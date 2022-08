Die Grundsteuerreform 2022: Das ändert sich

Wissenswertes rund um die Grundsteuer

Nach Angaben des Bundesfinanzministeriums sind circa 36 Mio. wirtschaftliche Einheiten, womit bebaute und unbebaute Grundstücke sowie Betriebe der Land- und Forstwirtschaft eingeschlossen sind, in ganz Deutschland betroffen. Die aktuelle Regelfassung der Grundsteuer wurde nun teils als verfassungswidrig eingestuft, sodass eine Reform bei der Berechnung nötig war. Was du rund um die Neuerungen wissen musst, verraten wir dir.

Überblick über die Grundsteuer: Das musst du wissen

Zwischen der Grundsteuer und der Grunderwerbssteuer kommt es häufig zu einer Verwechslung. Das sogenannte Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG) greift dann, wenn du eine Immobilie oder ein Grundstück kaufst beziehungsweise durch andere Rechtsgeschäfte erwirbst. Wie hoch der Steuersatz für die Grunderwerbsteuer ist, legt jedes Bundesland beim Grundstückskauf fest.

Die Grundsteuer ist eine sogenannte Objektsteuer, mit der Grundstücke besteuert werden. Der Betrag wird in der Regel vierteljährlich gezahlt. Handelt es sich bei dir um kleinere Beträge, ist es meist auch möglich, diese nur halbjährlich oder auf einen Schlag am Ende des Jahres zu zahlen. Zahlst du die Steuer, geht das Geld nicht an den Bund, sondern an deine Kommune. Mit rund 15 Milliarden Euro zählt die Grundsteuer zu einer sehr wichtigen Einnahmequelle für Kreise, Städte, Gemeinden und Stadtbezirke.

Bisher wurde die Grundsteuer in zwei Kategorien unterteilt: Kategorie A umfasst diejenigen Betriebe, die land- und forstwirtschaftlichen Zwecken dienen; zur Kategorie B zählen alle bebauten sowie unbebauten Grundstücke außerhalb des Bereichs der Land- und Forstwirtschaft. Mit der Reform, die ab dem 1. Januar 2025 aktiv wird, wird eine dritte Kategorie eingeführt. Diese umfasst unbebaute, aber baureife Grundstücke. Damit sind solche gemeint, auf denen bisher kein Haus gebaut wurde, grundsätzlich aber eine Erlaubnis besteht, auf diesen zu bauen. Damit kann die Kommune einen gewissen Druck auf Grundstücksbesitzer*innen ausüben, welche bereits ein Grundstück gekauft, dieses aber noch nicht bebaut haben.

Die Neuerungen bei der Berechnung

Grundsätzlich betrifft die Grundsteuer nur die Immobilien- beziehungsweise Grundstückbesitzer*innen. Sie kann jedoch auch nach § 2 der Betriebskostenverordnung (BetrKV) auf Mieter*innen umgelegt werden, sodass letztere dann ebenfalls betroffen sind. Damit eine Umlage rechtens ist, muss im Mietvertrag eine entsprechende Klausel vorzufinden sein. Bei der Berechnung der Grundsteuer im Großen und Ganzen hat sich nur wenig geändert; die Reformen spielen sich eher im Detail ab. Die Berechnung der Grundsteuer besteht aus drei Elementen und sah bisher wie folgt aus: Einheitswert x Steuermesszahl x Hebesatz = jährliche Grundsteuer. Dabei wird der sogenannte Hebesatz vom Stadtrat deiner Gemeinde bestimmt. Je nach Gewerbesteuerkategorie (A, B oder C) unterscheidet sich die Höhe des Hebesatzes. Die Steuermesszahl hingegen ist der vom Bund vorgegebene Steuersatz. Den Grund für die Reform stellt der Einheitswert dar. Da er als verfassungswidrig eingestuft wurde, wird er zukünftig durch den Grundsteuerwert ersetzt. Der Einheitswert bildete sich aus mehreren Variablen, unter anderem dem Grundstückswert aus dem Jahr 1964 beziehungsweise bei den neuen Ländern jenem aus dem Jahr 1935. Diese Werte entfernten sich maßgeblich von den aktuellen, vor allem regionale und unregelmäßige Preisanstiege sind zu beobachten. Da die Bemessungsgrundlage dennoch historisch bisher gleich geblieben ist, haben Kommunen durch regelmäßige Erhöhungen des Hebesatzes versucht, den höheren Wert eines Grundstückes auszugleichen. Wäre dies nicht geschehen, hätte nicht einmal die Inflation ausgeglichen werden können. Wie stark eine Anpassung nötig ist, zeigt das Beispiel Aachen. Hier liegt der Hebesatz für die Grundsteuer bei der Kategorie B derzeit bei 525 %.

Bei der Berechnung wird der Einheitswert künftig durch den Grundsteuerwert ersetzt. CC0 / Pixabay / geralt

In der Reform wird der Einheitswert durch den Grundsteuerwert ersetzt. Demzufolge sieht die neue Berechnungsweise so aus: Grundsteuerwert x Steuermesszahl x Hebesatz = jährliche Grundsteuer. Eine weitere Änderung betrifft die Steuermesszahl, welche vom Bund in der Reform reduziert wird. Die dritte Reform betrifft die Hebesätze, welche von den Kommunen voraussichtlich an die beiden anderen Elemente der Reform angepasst werden. Wie genau die einzelnen Kommunen dies handhaben, kann noch nicht mit Sicherheit vorausgesagt werden.

