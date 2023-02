Digitale Stromzähler sollen Pflicht werden: Was das für dich und dein Zuhause bedeutet

Funktionsweise und Sinn von Smart-Metern

und von Kritik an der neuen Technik

an der Ablauf der Einführung

der Vorteile der Smart-Meter

Die Bundesregierung hat nachgebessert und am 11. Januar einem neuen Gesetzesentwurf zur Einführung von Smart-Metern zugestimmt. Das Gesetz für den Neustart der Digitalisierung der Energiewende (GNDEW) soll den flächendeckenden Rollout für Smart Meter ermöglichen und neue Weichen im Klimaschutz stellen. Geht alles nach Plan, tritt das Gesetz noch im Frühjahr 2023 in Kraft.

Funktionsweise und Sinn von Smart-Metern

Smart Meter sind die Stromzähler der Zukunft. Sie erfassen nicht nur den Stromverbrauch, sondern können durch ihr verbautes Gateway mit dem Internet und somit auch mit dem Stromanbieter kommunizieren. Sie sind in erster Linie dafür angedacht, dynamische Strompreise zu ermöglichen, sollen aber auch viel zum Klimaschutz beitragen.

Aktuell sind in den meisten deutschen Haushalten analoge und digitale Stromzähler installiert, die nichts weiter können als die Kilowattstunden, die der Haushalt verbraucht, zu zählen. Der Verbrauch wird dann, überwiegend einmal jährlich, abgelesen und zu einem vorher festgelegten Preis den Kund*innen in Rechnung gestellt. Damit wird mit den Smart Metern Schluss sein. Dann soll der Strompreis dynamisch geregelt werden. Die Stromanbieter können dann kurzfristige Schwankungen beim Einkaufspreis an die Kund*innen weitergeben.

Des Weiteren wird es mit den Smart-Metern möglich sein, dynamische Stromverträge anzubieten. So kann der Strompreis auch an tägliche Schwankungen angepasst und die Kund*innen mit dem Preis dazu animiert werden, dann Strom zu verbrauchen, wenn die Nachfrage gering ist. So kann in Zukunft auch die Auslastung des Stromnetzes besser gesteuert werden.

Kritik an der neuen Technik

Das Thema der smarten Stromzähler ist kein neues. Schon seit mehreren Jahren wird heiß über die Vor- und Nachteile diskutiert. Während mancher Einwand durchaus nachzuvollziehen ist, gibt es von den Smart Meter-Gegner*innen auch teils propagandistischen Widerspruch. So ist zum Beispiel ein erhöhtes Krebsrisiko durch Elektrosmog nicht wissenschaftlich zu beweisen.

Dass es aber Verbesserungsbedarf bei den neuen Stromzählern gibt und gab, zeigt das Gerichtsurteil des nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgerichts (OVG) in Münster. Dies hatte im März 2021 festgestellt, dass die damals verfügbaren Geräte nicht den gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf Sicherheit und Interoperabilität genügten. Mit ihnen war es nicht nur möglich, Zählerstände automatisch digital über das Internet abzulesen, sondern auch den Stromverbrauch von außen zu steuern und somit in die Firmen und Privathaushalte von außen einzugreifen.

Das zu Beginn dieses Jahres erlassene Gesetz hat nun nachgebessert und es ist sichergestellt, dass der Stromverbrauch Privatsache bleibt. Die Angst vor Fremdeinwirkungen wie Manipulation, Blackout und Hackerangriffen bleibt zwar bestehen, doch sind die Smart Meter inzwischen deutlich sicherer, da die Geräte einen aufwendigen Zertifizierungsprozess durchlaufen.

Ablauf der Einführung

Geht es nach Wirtschafts- und Umweltminister Robert Habeck, kann die Einführung der Smart-Meter-Pflicht nicht früh genug kommen. Laut seinen Aussagen muss das Energiesystem klüger gefahren und gemanagt werden. Er möchte es so schnell wie möglich digitalisieren.

Der Grünen-Politiker bemängelt in einem Pressestatement, dass die bisherigen Fortschritte "zu klein, zu langsam und zu spät" seien. Es müsse schnell Schwung in die Energiewende gebracht werden. Die Smart Meter sieht er als "Kern der digitalen Energieinfrastruktur". Der aktuelle Plan der Regierung sieht vor, bis 2030 alle Haushalte, die über 6.000 Kilowattstunden im Jahr an Strom verbrauchen, mit Smart Metern auszustatten. Durchschnittshaushalte, die hierzulande laut Bundeswirtschaftsminister etwa 3.500 kWh Strom verbrauchen, bleiben aber nicht außen vor. Bei Meldung beim Stromanbieter ist dieser dann auch verpflichtet, kleinere Verbaucher*innen mit den neuen Geräten auszustatten. Ein solches Gerät soll den Kund*innen in Zukunft nicht mehr als 20 Euro im Jahr kosten. Das Einsparpotenzial liegt sicher höher.

Aktuell sind schon einige größere Betriebe und neuere Immobilien mit den Smart Metern ausgestattet. In den kommenden Jahren sollen größere Stromverbraucher nach und nach mit den neuen Stromzählern ausgestattet werden. Zudem haben Stromversorger die Pflicht, bei Interessenten innerhalb von 4 Monaten ein Smart Meter zu installieren, denn ab 2025 sollen variable Stromtarife für alle Haushalte angeboten werden.

Vorteile der Smart Meter

Die neuen digitalen und vernetzten Stromzähler sollen nicht nur das Stromnetz stabilisieren, sondern für die Kund*innen einen deutlichen Mehrwert bieten. In erster Linie werden dabei immer wieder die variablen Stromtarife angeführt, die es den Anbietern möglich machen sollen, die Schwankungen des Strompreises an den Verbraucher weiterzugeben.

Der Strompreis wird im Großhandel von Angebot und Nachfrage bestimmt. Bei viel Sonnenschein und konstant starkem Wind geht der Preis deutlich in den Keller. Schlechte Bedingungen für die regenerativen Energiequellen treiben den Preis hingegen nach oben. Diese Schwankungen werden aktuell nicht an die Kunden weitergegeben. Können die Verbraucher sich in Zukunft auf die Schwankungen einstellen und Stromfresser wie Spül- und Waschmaschine oder auch Ladevorgänge des E-Autos an die Bedingungen anpassen, können die Endkunden dank der Smart Meter sehr viel Geld sparen.

Der Strompreis variiert aber auch im Tagesverlauf. Die Verbrauchsspitzen am Morgen und am Abend könnten durch variable Stromtarife gemildert werden, da die Verbraucher*innen in der Zeit des höchsten Strompreises eher darauf achten würden, Strom zu sparen.

Resümee

Die Smart Meter werden nicht nur einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, sondern auch die Endverbraucher dazu anspornen, in Zeiten des höchsten Strombedarfs Maß zu halten. Durch variable Strompreise können die Verbraucher bares Geld sparen und zudem etwas zur Stabilisierung des Stromnetzes beitragen.

Du interessierst dich für die Themen Energie, Heizen und Strom? Hier findest du weitere interessante Artikel: