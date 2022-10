Beim Lüften die Heizung abschalten: Unnötig oder wahr?

Heizungen abschalten beim Lüften?

So lüftest du richtig

Heiz- und Energiekosten sparen

Die Situation ist dir sicherlich bekannt. Du möchtest lüften, weißt aber nicht, ob du Heizung anlassen oder lieber ausdrehen sollst? Letztlich drehst du sie ein wenig runter, oder lässt es doch sein. Ob es sinnvoll ist, weißt du trotzdem nicht sicher. Wir haben für dich recherchiert und zeigen dir in diesem Beitrag, wie du richtig lüftest, ohne, dass du dabei viel an Energie verbrauchen musst und es trotz dessen wohlig warm in deinem Zimmer bleibt.

Die Heizung abdrehen?

Musst du die Heizung beim Lüften ausdrehen? Die klare Antwort darauf ist Ja. Moderne Heizungen und ihre Thermostate passen sich an die Raumtemperaturen deines Zimmers an und versuchen diese stetig zu halten.

Wenn du dein Fenster öffnest und deine Heizung nun weiterläuft, treibt die kalte Luft den Heizvorgang an. So heizt du unnötig weiter und es kostet dich einiges an Geld. Machst du deine Heizung hingegen aus, so läuft das Thermostat nicht weiter, es wird nicht geheizt und du kannst effektiv Energie sparen.

Daher solltest du die Heizung vor dem Lüften komplett ausdrehen. Gelüftet sollte dabei stets vollständig werden, indem du alle Fenster öffnest. Querlüften über geöffnete Fensterspalten benötigt mehr Zeit und verbraucht (bei aufgedrehter Heizung) ebenfalls viel Energie, weshalb sich diese Methode eher für den Sommer eignet. Wenn du fertig bist, kannst du deine Heizung erneut aufdrehen und dein Zimmer erwärmen.

Wie lüfte ich richtig?

Es macht also wenig Sinn zu lüften, während die Heizung noch läuft. Insbesondere bei gekippten Fenstern. Daher solltest du, wenn du frische Luft in deine Wohnung lassen möchtest, am besten Stoßlüften: Zunächst wird die Heizung ausgedreht. Danach werden alle Fenster in dem zu lüftenden Zimmer geöffnet. So kann effektiv und schnell frische Luft hineingelangen.

Im Winter empfiehlt es sich ungefähr 5 Minuten zu lüften. Ist es draußen etwas wärmer, so können es auch 10 Minuten sein. Je stärker der Temperaturunterschied, desto effektiver und schneller kann gelüftet werden. Dies liegt an der Luftzirkulation der kalten Außenluft und der warmen Innenluft deines Zimmers. Lüftest du das erste Mal am Tag, so kannst du nach einigen Minuten den Vorgang wiederholen und zweimal hintereinander lüften. Dadurch verschwindet die über Nacht oder über den Tag angesammelte Feuchtigkeit aus deinem Zimmer am effektivsten.

Besonders im Winter sollte man das Stoßlüften gegenüber dem Lüften mit gekippten Fenstern bevorzugen, da es einiges an Energie spart. Das Stoßlüften sollte einige Male am Tag wiederholt werden. Optimal sind mindestens 2-3, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Weitere Kosten sparen

Auch eine aktuelle Kampagne des Bundesministeriums ruft deutschlandweit zum Energie sparen auf. Neben dem richtigen Lüften gibt es zudem weitere nützliche Tipps, die wir dir kurz vorstellen möchten.

Hydraulischer Abgleich für die Heizung : Ein Fachbetrieb überprüft, ob die Heizkörper in deiner Wohnung, genügend Wärme abgeben, um die gewünschte Raumtemperatur zu erzielen.

: Ein Fachbetrieb überprüft, ob die Heizkörper in deiner Wohnung, genügend Wärme abgeben, um die gewünschte Raumtemperatur zu erzielen. Die Heizungsanlage warten lassen: Funktioniert und läuft die Heizungsanlage richtig? Könnte die Temperatur am Abend und in der Nacht vielleicht verringert werden?

lassen: Funktioniert und läuft die Heizungsanlage richtig? Könnte die Temperatur am Abend und in der Nacht vielleicht verringert werden? Richtig Lüften

Warmwasser sparen: Duschen statt Baden, das Wasser beim Zähneputzen ausdrehen, Familienangehörige, Partner und Mitbewohner, ebenfalls darauf aufmerksam machen.

Duschen statt Baden, das Wasser beim Zähneputzen ausdrehen, Familienangehörige, Partner und Mitbewohner, ebenfalls darauf aufmerksam machen. Versuchen, Geld für Notfälle beiseite zu legen

Es lohnt sich, solche Tipps wahrzunehmen. Laut dem Bundesministerium können bei regelmäßiger Wartung und Optimierung der Heizung bis zu 15 Prozent der Energiekosten zu Hause gespart werden.

Fazit

Du siehst, es kann nicht schaden, sich ein wenig mit dem Thema rund ums Heizen und Energie sparen zu befassen. Ob es nun darum geht effektiv zu lüften und anschließend richtig zu heizen oder um das Sparen von Warmwasser: Die kleinen Schritte werden sich am Monatsende im Geldbeutel bemerkbar machen. Weitere Artikel rund ums Heizen findest du hier bei uns. Wir wünschen dir einen warmen Herbst.