Zur Berechnung des Grundsteuerwertes gibt es ein vom Bund vorgegebenes Bundesmodell. Dies wird aber nicht in allen Bundesländern umgesetzt. Folgende Länder folgen dem Modell: Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, Saarland und Sachsen. Nach dem Bundesmodell wird der Grundsteuerwert durch die Summe aus Grundstückswert und Immobilienwert definiert. Um den Wert des Hauses zu bestimmten, geht man zunächst von der Restnutzungsdauer aus. Bei einem Mehrfamilienhaus wird in der Regel von einer Nutzungsdauer von 80 Jahren ausgegangen; wird dieses bereits 50 Jahre lang genutzt, sind noch 30 Jahre Restnutzungsdauer verblieben. Eine Ausnahme stellt eine Kernsanierung dar. Findet beispielsweise bei dem Mehrfamilienhaus nach 40 Jahren eine Kernsanierung statt, wird das Alter des Hauses wieder auf 0 gesetzt und die Restnutzungsdauer beträgt 80 Jahre. Daraus hervor geht, dass je älter das Haus ist, desto geringer ist sein Wert und auch die Grundsteuer. Eine zweite Variable stellt die theoretisch erzielbare Mieteinnahme pro m² dar; irrelevant ist, ob das Haus tatsächlich vermietet oder privat genutzt wird. Dieser Wert ist abhängig davon, wo sich die Immobilie befindet, welche Wohnfläche sie besitzt und welcher Art sie ist. Theoretische Bewirtschaftungskosten werden von diesem Wert abgezogen. Die dritte Variable zur Feststellung des Immobilienwertes ist der Liegenschaftszinssatz, welcher ebenfalls vom Gesetzgeber vorgegeben wird. Handelt es sich um ein unbebautes Grundstück, besteht der Wert aus dem Produkt aus Grundstück in m² und Bodenrichtwert. Mit dem Bodenrichtwert wird der durchschnittliche Lagewert für den Grund in Euro je Flächeneinheit wiedergegeben. Entsprechende Bodenwerte kannst du über das sogenannte BORIS-Portal abrufen. Wie hoch die vom Bund vorgegebene Steuermesszahl ist, hängt von der Grundstücksart ab.

Das bedeutet die Reform für dich

Bist du von der Grundsteuer betroffen, bedeutet dies für dich, dass du jetzt eine einmalige Grundsteuererklärung abgeben musst. Vielleicht hast du sogar schon ein entsprechendes Schreiben erhalten, denn in einigen Bundesländern sind diese bereits von einzelnen Finanzämtern ausgesandt worden.

Für dich als Grundsteuer-Zahler*in ist zudem wichtig zu wissen, dass die Reform erst am 01.01.2025 in Kraft tritt. Die einmalige Grundsteuererklärung musst du jedoch bereits bis zum 31.10.2022 abgegeben haben. Dies ist auch der Grund, weshalb die Thematik aktuell so wichtig ist. Deine Feststellungserklärung kannst du beispielsweise bereits seit dem 1. Juli 2022 über die Steuer-Onlineplattform ELSTER einreichen; diese Option gilt auch, wenn dein Bundesland nicht dem Bundesmodell folgt. Alternativ kannst du eine Grundsteuererklärung für Privateigentum hier ausfüllen und abgeben, wenn dein Bundesland dem Bundesmodell folgt. Verpasst du die Frist, kann dich eine Strafe in einer Höhe von bis zu 0,25 % der monatlich festgesetzten Grundsteuer erwarten. Als Mieter*in hingegen erwarten dich derzeit keine administrativen Angelegenheiten, sondern frühestens 2025, wenn die erhöhte Grundsteuer von den Eigentümer*innen umgelegt wird.

Die komplexe Berechnung musst du glücklicherweise nicht selbst durchführen. Es liegt nur in deiner Hand, die Grundsteuererklärung mit den benötigten Daten fristgerecht abzugeben. Anschließend übernimmt das Finanzamt die Berechnung für dich. Angaben, die du für das Ausfüllen benötigst, sind deine Steuernummer, falls vorhanden zudem das Aktenzeichen deines Anschreibens, deine Adresse, die Gemarkung, Flur, Flurstück, die Nummer des Grundbuchblattes und die Fläche. Die entsprechenden Informationen kannst du auf deinem Anschreiben oder in einem Auszug aus dem Grundbuch finden. Zudem werden Angaben über den Bodenrichtwert, das Baujahr, den Zeitpunkt der letzten Kernsanierung, die Wohn- beziehungsweise Nutzfläche, die Eigentumsverhältnisse, die Grundstücksart und die Anzahl der Garagenplätze benötigt. Bei der Flächenberechnung solltest du darauf achten, nicht mehr m² anzugeben, als es tatsächlich der Fall ist. Beispielsweise werden Flächen unter Dachschrägen und unbeheizte Wintergärten nur zur Hälfte angerechnet, Balkon- und Terrassenflächen nur zu einem Viertel. Keller, Waschräume, Dachböden, Garagen und Treppen mit mehr als drei Stufen werden hingegen gar nicht als Wohnfläche angerechnet.

Fazit

Ziel des Bundes ist eine aufkommensneutrale und sozial gerechte Reform, welche die Bürger*innen in der Gesamtheit nicht mehr belastet. Durch die Senkung der Steuermesszahl und des Hebesatzes sollen deutlich höhere Grundsteuerwerte abgefedert werden. Final werden einige etwas mehr Grundsteuer bezahlen müssen, andere weniger, da jedes Grundstück nun individuell neu bemessen wird. Vor allem werden regional Unterschiede erkennbar sein, da die Grundstückspreise sich ebenfalls gebietsweise entwickelt haben. Wie genau sich die Grundsteuer für dich persönlich ändert, hängt von den dargelegten Variablen ab.