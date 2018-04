Mit Ü50 ein neues Haus planen

Eigentlich verbindet man den Hausbau mit den Dreißigern. Dabei macht es auch für über 50-Jährige manchmal Sinn, ein Haus zu bauen, das zu den neuen Bedürfnissen passt. Das zum Beispiel kleiner ist, denn die Kinder sind nun ausgezogen. Oder altersgerecht. "Statt 150 oder 200 Quadratmeter reichen älteren Paaren meist 100 Quadratmeter oder sogar noch weniger", sagt Maria Böhmer von der Beratungsstelle Barrierefreiheit der Bayerischen Architektenkammer. Aber zu klein darf es auch wieder nicht sein, wenn es für die Familie und andere Besucher offen stehen soll. "Soll ein Gästezimmer eingeplant werden? Brauchen die Partner Rückzugsmöglichkeiten, zum Beispiel getrennte Schlafzimmer, Hobby- oder Lesezimmer? Solche Fragen müssen im Vorfeld geklärt werden", sagt die Wohnberaterin. Lassen es Grundriss und Budget zu, ist der Bau einer Einliegerwohnung denkbar. Die kann sehr praktisch sein.

"Falls die Bewohner im höheren Lebensalter Hilfe benötigen, kann dort eine Pflegekraft wohnen", sagt Frank Leyhausen von der Deutschen Seniorenliga in Bonn. Oder man sieht die Vermietung der Einliegerwohnung als zusätzliche Einnahmequelle zur Rente an.



Im eingeschossigen Bungalow entfällt das Treppensteigen

Und auch wenn die Bauherren mit 50 plus fit sind, sollten sie die Entwicklung der nächsten Jahrzehnte schon bei der Planung im Blick haben. Böhmers Tipp: "Günstig ist es, auf einer Ebene zu bauen. Dann entfällt das Treppensteigen, das im höheren Alter doch beschwerlich werden kann." Christoph Windscheif vom Bundesverband Deutscher Fertigbau hält in diesem Zusammenhang für Ältere den eingeschossigen Bungalow für ideal.

"Der kann je nach Lebenslage leicht den jeweiligen Bedürfnissen angepasst werden." Aber auch mehrgeschossige Häuser können für das Leben im höheren Alter attraktiv und angenehm sein. Vorausgesetzt, sie sind dafür präpariert. "Grundsätzlich empfiehlt es sich, bei Häusern mit mehreren Etagen so zu planen, dass es im Bedarfsfall möglich ist, unkompliziert in die untere Etage zu ziehen", sagt Leyhausen. Dazu gehört, dass oben und unten jeweils ein vollwertiges Badezimmer eingebaut wird. "Die Treppen sollten möglichst gerade und schnörkellos sein", erklärt Leyhausen. "Wendeltreppen bergen Sturzgefahren." Außerdem lassen sich an geraden Treppen leichter Treppenlifte anbringen. dpa-mag