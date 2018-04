Sofas werden kleiner

Klar, jeder hätte gerne eine 200-Quadratmeter-Wohnung. Aber für die meisten bleibt das ein Wunschtraum - Möbel und Menschen müssen mit weniger Platz auskommen. Da passt, dass der Trend bei den Sofas nun zu kleineren Modellen geht.

"Man sieht derzeit viele kleine, süße Sofas", berichtet Branchenkenner Holger Klasen, Agent für italienische Designhersteller in Deutschland. Eine Firma, die sich komplett auf den Trend zu kleineren Polstermöbeln spezialisiert hat, ist Very Wood - ursprünglich ein Hersteller von Stühlen. Das Unternehmen hat seine Erfahrung in ein Programm von kleinen Zweisitzern einfließen lassen, den Settees. Diese Sitz-Möbel entstanden im 18. Jahrhundert, die Damen am Hof sollten darauf mit ihren breiten Reifröcken Platz finden. Very Wood gab diesem Möbeltyp eine zeitgenösssche Form.

Der deutsche Designer Sebastian Herkner hat zum Beispiel die Serie Unam entworfen. Herkner benutzt für seinen Zweisitzer eine handwerklich anspruchsvolle Gestellkonstruktion aus Holz und zieht darüber Spanngurte. Das Sitzmöbel wirkt so sehr luftig. Und die Sitzflächen des Lounge Settees des Designduos Paolo Lucidi und Luca Pevere sind extrem flach gepolstert. Auch andere Hersteller erweitern ihr Sesselprogramm derzeit gerne um kleine Zweisitzer. Der Trend geht dabei zu Produkten mit schalenförmigen Sitzflächen. Ein Beispiel ist das Sofa Morph Duo Lounge des Münchener Designstudios Formstelle für den Hersteller Zeitraum. Aus Dänemark kommen das Sofa Era von Simon Legald für Norman Copenhagen sowie About a Lounge Sofa for Comwell von Hee Welling für Hay. Mit ihren filigranen Beinen wirken diese Minisofas ein wenig nostalgisch.

"Das Sofa erinnert mit seinen weichen Formen an ein Polstermöbel aus den 50er Jahren", erklärt der Designer Hee Welling.

"Wir wollten ein kleineres Möbel mit sehr einladendem und komfortablem Charakter entwickeln." Es steht nicht nur im Wohnzimmer. "Das Möbel soll in kleinen Apartments funktionieren, aber auch in Lobbys, in Hotelräumen oder in Wartebereichen."

Ein weiteres Beispiel für kleinere Varianten ist das Polstermöbelprogramm Traffic des Designers Konstantin Grcic für den Hersteller Magis. Das Format des Traffic Sofas ist ungewöhnlich klein, es wirkt fast puppenstubenhaft.



Kleine Möbel sind ein Markt, der an Bedeutung gewinnt. In Großstädten leben immer mehr Bewohner in Single-Haushalten. Und der Wohnraum in den Städten ist knapp und teurer. Viele Menschen haben deshalb gar nicht den Platz, um sich mit üppigen Sofalandschaften auszustatten.

Die Möbel verändern zudem das Sitzverhalten. Der Nutzer kann darauf nicht mehr liegen, er sitzt aufrecht und ist aktiv. Ein solch schlanker Sofatyp ist nicht Rückzugsort, sondern der Platz, um Gespräche zu führen, am Laptop zu arbeiten oder die Zeitung zu lesen.

dpa-mag