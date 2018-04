Das moderne WC mit Duschfunktion

In Asien sind sie bereits weit verbreitet und unter dem Namen "Washlet" bekannt: sogenannte Dusch-WCs. Beim Dusch-WC verzichtet man auf die Reinigung mit Hilfe von Toilettenpapier, stattdessen erledigt eine Wasserdüse diesen Job.

Grob gesagt vereinigt man Toilette mit Bidet, von der einen die Funktion, vom anderen die Reinigung. Die Düse wird per Knopfdruck ausgefahren und somit ausgelöst. Bei vielen Modellen können Position und Intensität individuell eingestellt werden. Die Hersteller werben mit einer hygienischeren Reinigung und einem sauberen Gefühl der Frische.

Dusch-WCs wurden in den letzten Jahren weiterentwickelt und erfuhren technische Modernisierungen. So gibt es mittlerweile Komfort-Modelle, die neben den Grundfunktionen unter anderem mit Massageduschen, Geruchsabsaugung, Warmluftföhns, Bewegungsmelder für Licht bei Nacht oder automatischem Entkalkungsprogramm ausgestattet sind. Noch nie war der Gang zur Toilette angenehmer - denn auch Sitzheizung, Nahbereichserkennung zur handgrifflosen Benutzung und eine einfache Bedienung mittels Fernbedienung sind mögliche Zusatzausstattungen.



Vorausschauend installieren

Wer sich alle Möglichkeiten offen lassen möchte, installiert am besten gleich beim Neubau oder der Renovierung einen Stromanschluss direkt am WC. Viele Vorwandelemente haben bereits eine genaue Position für den Elektroanschluss vorgesehen.

Dies ermöglicht eine einfache Nachrüstung einer modernen WC-Anlage auch nach Jahren ohne Fliesen oder Ähnliches zu beschädigen. Somit kann auch später die Technik unsichtbar mit der Keramik verbunden werden.

Ein Plus an Komfort ist auch eine Höhenverstellung des WCs nach Fertigstellung. Einige Vorwand-Elemente erlauben mit wenigen Handgriffen eine Höhenanpassung der Keramik.



Dicke Luft im Bad? Muss nicht sein!

Jeder von uns wünscht sich beim Betreten des Badezimmers einen angenehmen Duft bzw. frische Luft. Richtiges Lüften alleine mit dem Fenster funktioniert aus Erfahrung leider nur bedingt. Mancher "Duft" bleibt im Badezimmer für einige Zeit erhalten! Eine clevere Alternative und Lösung zur Geruchsabsaugung bieten Betätigungsplatten mit entsprechender Technik. Hier werden die Gerüche dort abgesaugt, wo sie entstehen: direkt in der WC-Keramik.

Sie werden dann über einen Aktivkohlefilter in der Betätigungsplatte gereinigt und dem Badezimmer "frisch" wieder zugeführt. In der kalten Jahreszeit ist diese Luftreinigung auch noch energiesparender als lüften. Iris Müller/Georg Reuss



Weitere Informationen, mehr Tipps und anschauliche Texte von Badprofi Georg Reuss aus Frenshof, Landkreis Bamberg, finden Sie in seinem Buch "Schöne Bäder - es lebe das Detail" (ISBN13: 978-3-00-048925-9).