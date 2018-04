Schwer zu knacken

Die Eingangstür ist eine Schwachstelle, die von Einbrechern ausgenutzt wird. Dabei lässt sie sich nachrüsten. Nur: Absolut sicher wird die Tür durch zusätzliche Beschläge und Schlösser auch nicht. Lediglich die Zeit, die der Dieb zum Einbrechen benötigt, wird erhöht. "Jedoch lassen Einbrecher in der Regel wieder ab, wenn sie die Tür nicht innerhalb von zwei bis fünf Minuten öffnen konnten", erklärt Tobias Enke, Sprecher der Initiative für aktiven Einbruchschutz "Nicht bei mir!". Was ist also möglich, den Einbrechern ihr Werk an der Tür zu erschweren?



Türschloss: Es ist das Herz einer Tür. "Es sollte der Klasse 4 entsprechen, also einbruchhemmend sein", erklärt Harald Schmidt von der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes.

"Schlösser mit Mehrfachverriegelung empfehle ich ab Klasse 3." Im Idealfall weisen sie sogar die Angriffswiderstandsklasse 2 auf, sind also bohrsicher. "Um sicherstellen zu können, dass keine Nachschlüssel angefertigt werden können, gibt es Schließzylinder mit Sicherungskarte", ergänzt Enke. Zudem sei ein Schutzbeschlag notwendig, der den Schließzylinder eng umschließt und von innen stabil verschraubt ist.

Er schützt damit den Profilzylinder und das Einsteckschloss. Idealerweise verfügt er über eine zusätzliche Zylinderabdeckung. "Ist das nicht der Fall, muss der Zylinder mit dem Schutzbelag außen bündig mit maximal drei Millimetern plus minus abschließen", erklärt Schmidt.

"Der Profilzylinder sollte dann mit einem sogenannten Ziehschutz ausgestattet sein."



Querriegelschloss: Wird die Tür außerdem durch ein Querriegelschloss gesichert, sei ein weiteres Nachrüstung in der Regel nicht erforderlich, erklärt Schmidt. "Wichtig dabei ist, dass der Schließkasten im Mauerwerk fest verankert und der Zylinder durch eine Schutzrosette, am besten mit zusätzlicher Zylinderabdeckung, geschützt wird." Angebracht wird das Schloss etwa 30 Zentimeter unterhalb des Hauptschlosses, "weil die meisten Angriffe diesem Türbereich gelten", sagt Enke.



Kastenschloss mit Sperrbügel: Es wird auf der Türinnenseite montiert und im Mauerwerk verankert - es erhöht so den Sicherheitswert der Tür.

"Ist die Tür spaltbreit geöffnet, wird durch den Sperrbügel das Aufstoßen verhindert", erläutert Schmidt.



Türrahmen: "Jede Tür ist nur so sicher wie ihr schwächstes Teil", betont Enke. Oft sei dies der Türrahmen. "Ist er instabil, also nicht fest mit dem Mauerwerk verbunden, lässt er sich leicht aufhebeln." Um ihn zu sichern, gibt es spezielle Schließbleche. "Sie werden mehrfach im Mauerwerk verankert und sollten drei Millimeter stark sein", erläutert Schmidt. Ebenso lässt sich der sogenannte Bandbereich der Tür, die Scharnierseite, verstärken. "Hierfür gibt es spezielle Bändersicherungen, die ebenfalls ins Mauerwerk greifen."



Türblatt: "Ein schwaches Türblatt sollte unbedingt verstärkt oder besser gegen ein massives ausgetauscht werden - etwa eine 40 Millimeter starke Vollholztür", empfiehlt Schmidt.

dpa-mag