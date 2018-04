Garagen gut planen!

Nach dem Aussteigen aus dem Auto muss man sich an der Wand entlang zum Ausgang drücken. Und im Halbdunkel erkennt man dann auch noch das nächste Hindernis erst, wenn man schon dagegengelaufen ist: Eine schlecht geplante Garage macht nur Ärger. Worauf Bauherren achten müssen - ein Überblick.



Größe

Parkt lediglich das Auto drin? Wenn ja, wie breit ist es? In einer zu kleinen Garage fällt das Ein- und Aussteigen schwer und es besteht die Gefahr, dass man mit den Autotüren an die Wände stößt. Wolfgang Partz vom Tüv Rheinland rät daher: "Die Garage sollte nicht unter 6 Meter lang und 2,50 Meter breit sein." Die weit verbreitete

Durchfahrtshöhe von 1,90 Metern wird für viele SUVs und Busse knapp. Hier sollte man auch etwas mehr Luft nach oben lassen.

Wichtig sind auch zukünftige Entwicklungen: "Die Autos werden immer breiter und höher, dafür muss Platz sein", betont Matthäus Moser, Vorstand der Fachvereinigung Betonfertiggaragen.



Tor

Das Garagentor soll leicht zu bedienen und sicher sein. Und es darf nicht allzu viel Platz beanspruchen. "Der Trend geht zu Sektionaltoren, die sich vertikal öffnen und schließen", erklärt Olaf Heptner vom Bundesverband Antriebs- und Steuerungstechnik.Tore(BAS.T). Sie schwingen also - anders als die noch weit verbreiteten klassischen Tore - nicht nach außen auf, was vor allem an Straßenfronten vorteilhaft ist.



Bedienung

Autofahrer wollen zum Öffnen des Garagentores nicht erst aus dem Wagen steigen, Fernbedienungen sind die Abhilfe.

Mit ihnen sei sogar der Einstieg in die Gebäudeautomation möglich, indem Hoftor, Garagentor und Beleuchtung vernetzt werden, erklärt Heptner.

"Wichtig ist, auf gute Qualität und Ausstattung des Torsystems, also der Kompatibilität von Antrieb, Tor, Sicherheitseinrichtungen und natürlich der Funkfernbedienung zu achten." In Neubauten ist diese Technik heute Standard, ältere Garagen lassen sich nachrüsten.



Licht

Zum stimmigen Konzept gehört die Beleuchtung. Dieses muss natürlich automatisch angehen, wenn der Wagen vorfährt. "Auch die Zufahrt zur Garage sollte gut ausgeleuchtet sein", betont Monika Schäfer-Feil von Licht.de, der Fördergemeinschaft Gutes Licht. Dies gilt vor allem, wenn dieser Weg etwas länger ist und Fußgänger ihn als Zugang zum Haus nutzen.

Dann erkennt auch der Autofahrer früh Hindernisse in der Einfahrt, etwa Unebenheiten im Boden oder vergessenes Spielzeug. Für diesen Zweck eignen sich Poller- und Mastleuchten, die ihr Licht nach unten abgeben. Sie lassen sich gut mit überrollbaren Bodenleuchten kombinieren, an denen sich der Fahrer bei der Einfahrt zur Garage orientieren kann. In der Garage sollten Leuchten in ausreichender Höhe an den Seitenwänden oder unter der Decke links und rechts vom Abstellplatz hängen. "Nur eine einzige Leuchte in der Deckenmitte wäre wenig effektiv", sagt Schäfer-Feil. "Sie würde lediglich das Wagendach erhellen, während die übrigen Bereiche im Schatten bleiben." Stehen hier auch Fahrräder oder wird viel am Wagen gearbeitet, sind eine dritte und vierte Leuchte an den Seiten angenehm. dpa-mag