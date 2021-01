Die erste Wahl im Badezimmer

Fliesen gelten als idealer Belag für Nasszellen und Feuchtgebiete. Boden- und Wandelemente unter diesem Oberbegriff sind variantenunabhängig wasserunempfindlicher, widerstandsfähiger, hygienischer und pflegeleichter als andere Verkleidungen und bieten gerade im Bad funktionale Ästhetik und ästhetische Funktionalität. Aber trotzdem ist genau hinschauen und informieren angesagt: Unterschiedliche Materialien und auch unterschiedliche Materialverarbeitung können ganz individuellen Anforderungen und Vorlieben gerecht werden. Und mehr oder weniger Eignung für Spezialwünsche bie ten.

Eine Frage des Materials

Roh oder gebacken? Rau oder glatt? Natur oder versiegelt? Boden oder Wand? Keramische Fliesen beispielsweise gelten generell als robust, pflegeleicht, wärmeleitend - und werden wiederum in drei Kategorien unterteilt. Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug basieren auf einem Gemisch aus Ton, Sand und Feldspat: Unterschiedlich ist jeweils das Mischungsverhältnis, weitere Zutaten und die Brenntemperatur. Steingut ist grobporig, leicht und lässt sich leicht zuschneiden - und deswegen prima für verwinkelte Wandbereiche geeignet. Steinzeug gilt als dicht, frostsicher, besonders abriebfest und kann auch am Boden glänzend oder matt eingesetzt werden. Feinsteinzeug wiederum verfügt über eine noch geringere Wasseraufnahme, ist also feuchtigkeitsabweisend, sehr hart, wird meist unglasiert angeboten und eignet sich deswegen ideal als Bodenfliese.

Direkt und unverarbeitet aus der Natur kommen Marmor, Granit, Basalt, Kalkstein, Sandstein, Schiefer, Quarzit oder Travertin-Kalkstein. Auch Sediment- und Ablagerungsgestein wie Jura- oder Plattenkalk werden als Fliesen verwendet. Bei all diesen natürlichen Materialien gehören neben Langlebigkeit vor allem Maserungen und individuelle Optik zu den Vorteilen. Minimale Bearbeitung kommt trotzdem oben drauf: Die Oberfläche wird behandelt, bevor sie im Bad zum Einsatz kommt.

Terrakotta oder Cotto wiederum ist ein atmungsaktives Material aus rotem Ton, dessen Platten ebenfalls imprägniert werden müssen, weil sie im unbehandelten Zustand Flüssigkeit aufsaugen. Glasfliesen dagegen bieten bei höchster Widerstandsfähigkeit immense Farbvielfalt, Zement industriellen Charme, Porzellankeramik porenfreie Glätte und PVC Elastizität.

Glasierte Fliesen

Glasierte Keramikfliesen bekommen bei der Herstellung eine zusätzliche Schicht aus flüssigem Glas, das final eingebrannt wird. Mit der Glasur wird die Oberfläche geschlossen, die Fliese ist beständiger gegen Flecken und leichter zu reinigen. Sie gilt außerdem als unempfindlicher gegen UV-Strahlung oder chemische Einflüsse. Allerdings sind glasierte Fliesen auch anfälliger für Beschädigungen, denn bei starker Beanspruchung kann die Glasur springen oder abplatzen. Glasierte Fliesen werden daher in Abriebgruppen eingeteilt: Abriebgruppe 1 für Fliesen, die nur leicht beansprucht werden bis hin zu Abriebgruppe 5 - wo eine heftige Belastungsprobe droht. Fliesen ohne Glasur haben eine offene Oberfläche und gelten trotzdem als robuster und kratzfester, wenn sie versiegelt oder imprägniert wurden. Diese Härte wiederum macht sie besonders belastbar - und als Bodenfliesen geeignet. Hier wird dann nach Rutschfestigkeitsklassen unterschieden: Sie bestimmen die Rutschhemmung nach Neigungswinkel - also ab welchem Neigungswinkel der Fuß des Benutzers abrutschen würde. R9 steht beispielsweise für einen geringen Haftreibwert und ist für die normale private Anwendung zugelassen. Höchste Stufe ist R13 mit einem sehr großen Haftreibewert: Eine solche Fliese ist trittsicher bis zu einem Neigungswinkel von über 35 Grad und eigentlich nur für Profis beispielsweise in der Lebensmittelverarbeitung gedacht. Ein angefügtes A bezeichnet die Rutschsicherheit für trockene Böden, B für nasse Böden - und C für Schwimmbäder.

Das Format ist entscheidend

Welches Format für welchen Raum? Fliesen entscheiden, wie Bäder wirken. Wichtig sind Farbe, Größe und Verlegungsart. Orientierung an den Gegebenheiten hat dabei oberste Priorität: Ein kleiner Raum beispielsweise wirkt mit großen und hellen Fliesen deutlich größer, ein schmales Zimmer bei Querverlegung optisch verbreitert. Auch längliche Zuschnitte, querformatig verlegt, machen schmale Böden breiter. Oder: Diagonal angeordnete Elemente als Bezugsachse für die 45-Grad-Schräge der Tür lassen auch winzige Flächen größer wirken. Fliesen können aber auch spannende Effekte erzeugen, zum Beispiel eine optische Trennung oder eine Zusammenführung von verschiedenen Bereichen. Lichteffekte, Farbspiele, Rauminszenierungen: Alles ist möglich - am besten vom Profi geplant und verlegt.

Optimale Reinigung

Keramikfliesen sind sehr robust und können mit unterschiedlichen Reinigern bearbeitet werden. Zu den empfindlicheren Materialien zählen allerdings Marmor und andere Naturstein-Elemente, Terrakottafliesen und auch poliertes Feinsteinzeug. Hier sollte ausschließlich heißes Wasser - im allerhöchsten Fall Wasser plus Schmierseife oder ein anderer milder Reiniger - zum Einsatz kommen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen oder abgestumpften Stellen hilft ein Schuss Spiritus im Wasser. Eine Imprägnierung bei poliertem und dementsprechend schmutzanfälligem Feinsteinzeug geschieht am besten direkt nach dem Verlegen - danach reicht auch hier die Reinigung mit Wasser und Spülmittel.

Annette Gropp