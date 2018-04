Umbau geschafft bei "raum&idee"

Traumhaft schlafen, komfortabel ankleiden und sich einfach wohlfühlen - das garantieren die Schlafräume, die von Gerhard Heim ausgestattet wurden. Nach Komplettumbau lädt der Inneneinrichter-Profi am Samstag, 5. Dezember, von 10 bis 18 Uhr zum Aktionstag in die neu strahlenden Räumlichkeiten von "raum&idee" ein.

Die Gäste erwartet nach wie vor ein ausgewähltes Sortiment an hochwertigen Produkten. Besonders stolz ist Gerhard Heim auf das Angebot an handgemachten Boxspringbetten eines belgischen Herstellers. Sie bieten einen genialen Schlafkomfort, für den man bei anderen Händlern gut und gerne einen fünfstelligen Betrag zahlen muss.

Gerhard Heim stellt das Traumbett seiner Kunden ganz individuell zusammen, bietet sieben Boxspringhöhen, 400 unterschiedliche Stoffe und 25 verschiedene Kopfteile zu einem außergewöhnlichen Preis-Leistungs-Verhältnis an - und verspricht, dass sich diese Betten garantiert dem Körper anpassen und nicht umgekehrt.

Dazu kombinieren Gerhard Heim und sein Team gerne den passenden begehbaren Kleiderschrank und runden die Einrichtung mit einem neuen Bodenbelag oder Teppich, einer traumhaften Wandgestaltung und einer perfekt abgestimmten Gardinendekoration ab. "Das ist nach wie vor unsere große Stärke", sagt Gerhard Heim. Zusammen mit den Wünschen der Kunden entwickelt er kreative Ideen und das neue Schlafzimmer erhält den Stellenwert, den es verdient.

Und auch die passenden Accessoires findet man bei Gerhard Heim. Ob Daune oder High-Tech-Faser, alles wird auf den Stil des Raumes abgestimmt - und ist ganz nebenbei bei 60 Grad waschbar und auch für Allergiker geeignet. Die Traum-Bettwäsche wird gerne in jeder gewünschten Größe bestellt. Abgerundet wird das Sortiment von wärmenden Felldecken und kuschelweichen Handtüchern.

Gerhard Heim und sein Team plant jeden Raum nach den Wünschen des Kunden - und natürlich auch nach seinem Budget. Mit viel Liebe zum Detail und einem außergewöhnlichen Portfolio mit maßgefertigten Möbeln sowie Teppichen und Stoffen, die sie exklusiv nur hier erhalten. "Sollte Ihr Budget etwas kleiner sein, ist dies eine zusätzliche kreative Herausforderung für uns", sagt Gerhard Heim. "Schauen Sie einfach vorbei und lassen Sie sich inspirieren", lädt er zum unverbindlichen Probeliegen am Aktionstag ein. red/ljr