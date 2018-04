Das Einrichten nach Feng Shui ist nicht einfach. Der Grundgedanke der Lehre ist, die Lebensenergie Qi so zu lenken, dass sie möglichst ungehindert fließen kann. Das soll etwa besseren Schlaf und die Konzentration fördern. Gerade in verwinkelten Häusern oder eng möblierten Wohnungen fließt die Energie aber nicht gut. Schrankwände, vollgestopfte Bücherregale oder herumliegende Sachen stören den Fluss des Qi. Daher ist eine der wichtigsten und zugleich einfach umzusetzenden Regeln des Feng Shui: ausmisten und wegwerfen.

"Loslassen ist ein erster wichtiger Schritt. Es schafft Raum für Neues", erläutert Yvonne Habermann, Mitglied im Bund Deutscher Innenarchitekten und Feng-Shui-Beraterin. Dann sollte man die freigewordene Energie lenken. "Manchmal genügt es auch schon, im Wohnzimmer das Sofa zu verschieben, damit es nicht mehr im Durchzug, sondern in einer lauschigen Ecke mit Blick ins Grüne steht", erklärt Feng-Shui-Berater Günther Sator.



Fernseher aus dem Schlafzimmer verbannen

Das Schlafzimmer gilt als Ort der Ruhe. Es sollte daher harmonisch und stimmungsvoll eingerichtet sein. Spiegel, Fernseher, Bügelwäsche oder Computer haben darin nichts verloren. "Das Bett ist ein Kraftort", sagt Sator. "Es sollte mit dem Kopfteil an einer schützenden Wand und nicht im direkten Fester-Tür-Durchzug stehen."

Das Arbeitszimmer ist im Idealfall ein abgeschlossener Raum, "in dem man die Arbeit auch mal liegen lassen kann". Ansonsten empfiehlt der Berater, den Arbeitsbereich optisch durch einen Raumteiler vom Ruhebereich im Schlaf- oder Wohnzimmer zu trennen.

Richtungen spielen im Feng Shui eine wesentliche Rolle. Um die Energie zu lenken, wird ein Schema mit acht Bereichen auf den Grundriss gelegt, das sogenannte Bagua. Die Bereiche sind um das Qi gruppiert und entsprechen Lebensbereichen wie Familie, hilfreiche Freunde, Wissen, Reichtum und Karriere. Ihnen allen sind unterschiedliche Elemente, Himmelsrichtungen, Farben und Formen zugeordnet, die das Qi zum Wohlsein der Bewohner beeinflussen können.



Möbel kommt von mobil

Inwiefern Feng Shui zu einer Verbesserung des Lebensumfeldes beiträgt, darüber gibt es keine Studien. "Es gibt nur empirische Belege, aber keine wissenschaftlichen Beweise", sagt Habermann. "Die Veränderung kann nur der Betroffene selbst beurteilen." Sator hat einen pragmatischen Tipp parat: Einfach nach Gefühl ein paar Möbel in der Wohnung verrücken und umdekorieren. "Das Wort Möbel kommt schließlich von mobil - und nicht von Einbauschrank."

dpa-mag