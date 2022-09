Heizen mit Teelicht und Blumentopf: Funktionieren solche kuriosen DIY-Konstruktionen? Das sagen Experten

Heizkosten steigen : Menschen sind auf der Suche nach Spar-Möglichkeiten im Winter

Bekannt ist das Vorgehen bisher vor allem in der Survivalszene: Einen Teelichtofen oder eine Blumentopfheizung selbst bauen. In letzter Zeit kursieren immer mehr Anleitungen für solche DIY-Heizungen in den sozialen Netzwerken. Laut Aussage derer, die die Videos posten, werde es zwar nicht so warm, wie mit der echten Heizungsanlage im Haus, aber es funktioniere dennoch gut. Stimmt das? Aufgrund der aktuellen Lage auf dem Energiemarkt und den massiv steigenden Preisen interessieren sich außergewöhnliche viele Menschen für den "Spar-Trick".

So sieht eine Heizung aus Blumentopf und Teelichtern aus

Als Fuß dient eine Schale, wie sie zu vielen Blumentöpfen gehört, mit einem Loch in der Mitte, als Boden. In diesem Loch ist eine lange Stange montiert. An der Gewindestange wiederum sind zwei übereinandergestülpte Blumentöpfe befestigt.

Der innere Topf ist kleiner als der äußere. Die Öffnungen beider Töpfe zeigen nach unten zur Schale. Auf der Schale stehen Teelichter. Manche Anleitungen im Internet empfehlen, Löcher in den oberen, äußeren Topf zu bohren. So soll die Wärme besser entweichen können.

Zündet man die Teelichter an, ist die DIY-Heizung fertig und soll ein bisschen Kälte aus der Wohnung vertreiben.

Funktioniert der Heiz-Trick wirklich?

Einige YouTuber messen in ihren Videos die Temperaturen des Ofens nach Inbetriebnahme. Auf dem Kanal "Ralf & Moni auf Tour" beispielsweise wird gezeigt, dass die Temperatur des inneren Topfes rund 80 Grad, die des äußeren Topfes stellenweise fast 50 Grad beträgt. Das klingt erstmal gut, bringt aber ziemlich wenig.

Sobald man nicht mehr direkt neben der Konstruktion sitzt, ist von der Wärme nur noch wenig zu spüren. Die geringe Wärme reicht Experten zufolge nicht, um besonders weit zu strahlen. Reinhard Loch, Energieexperte der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, erklärt gegenüber dem RND: "Die Heizleistung ist zu gering, um einen Raum zu beheizen". So ein Teelichtofen sei nette Dekoration - mehr nicht. Der Experte erklärt weiter: "Wer – rein rechnerisch – einen wahrnehmbaren Wärmeeffekt durch Teelichtöfen herbeiführen möchte, müsste pro Quadratmeter einen Ofen mit je einem Teelicht aufstellen."

