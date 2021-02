Das Beste obendrauf

Optimaler Schutz obendrauf: Obligatorisch. Und trotzdem geht es bei der Dachbedeckung auch um Optik und Außenwirkung und ums ästhetische Spiel mit unterschiedlichen Baustoffen. Welches Material wo am besten passt - das hat viel mit Architektur, Dachneigung, Wohngegend und auch mit regionalen Witterungsverhältnissen zu tun. Die Qual der Wahl wird leichter, wenn Bauleute individuelle Voraussetzungen und Wünsche schon im Vorfeld gründlich checken - und klar eingrenzen, was kann und was darf.

Ziegel

Die Ziegel als Klassiker: Das gebrannte Traditionsteil aus Ton wurde schon vor über 2000 Jahren erfunden. Auch bei den alten Griechen und Römern gab es da schon Markenprodukte - Hersteller drückten ihren Werkstücke Prägestempel auf, damit sie eindeutig zugeordnet werden konnten. Das Naturmaterial ist maximal schutztauglich: Es nimmt durch seine kapillaren Poren Feuchtigkeit auf und gibt sie auch relativ schnell wieder ab. Trotzdem ist der ziegelrote Natur-Style kein Muss. Farbige Engoben oder Glasuren machen den Baustoff nicht nur resistent gegen unterschiedlichste Arten von Umwelteinflüssen, sondern bringen auch unterschiedliche Farbe und variables Flair aufs Dach. Weil die poröse, aber stabile Struktur außerdem geringes Gewicht und leichte Verlegbarkeit garantieren, haben sich auch viele Varianten innerhalb der drei Hauptgruppen entwickelt. Alle Arten von Biberschwanz-Platten, Hohlziegeln und Falzziegeln erlauben bei maximaler Funktionalität größte Flexibilität, was die Ästhetik betrifft. Von puristisch über klassisch bis mediterran ist alles machbar.

Dachstein

Optisch haben Dachsteine und Dachziegel viel gemein: Auch die Beton-Teile sind in vielen unterschiedlichen Varianten zu haben. Bestehend aus Zement, quarzhaltigem Sand und Wasser, bestechen sie in funktionaler Hinsicht ebenso mit extremer Robustheit, langer Lebensdauer, einfacher und zeitsparender Verlegung und günstigem Preis. Für umweltbewusste Bauleute ist spannend, dass Dachsteine im Gegensatz zu den Ziegeln nicht gebrannt werden und deshalb eine bessere Ökobilanz haben. Optisch interessanter Aspekt: Systemanbieter können Zusatzprodukte wie First-, Kamin- oder Ortgangelemente in der gleichen Ausführung und Farbe anbieten - für ein besonders harmonisches Bild von außen. Weil Dachsteine schwerer sind als Ziegel, muss der Dachstuhl übrigens mehr tragen. Insofern perfekt für größere Bauten.

Metall

Patina macht robust - und schön. Schon in der Vergangenheit wurden diverse Stadthäuser mit Metallen wie Kupfer eingedeckt und wenn aus der anfänglichen warm-braunen Optik Grünspan-Outfit wird, gilt das als unwiderstehlicher Vintage-Faktor. Inzwischen werden auch Aluminium oder Zink für Dächer verwendet, weil diese Varianten noch wetterbeständiger sind. Großer Vorteil: Metall-Deckereien können bereits bei einer Dachneigung von drei Grad eingesetzt werden. Zinkdächer wiederum besitzen hohe Schlagfestigkeit, sind besonders langlebig und gelten als nahezu wartungsfrei. Besonders Titanzink mit blaugrauer Patina läuft als optisches Highlight, das durch vielfältige Verlege-Optionen in horizontal, vertikal oder diagonal viel gestalterische Flexibilität erlaubt. Öko-Aspekt hier: Diese Materialien lassen sich beim Rückbau fast hundertprozentig wiederverwerten und stellen damit zumindest theoretisch eine mehrfach nutzbare Dachbedeckung.

Bitumen

Oben ziemlich flach? Gerade auf ebenen oder leicht geneigten Dächern kommt gern Bitumen in Form von Schindeln, Bahnen oder als flüssige Masse zum Einsatz. Das Material gilt als ultradicht, sehr leicht, elastisch und einfach zu verlegen. Bahnen und Schindeln werden ausgelegt und anschließend heiß oder kalt miteinander verklebt. Die flüssige Variante wird mit einem Mopp aufgetragen und die Dachfläche komplett als Bitumeneindeckung verschlossen. Vorteil: Kostengünstig. Nachteile aller Varianten: Kurze Lebensdauer. Eine ähnliche Alternative sind Kunststoffbahnen, die nur einlagig aufgebracht und befestigt werden. Im Regelfall sind solche hitze- und kältebeständigen Bahnen aus PVC, Polyolefin oder Bitumen-Kunststoff gefertigt. Auch hier ermöglicht eine breite Farbauswahl in der Oberflächengestaltung eine harmonische Anpassung an den Baukörper und an die Umgebung - oder besonders smarte Kontraste.

Faserzementplatten

Extrem feuerfest und langlebig und dazu eine große Bandbreite an Farben und Oberflächenvarianten: Faserzementplatten bieten urbane Beton-Optik und viel Raum zum Spiel mit moderner Ästhetik. Hergestellt werden sie in der Regel aus Zement, Kalksteinmehl und Wasser. Diese Mischung wird mit Armierungsfasern vermengt. Die Fasern - ob synthetisch oder organisch - wirken in der fertigen Platte wie Bewehrungsstahl in Stahlbeton und leiten auftretende Zugkräfte ab. Tipp von Fachleuten: Besonders die großen Formate von bis zu ein mal drei Metern erlauben bei der Dacheindeckung einen sehr schnellen Arbeitsfortschritt und verleihen dem Gebäude eine ordentliche Prise Moderne und Extravaganz.

Schiefer

Lieber Natur? Dunkel in matt oder seidig und schon immer ästhetisch auffallend: Schiefer ist Kult am Dach und an der Fassade. Und Tradition in ländlichen Regionen Nordrhein-Westfalens oder Thüringens - mit klarer Tendenz zur Renaissance. Der über 400 Millionen Jahre alte Naturstein hält im Regelfall über Jahrhunderte und ist dabei nahezu pflegefrei. Weil das Material gleichzeitig dünn und schwer ist, hält Schiefer sogar Stürmen problemlos stand. Obwohl generell teuer, haben sich in den letzten Jahren kostengünstige Gewinnungs-, Verarbeitungs- und Verlege-Methoden entwickelt, die auch Einsteigern Optionen bieten. Alternative außerdem: Kunstschiefer ist ähnlich langlebig, jedoch gewichtsmäßig etwas leichter.

Reet

Aus Schilfrohren von Sümpfen, Teichen und Seen: Auch Reet ist ein natürlicher und sogar nachwachsender Rohstoff - traditionell verwendet in der Küstenregion von Nord- und Ostsee. Pluspunkte sind hervorragende natürliche Dämmeigenschaften und hohe Wetterbeständigkeit. Nachteil: Spezielle Brandschutzanforderungen. Und: Sehr regionaler Charme.

Annette Gropp