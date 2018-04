Jetzt beginnt die Zeit des Selbermachens

Jetzt im Herbst, wenn es draußen so richtig ungemütlich ist, beginnt sie wieder - die Zeit des Selbermachens. Ob mit Wolle, Stoff, Holz oder weiteren Materialien: Wer seine Wohnung für die kalte Jahreszeit verschönern möchte, dem bieten sich zahlreiche Möglichkeiten.

Wie wäre es zum Beispiel mit einem selbstgebastelten Adventskalender, einem individuell gestalteten Kranz oder einer kuscheligen Wärmflasche?



Denn wenn die Tage wieder kürzer werden, ist das kein Grund, um Trübsal zu blasen, im Gegenteil: Endlich hat man wieder mehr Zeit, um richtig kreativ zu werden! Zahlreiche Ideen dazu finden Sie im Buch "Made at Home. Mein Workbook für die kalte Jahreszeit", aus dem die folgenden zwei Beispiele für ganz individuelle Geschenke stammen.



In dem hübsch gestalteten Buch finden sich aber nicht nur Geschenkideen, sondern auch zahlreiche Tipps für eine gelungene Deko und leckere Rezepte.

Zu finden sind Anregungen für eine Halloweenparty, Bastelideen für den Herbst, Inspiration für selbst gemachte Weihnachtsgeschenke, Ideen für die Silvesterfeier, Valentinskarten und mehr.

"Made at Home" bietet über 80 DIYs, Rezepte und Bastelideen für die kalte Jahreszeit vom Herbst bis zum Valentinstag - das erste Winterbastelbuch, das nicht mit Weihnachten aufhört!



Knisterkissen für Babys

2 Stoffquadrate (16 cm x 16 cm)

Kinderstoff aus Bio-Baumwolle

Füllwatte

1 Gefrierbeutel



Die Stoffquadrate auf links übereinanderlegen und an drei Seiten zusammennähen. Den Gefrierbeutel so oft falten, dass er etwas kleiner als das Stoffquadrat ist. Das Kissen auf rechts drehen, den Gefrierbeutel flach hineinschieben und rundum mit Füllwatte füllen.

Das Kissen zunähen, dabei die Gefrierbeutelkante in der Naht fixieren, damit der Beutel nicht verrutscht.



I"ll stick to you

love-Vorlage

Leinwand auf Keilrahmen (20 cm x 20 cm)

Garn in verschiedenen Farben

Sticknadel



Das Wort "love" ausdrucken, ausschneiden und die Kontur auf den Keilrahmen übertragen. Von dieser Kontur ausgehend mit verschiedenen Garnen einen dicken strahlenförmigen Rand nach außen sticken. Wenn du magst, kannst du wie wir ein kleines Herz in einer Kontrastfarbe dazusticken.

Dein Valentin freut sich mit Sicherheit über diese Botschaft.



Diese Ideen stammen aus diesem Buch:

Titel: "Made at Home. Mein Workbook für die kalte Jahreszeit"

Autorinnen: Tina Defaux und Laura Kirschbacher

Umfang: 200 Seiten

Preis: 24,95 Euro

ISBN: 978-3-86528-822-6

Verlag: Neuer Umschau Buchverlag