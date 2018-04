Duftparadies Badezimmer

Fehlendes Klopapier, verschmutzte Räumlichkeiten oder aufgeklappte Toilettenbrillen - vieles kann den Gang aufs stille Örtchen zum Ärgernis machen. Laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag des Sanitärtechnikspezialisten Geberit sind für 77 Prozent der Befragten vor allem unangenehme Gerüche in Bad oder Toilette ein Dorn im Auge. Eine Unannehmlichkeit, die nicht sein muss - gibt es doch zahlreiche Möglichkeiten, die Abhilfe schaffen.

Das einfache Lüften gilt nach wie vor als wirksamste Sofortmaßnahme bei schlechten Gerüchen.

Im Bad mit Tageslicht genügt das kurze Stoßlüften bei weit geöffnetem Fenster, um einen ausreichenden Luftaustausch zu gewährleisten und störenden Mief zu neutralisieren.

Ein weiterer Klassiker bei der Geruchsbekämpfung ist ein simples Streichholz: Einmal angezündet entfaltet es einen intensiven Geruch, der von vielen Menschen als angenehm empfunden wird.



Von Duftsprays bis zur Geruchsabsaugung

Mehr Durchschlagskraft entfalten Duftsprays. Ein bis zwei Hübe reichen in der Regel aus, um einen temporär anhaltenden Wohlgeruch zu erzeugen. Auch dauerhafte Lufterfrischer sind beliebt: Duftspüler, die direkt in der Toilettenschüssel oder im Spülkasten eingesetzt werden, sorgen für den Frischekick bei jedem Spülgang. Schmückend und wohlriechend zugleich sind echte Pflanzen. Arabischer Jasmin, die Cattleya-Orchidee oder die Flamingoblume Anthurie gedeihen hervorragend im feucht-warmen Badezimmer-Klima. Bewohner ohne grünen Daumen müssen nicht auf Pflanzen verzichten: Getrocknete Lavendelzweige bedürfen keinerlei Pflege, verbreiten ihre Duftnote aber trotzdem wochenlang.

Ebenso verhält es sich mit Potpourri, das in einer Schale angerichtet ebenfalls zum echten Blickfang wird.



Auch Kaffeebohnen sind ein echter Geruchskiller, denn die braunen Samen der Kaffeepflanze neutralisieren unerwünschte Düfte im Nu. Innovativ das Dusch-WC, das über eine integrierte Geruchsabsaugung verfügt. Diese startet automatisch und entfernt schlechte Düfte geräuscharm, noch bevor sie sich ausbreiten können.



Einfache Mittel mit besonderer Wirkung

Schlechter Luft können Toilettennutzer auch mit Mittel zu Leibe rücken, die wenig aufwendig sind, aber große Wirkung entfalten. Beim Badputz wird das Reinigungswasser mit einigen Tropfen Aromaöl versetzt.

Das bringt Badezimmerfließen und Bodenbeläge zum Strahlen und entfaltet gleichzeitig dauerhaften Wohlgeruch: Jasminöl verbreitet gute Laune, Rosenöl hat einen beruhigenden Effekt und Eukalyptusöl sorgt mit seinen antiseptischen Inhaltsstoffen für desinfizierte Oberflächen.



Gut riechende Duftaromen stecken auch in hochwertigen Produkten für die Körperhygiene: Cremes, Parfums und Rasierwasser geben ihren Duft sowohl an die Haut als auch an die Umgebung ab. Ein weiterer Griff in die Trickkiste holt die Sonne in die eigenen vier Wände:

In den warmen Sommermonaten sollten Handtücher im Freien getrocknet werden. Das geht schneller, verhindert klamme Textilien im Bad und verbreitet eine Extra-Portion Frischluft im Inneren.