Heizkosten sparen: Heizung nachts ausschalten oder durchlaufen lassen?

Das Thema Heizen steht dieses Jahr noch höher in Kurs als in den vergangenen Jahren. Vor allem viele unterschiedliche Tipps zu Sparmaßnahmen machen in einschlägigen Portalen die Runde. Allen voran geht es darum, mit welchen Methoden am effizientesten gespart werden kann. An der Frage, ob nachts die Heizung abgedreht werden kann oder man lieber durchheizen sollte, scheiden sich die Geister. Wir versuchen in diesem Artikel, etwas mehr Klarheit in die Thematik zu bringen.

Heizung über Nacht komplett ausschalten oder durchlaufen lassen?

Darüber, dass nachts nicht dieselbe Temperatur im Raum herrschen muss wie tagsüber, sind sich die Parteien einig. Der Weg dorthin scheint bloß unterschiedlich angegangen zu werden. Befolgt man die Ratschläge des Umweltbundesamts, kommt man zum Ergebnis, dass nachts die Raumtemperatur in Wohn- und Arbeitsräumen um 5 °C gesenkt werden kann.

Die Heizung komplett abzudrehen scheint ebenfalls eine effektive Lösung zu sein, das Ergebnis: Der Raum ist kälter als am Tag. Prinzipiell sind also beide Methoden geeignet, um das Ziel zu erreichen. Jedoch fehlt bei letzterem das Kontrollelement. Die Temperatur lediglich abzusenken, ist effizienter als die Heizung komplett abzudrehen. Ähnlich verhält es sich, wenn man nicht zu Hause ist.

Legt man beispielsweise feste Raumtemperaturen fest, fällt die konkrete Absenkung über Nacht leichter. Die Zahlen und Zeichen auf dem Heizthermostat sind dabei ein geeignetes Hilfsmittel. Neben der richtigen Raumtemperatur und der Temperaturregelung, sind Faktoren wie richtiges Lüften, Abdichten oder die regelmäßige Wartung der Heizkörper wichtig für das richtige Heizverhalten.

Spezialfall Schlafzimmer: Die ideale Schlaftemperatur als Grundvoraussetzung für effizientes Heizen

"Schlaf ist das wichtigste Regenerations- und Reparaturprogramm des Menschen", zu dieser Erkenntnis kommt Schlafforscher Dr. Hans-Günter Weeß in seinen Forschungen. Umso wichtiger ist es also, ein paar Regeln beim Schlafengehen zu beachten. Interessante Tipps zu gesundem Schlaf, Schlafstörungen und Schlafhygiene könnt ihr im Podcast "Auf Herz und Ohren" der AOK mit Dr. Weeß nachhören.

Eine der Kernaussagen ist, dass der Schlaf ein hochindividueller Prozess darstellt und man das Schlafzimmer einer Wohlfühloase gleichsetzen sollte. Die richtige Schlaftemperatur kann maßgeblich dazu beitragen. Hier steht ebenfalls wieder das persönliche Empfinden im Vordergrund.

Trotzdem können gewisse Temperaturen zur Orientierung herangezogen werden. Das Umweltbundesamt empfiehlt speziell für das Schlafzimmer 17 °Celsius. Ziel sollte also sein, so zu heizen und zu lüften, dass sich die Temperatur ungefähr bei diesem Wert einpendelt. Übermäßig im Schlafzimmer zu heizen, kann neben dem erhöhten Kostenfaktor auch gesundheitliche Auswirkungen haben.

Weitere Tipps zum Energiesparen und Heizen

Entscheidende Fragen und die dazugehörigen Tipps zu Themen wie "Heizung ausschalten während des Lüftens" oder "wie man durch das richtige Einstellen der Heizung Geld sparen kann", bleiben in jeder Heizperiode relevant und sollten immer wieder ins Gedächtnis gerufen werden.

Eine Werbekampagne des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz mit dem Namen "80 Millionen gemeinsam für Energiewechsel" klärt über Energiesparmaßnahmen auf. Neben generellen Informationen finden sich auch wertvolle Tipps in Videoform zum Thema Energiesparen. Der Blick auf die Seiten des Ministeriums lohnt sich also.

Heizen ist eines der zentralen Themen in den kühleren Monaten und betrifft sämtliche Alltagssituationen. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass man in jeder Alltagssituation mit simplen Tricks etwas zum Energiesparen beitragen kann.

