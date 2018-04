Möbel und Deko für Balkon und Terrasse

Jetzt ist die perfekte Zeit, für den Sommer auf Balkon oder Terrasse etwas aufzurüsten. Aber was ist bei den Gartenmöbeln gerade angesagt?



Schaukeln

Zwar haben nur wenige Platz für große Hollywood-Schaukeln. Einige Hersteller setzen aber auf schmale Hängekörbe für eine Person. Gemeinsames Merkmal in so ziemlich allen Kollektionen ist ihnen eine Eier-Form, in der man wie in einem gemütlichen Kokon sitzt. Die kleinere Alternative ist ein der Hängematte ähnlicher Sessel, mit einem Tuch bespannt.



Accessoires

"Den Balkon sollte man sehen wie ein eigenes Zimmer", erklärt Ursula Geismann vom Verband der Deutschen Möbelindustrie. Immer mehr Hersteller bringen daher auch für Balkon, Terrasse und Sitzecken auf dem Rasen Draußen-Teppiche, sogar wetterfeste Wandbilder und Leuchten im Wohnzimmerstil heraus.

Diese haben für den Garten besondere Eigenschaften, bei Eva Solos neuestem Modell unsichtbare Solarzellen.



Luftige Möbel

Das Sofa für draußen ist seit einigen Saisons der Verkaufsschlager schlechthin. Mit ihm begann auch eine Entwicklung hin zu mehr gemütlichen Möbeln für den Garten. Aber: "Ein normaler Balkon hat oftmals ja nicht mehr als vier Quadratmeter Platz", erklärt Geismann. Und auch auf vielen Terrassen ist für eine ganze Sitzecke oder gar nur einen Zweisitzer nicht ausreichend Fläche. Daher bringen die Hersteller vermehrt schmalere Sofas heraus, berichtet Geismann aus dem Handel. Und sie setzen wieder auf Stühle, die aber deutlich bequemer geworden.

Leichte Metallrahmen und dazwischen geflochtene Sitzflächen liegen hier laut der Gartenmesse spoga+gafa im Trend.



Gelbe Farbpalette

Passend zum Sonnenschein setzen die Hersteller in diesem Jahr auf die Farbe Gelb, so ein Ergebnis der spoga+gafa. Die Palette reicht von knalligem Zitronen- über warmes Buttergelb bis zu gedecktem Safran.

dpa-mag