EnBW oder E.ON

in Deutschland - noch vor EnBW oder E.ON Über 18.000 Solaranlagen im letzten Jahr installiert - so funktioniert das Enpal-Modell

Das PV-Startup Enpal wird im aktuellen Statista-Ranking als größter Solaranbieter für PV-Aufdachanlagen im Privatkundenbereich bestätigt. Damit lässt das Berliner Unternehmen große Konzerne wie EnBW, E.ON oder Vattenfall hinter sich. Enpal wurde 2017 gegründet und gilt hierzulande als das wachstumsstärkste Energieunternehmen (FT1000 2023). Mit über 2.500 Mitarbeitenden und einem geschätzten Jahresumsatz von 413 Mio. Euro krönt sich das Startup nun zum Spitzenreiter auf dem PV-Markt.

Bei Enpal sieht man das Top-Ranking "als Bestätigung unserer Arbeit und der tollen Leistung aller Enpaler und Enpalerinnen in 2022." Ohne das Vertrauen der über 18.000 Neukunden im vergangen Jahr wäre dieser Erfolg nicht möglich, so Stephan Rink, CSO und Managing Director. Das Geschäftsmodell, so intelligent wie simpel: Enpal bietet Solaranlagen im Rundum-Sorglos-Paket zum Mieten an. Hier können Eigenheimbesitzer prüfen, ob die Miet-PV von Enpal in ihrer Region angeboten wird*.

Diese PV-Unternehmen machen die größten Umsätze in Deutschland

Statista hat sich in seinem neuesten Ranking die Unternehmen mit den größten Umsätzen im Privatkundenbereich in 2022 angesehen. Diese PV-Anbieter bestimmen den Markt in Deutschland:

Platz #1: Enpal GmbH mit 413 Millionen Euro

Platz #2: Energiekonzepte Deutschland GmbH mit 260 Mio. Euro

Platz #3: Energieversum GmbH & Co. Kg (EnBW) mit 179 Mio. Euro

Platz #4: E.ON Energie Deutschland GmbH mit 163 Mio. Euro

Platz #5: 1KOMMA5 Grad GmbH mit 148 Mio. Euro

Platz #6: Vattenfall GmbH mit 136 Mio. Euro

Platz #7: Eigensonne GmbH mit 120 Mio. Euro

Platz #8: Zolar GmbH mit 108 Mio. Euro

Gemeinsam mit Enpal die Energiewende vorantreiben

Mit dem Versprechen "Die Zukunft intelligenter Energie - nicht irgendwann, sondern heute" strebt Enpal gemeinsam mit seinen Kunden die größte Energiebewegung Europas an. Mit smarten Komplettlösungen soll dies gelingen. In unserem Artikel stellen wir das Mietmodell des Startups vor. Wer Teil der Energiewende werden möchte, kann mit dem kostenfreien Solarrechner* mit wenigen Klicks seine persönliche Ersparnis errechnen.

Dass Enpal damit auf dem richtigen Weg ist, zeigt die Spitzenposition auf dem PV-Markt.

Solaranlagen inkl. Speicher ohne Anschaffungskosten: Enpal machts möglich

Enpal bietet Solaranlagen inklusive Speicher "zur Miete" an, ohne hohe Investitionskosten. So können sich Eigenheimbesitzer ohne Startkapital unabhängiger von den steigenden Strompreisen machen und zudem einen Teil zur Energiewende beitragen. Der monatlicher Beitrag bleibt über die gesamte Mietdauer von 20 Jahren stabil und wird auch nicht an die Inflationsrate angepasst.

Auch der organisatorische und bürokratische Aufwand fällt mit dem Mietmodell weg. Hier punktet Enpal mit einem Rundum-Sorglos-Paket an. Darin enthalten sind Planung, Installation, Wartung, Versicherung, Reparatur und Finanzierung. Und das Beste: Nach Ablauf der Mietzeit kann die Solaranlage für einen symbolischen Betrag (1 Euro) übernommen und kostenlos weitergenutzt werden.

Quelle: Statista: Größte Photovoltaik-Anbieter in Deutschland nach Umsatzschätzung von mehr als 100 Mio. Euro im B2C-Endkunden-Markt im Jahr 2022