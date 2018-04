Offene Küche oder ganzer Raum?

Beim Einrichten einer neuen Küche kristallisieren sich zwei Schwerpunkte heraus: die offene und damit größere Küche und die sich in einem Raum befindliche und somit kleinere Küche.

"Bei Neubauten ist von einer überwiegend offenen Bauweise auszugehen, in der die Bereiche Kochen-Essen-Wohnen ohne Wände miteinander verschmelzen. Beim Wohnen zur Miete sind die Küchen meist kleinere, abgegrenzte Räume und können trotzdem mit einer optimierten Stauraumplanung perfekt funktionieren" erklärt Kirk Mangels, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche e.V. (AMK).



Stromanschlüsse einplanen

Die offene Küche erlaubt neben der Anordnung einer geraden oder gewinkelten Unterzeile gern auch eine Küchentheke, die frei im Raum steht und von allen Seiten zugänglich ist.



Mangels empfiehlt, sich vor dem Bau über die Funktionsbereiche der Küche Gedanken zu machen: "Wenn man vor dem Neubau einplant, dass später das Spülbecken beispielsweise in der Theke seinen Platz finden soll, müssen hier Wasserabfluss und -zulauf schon im Boden intergiert werden". Auch gibt er zu bedenken, dass immer mehr elektrische Geräte beim Kochen verwendet werden und man daher lieber mehr als zu wenige Stromanschlüsse einplanen sollte.

Neben Steckdosen für elektrische Arbeitsgeräte sind auch ausreichend Stromanschlüsse für Lichtquellen und elektrische Schubkastenauzüge einzuplanen. Die energieeffizienten und sich positiv auf die Wohlfühlatmosphäre auswirkenden LED-Leuchtmittel können in einer modernen Küche Arbeitsflächen beleuchten, Sockel verzieren, Oberschränke abschließen, Stauraum in Schubladen oder Oberschränken anstrahlen und vieles andere mehr.



Kurze Wege in kleinen Küchen

In der kleinen Küche muss man bei richtiger Planung nicht auf Komfort verzichten. Der Küchenplaner hilft bei der Aufstockung von Elektroanschlüssen gerne professionell weiter. Ordnet man die Geräte den Abläufen richtig zu, kann eine kleine Küche sogar dank ihrer Kompaktheit sehr praktisch sein. Lange Wege entfallen und wenn alles in griffbereiter Nähe ist, kocht sich das Menü in rasanter Schnelligkeit.



Farbiges Glas: mehr Größe, leichtere Reinigung

In Sachen Funktionalität empfiehlt Mangels ruhig auch für die kleine Küche den Einbau von Schubkästen. So sorgen diese im Unterschrankbereich dafür, dass nahezu die komplette Tiefe des Schrankes nutzbar ist. Hier gibt es viel Stauraum, zum Beispiel für Töpfe oder Geschirr.

Der sogenannte Fliesenspiegel, also der Wandschutz zwischen Unter- und Oberschränken, wird heute oftmals durch eine farblich frei wählbare Glasplatte ersetzt.

Diese ist dank ihrer Fugenfreiheit einfach zu reinigen. Glas ergänzt in jeder Hinsicht die Farben- und Formensprache einer zeitgemäßen Küche, verstärkt die individuelle Optik der Einrichtungsstücke und schafft damit mehr persönliche Lebensqualität. Eine geschickte Farbkombination gibt auch der kleinen Küche scheinbar mehr Größe.

Ob Kleinraumküche oder offener Grundriss: eine gute Planung liegt im Trend und macht jede Küche zum funktionalen Wohlfühlraum.