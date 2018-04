Beim Warmwasser sparen

"Lass das Wasser nicht so lange laufen!" - Wassersparen wird uns von Kindesbeinen an beigebracht: beim Zähneputzen den Hahn zudrehen. Duschen statt Baden, an der Toilette den Stopp-Schalter bedienen, die Waschmaschine aufs Sparprogramm stellen und möglichst nur mit Regenwasser den Garten gießen. Doch bringt das der Umwelt wirklich etwas? Wir leben in einem wasserreichen Land, unterm Strich entnehmen wir nur so viel, wie wieder nachkommt. Wir haben also genug Wasser. Sparen sollten wir dennoch, aber anders, als viele denken.

Das Bereitstellen von warmem Wasser kostet viel Energie. Je weniger Wasser für Duschen und Waschen erhitzt werden muss, desto weniger Energie wird verbraucht. Den größten Umweltschutzeffekt können wir daher durch das Sparen von Warmwasser erreichen.

Natürlich kostet es Energie, Grundwasser zu entnehmen, es aufzubereiten und an die Haushalte zu verteilen. Weitaus mehr Energie kostet es jedoch, das Wasser nach der Nutzung wieder zu reinigen. Abgesehen davon kann auch die beste Klärtechnik nicht alle schädlichen Substanzen rausfiltern, die sich daher in der Umwelt ansammeln und Schaden anrichten - und auch wieder ins Trinkwasser gelangen.

Wie viel Wasser aus der Leitung kommt, ist also weniger wichtig, als darauf zu achten, was wir in den Wasserkreislauf einbringen. So ist es für die Umwelt beispielsweise besser, nach jedem Toilettengang ausgiebig zu spülen und dafür die Toilette nur selten mit einem Putzmittel zu säubern, anstatt Wasser zu sparen und dafür die Toilette häufiger mit Chemie zu reinigen.



Bio schützt Grundwasser

Doch nicht nur über Haushaltsabwasser wird unser Grundwasser verschmutzt. Ein großes Problem sind Dünger und Pflanzenschutzmittel, die in Landwirtschaft und Privatgärten eingesetzt werden. In der ökologischen Landwirtschaft dürfen synthetische Dünge- und Pflanzenschutzmittel nicht oder nur im geringen Ausmaß eingesetzt werden. Wer Bio-Lebensmittel kauft, sorgt also indirekt dafür, dass nicht so viele Schadstoffe ins Grundwasser gelangen.

Das, was aus der Leitung kommt, ist nicht das einzige Wasser, das wir verbrauchen. In jedem Lebensmittel und jedem Konsumgut versteckt sich das sogenannte virtuelle Wasser, das bei der Produktion verwendet wird. Viele unserer Produkte werden nicht im wasserreichen Deutschland angebaut oder hergestellt, sondern in wasserarmen Regionen der Erde, in denen durch den Verbrauch des kostbaren Nasses - z. B. für unsere "Winter-Erdbeeren" - schwerwiegende Schäden entstehen. Indem wir regional und saisonal einkaufen, können wir sicher sein, dass nur hiesiges Wasser benutzt wurde.

Quellen: Deutsches Grünes Kreuz, Umweltbundesamt



Wassersparen mit Köpfchen

 Reduzieren Sie Ihren Warmwasserverbrauch. Duschen Sie nur kurz und waschen Sie sich die Hände auch mal kalt. Achten Sie beim Waschen darauf, dass Spül- und Waschmaschinen immer voll beladen sind.



 Leiten Sie keine Schadstoffe in den Wasserkreislauf ein. Medikamente, Reste von Pflanzenschutzmitteln, Speiseöle, Schmieröl und Treibstoffe, Farben und Lösungsmittel gehören nicht ins Abwasser. Auch konventionelle Putz- und Reinigungsmittel enthalten schädliche Chemikalien, die kaum herausgefiltert werden können. Greifen Sie auf alte Hausmittel wie Essig und Schmierseife zurück oder steigen Sie auf biologische Reinigungsprodukte um. Kaufen Sie Bio-Lebensmittel ein, damit sorgen Sie dafür, dass die Gewässer nicht so stark verschmutzt werden.



 Schränken Sie Ihren indirekten Wasserverbrauch ein. Kaufen Sie seltener Produkte, für deren Herstellung extrem viel Wasser verbraucht wird, wie z. B. Erdbeeren und andere Obst- und Gemüsesorten, die ganzjährig in trocken-warmen Gebieten angebaut werden. Wählen Sie saisonal passende, regionale und am besten biologische Produkte.