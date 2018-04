Mein Bad, mein Wohnzimmer

Zweckeinrichtung in Einheitsweiß? Badezimmer als isolierte Nasszelle? Diese Zeiten sind vorbei. Heute werden die Grenzen zum Wohnbereich aufgebrochen. Was man vom Koch- und Essbereich kennt, gilt nun umso mehr fürs moderne Badezimmer. Um es bestmöglich in die Wohnung zu integrieren, bieten Hersteller eine nahezu unbegrenzte Auswahl an Design- und Dekorvarianten an. Von der klassischen Landhaus-Interpretation bis hin zum minimalistischen Urban-Chic lässt sich nahezu jeder Einrichtungsstil im Bad verwirklichen - oder auch bewusst Stilbruch betreiben. Besonders beliebt sind heute Fronten in Holz-Optik, die den Trend zum naturverbunden Wohnen auch ins Badezimmer übertragen.



Clevere Mehrzweckmöbel

Badezimmer stellen besondere Ansprüche ans Mobiliar. So wird besonders die Einrichtung kleinerer Räume schnell zur Herausforderung. Hier bietet es sich an, clevere Mehrzweckmöbel zu nutzen.

Ein Hochschrank mit integrierter Wäschekippe schlägt zum Beispiel zwei Fliegen mit einer "Klappe". Als 2in1-Lösung spart er den alten Wäschekorb und stellt zusätzlich Platz für Handtücher und Badutensilien zur Verfügung. Auch ein Waschtisch mit Unterschrank sorgt mit reichlich Stauraum für Alltagsgegenstände, die sofort an Ort und Stelle verfügbar sind, für Ordnung. Größere Bäder können hingegen mit praktischen Einzelmöbeln strukturiert werden. So wird ein Kosmetiktisch mit Spiegel in Fensternähe zum idealen Ort fürs tägliche Make-up. Besonders exklusiv wirken Doppelwaschtische aus Glas oder Mineralmarmor.

Mit den Eyecatchern geling die morgendliche Badroutine dank ausreichend Bewegungsfreiheit auch zu zweit im Handumdrehen.



Das smarte Bad

Dass moderne Bäder heute eher Wohn- als Funktionsraum sind, merkt man an ihren Entertainer-Qualitäten. Mithilfe neuester Technik weiß das smarte Bad zu unterhalten und sorgt zugleich für Glanzlichter. Das neue Audiobook in der Badewanne? Der aktuelle Lieblingssong als Einstimmung auf den Partyabend? Nahezu unsichtbar können Audiosysteme unter dem Waschtischunterschrank montiert werden und sorgen für beste Unterhaltung. Ein stimmungsvolles Ambiente liefern innovative Lichtlösungen. Dank modernster LED-Technik passt sich die Bad-Beleuchtung flexibel an die Bedürfnisse des Besuchers an: So kann die Spiegelbeleuchtung per Touchsensor leicht gedimmt oder von kaltem Licht für die perfekte Rasur zu warmen Licht für die Wellness-Kur gewechselt werden. Akzente lassen sich auch durch den Einsatz von indirektem Licht setzen. Bodenlicht wird per Bewegungssensor aktiviert, setzt das Bad stilvoll in Szene und bietet schlaftrunkenden Besuchern bei Nacht dezente Orientierung.