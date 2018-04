Keine Angst vorm Küchenkauf

Viele wünschen sich eine neue attraktive, offene Wohn- bzw. Lifestyle-Küche. Doch oft halten Bedenken von diesem schönen Projekt ab. Meist sind es Vorbehalte wegen des Zeit- und Arbeitsaufwands, wenn größere bauliche Veränderungen geplant sind oder einer längeren Wartezeit auf die neue Küche.

Kirk Mangels, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche e.V. (AMK), kennt diese Bedenken, möchte jedoch allen Unentschlossenen Mut machen, den Schritt zur eigenen Traumküche zu gehen. "Das wichtigste ist eine kompetente Beratung und Planung. Deshalb ist der Gang zum Fachhandel so sinnvoll. Jede von einem Küchenspezialisten geplante Küche ist ein Unikat, das aus vielen individuellen, aufeinander perfekt abgestimmten Komponenten besteht, damit ihre Nutzer jahrelange Freude an ihr haben."

Um die individuelle Wunschküche zu realisieren, sollten ein paar Dinge im Vorfeld berücksichtigt werden. Denn "je klarer die Vorstellungen der Käufer sind, desto leichter und angenehmer geht der Küchenkauf von der Hand", weiß Mangels aus Erfahrung. Als erster Anlaufpunkt bietet sich die herstellerneutrale Website www.amk-ratgeber-kueche.de an. Hier wird der Kunde bestens vorbereitet für den Besuch beim Fachhändler. Eine gute Gelegenheit, sich über neue Lifestyle-Küchen vor Ort zu informieren, bietet der Aktionstag "Tag der Küche" am 30. September.



Checkliste



1. Welche räumlichen bzw. baulichen Vorgaben sind zu beachten? Handelt es sich um eine komplett neue Küche oder die Renovierung bzw. Modernisierung einer bestehenden Küche? Liegt ein Grundriss mit der korrekt eingezeichneten Position der Elektro- und Wasseranschlüsse sowie der Anzahl und Position der Fenster, Türen und Heizkörper sowie der Raum- und Fensterbrüstungshöhe vor?

2.Wie viele Personen leben im Haushalt und wer ist die Person, die die Küche am häufigsten nutzt? Das ist wichtig, um die individuellen ergonomischen Arbeitshöhen bestimmen zu können. Was sind Ihre persönlichen Vorlieben? Welche Grundform soll die neue Küche haben (offene Wohnküche, mit einer Kochinsel, ein-, zweizeilig, L- oder U-Form, mit einer integrierten Essecke oder Esstheke? Wünschen sie ein spezielles Lichtkonzept? Vernetzte Hausgeräte, die auch von unterwegs gesteuert und kontrolliert werden können?

3. Welchen Wohnstil und welches Design bevorzugen Sie? Zeitlos-elegant, grifflos, im Industrial Look oder modernen Landhausstil, unifarben oder in Farbe, hochglänzend oder matt? Professionell mit viel Edelstahl oder ganz naturnah mit Echtholz, Naturstein und Glas? Extravagant oder luxuriös, mit Unikat-Charakter?

4. Wie soll die Innenausstattung beschaffen sein? Möchten Sie eine mechanische oder elektrische Öffnungsunterstützung? Wünschen Sie sich viel Stauraum, übertiefe Arbeitsplatten, komfortable Hochschränke und Eckschranksysteme, dynamisch belastbare Schubkästen mit Innenauszügen und flexiblen Inneneinteilungssystemen? An welche Einbau-Elektrogeräte haben Sie gedacht?

5. Wie sollte Ihr Spülcenter aussehen und aus welchem Werkstoff hergestellt sein? Voluminös und mit großer Abtropffläche oder eher dezent und zierlich? Rund oder eckig? Mit einem oder mehreren Becken? Aus robustem Edelstahl, samtweicher Keramik, pflegeleichtem Compositmaterial? Mit oder ohne antibakteriellem Oberflächenschutz? Mit praktischen Extras, wie z. B. einhängbaren Gastronorm-Behältern, einem verschiebbaren Schneidbrett? Welche Küchenarmatur bevorzugen Sie? Berührungslos und sensorgesteuert oder mit Hebel? Mit attraktiver LED-Beleuchtung oder eine Mehrwegarmatur für Sprudelwasser, kochend heißes und Mischwasser? Absolut empfehlenswert: eine Armatur mit ausziehbarer Schlauchbrause.