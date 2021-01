Zwischen Funktionalität und Design

Rustikal aus Holz? Edel in Anthrazit? Ausgefallen und rund? Oder doch lieber Panoramafenster? Wenn es darum geht, sein Heim optisch an die eigenen Wünsche und Vorlieben anzupassen, darf man die Fenster nicht vergessen. Denn nicht nur die Einrichtung prägt den Stil eines Hauses.

Schlicht, weiß, quadratisch und aus Kunststoff - diese Attribute beschreiben wohl die am häufigsten verkauften Fenster. Sie passen sich in den allermeisten Häuserfronten optisch problemlos ein, sind zeitlos und haben wohl ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Doch die Fensterindustrie hält noch unzählige weitere Optionen bereit, den Ausguck aus dem Zuhause nach Belieben zu gestalten. Unterschiedlichste Materialien, Farben, Formen und Ausstattungen erzielen jeweils eine andere Wirkung auf Bewohner und Be trachter.

Da wäre beispielsweise das Material: Kunststoff ist günstig und praktisch, echte Gemütlichkeit strahlt aber vor allem Holz aus. Aluminium wiederum wirkt klar, kühl und modern. Auch Kunststofffenster in Holzoptik sind erhältlich. Und wer sich nicht entscheiden kann, für den kommt vielleicht eine Kombination aus zwei Werkstoffen in Frage: Holz-Alu-, Kunststoff-Alu- oder Kunststoff-Holz-Fenster kombinieren die Vorteile beider Materialien.

Ein Fenster mit zwei Gesichtern

Auch eine unterschiedliche farbliche Gestaltung der Fenster außen wie innen ist möglich. So können die Fenster außen in kräftigem Grün oder anderen Farben erstrahlen, im Inneren wiederum in eher unauffälligem Weiß, Beige oder hellen Holztönen gehalten werden - oder andersherum. Beliebt ist eine Kombination aus dunklen Farbtönen außen am Haus und hellen Tönen im Innenbereich. So erhält das Haus von außen ein markantes Erscheinungsbild, im Inneren jedoch zurückhaltende Weite und man selbst mehr farblichen Gestaltungsspielraum bei der Inneneinrichtung. Die einzige dunkle Farbe, die letzteres ebenfalls zulässt, ist ein schlichtes Anthrazit, welches gerne in Kombination mit weißen Wänden und Holzelementen - zum Beispiel am Boden oder bei den Möbeln - verwendet wird.

Vielleicht soll aber auch nur das Badfenster innen passend zur Einrichtung in maritimem Blau daherkommen, die restlichen Fenster hingegen in Weiß? Auch das ist möglich. Wichtig ist, sich im Vorfeld schon einen Plan zu machen, in welche Richtung es gehen soll und seine Vorstellungen mit dem Fensterfachhändler seiner Wahl zu besprechen. Dieser kann gleich auch noch einige Erfahrungswerte beisteuern und Empfehlungen aussprechen.

Ungewöhnliche Formen als Hingucker

Zum Beispiel zur Wirkung und dem Einbau von ungewöhnlichen Fensterformen. Runde, halbrunde, dreieckige, abgeschrägte, trapezförmige oder auf andere Weise nicht alltägliche Fenster sind nicht nur ein Hingucker, sondern unter Umständen auch noch richtig praktisch. Beispielsweise dort, wo der Platz für Standardfenster nicht ausreicht. Das kann bei einem Giebel, einer Dachschräge oder -gaube der Fall sein. Wer hier die Fenster an die vorhandene Fläche anpassen lässt, erhält nicht nur einen helleren Raum, sondern auch einen, der größer und offener wirkt. Das Fenster trägt so also auch zu einem Stück mehr Wohnqualität bei.

Sprossen für den Vintage-Look

An so manchem alten Gemäuer lässt sich gar nur ein Sondermaß installieren, unter Denkmalschutzaspekten oft in Verbindung mit Sprossen. Sprossenfenster passen besonders gut zu Fachwerkhäusern, sorgen aber auch bei anderen Bauten für Vintage-Look. Wer den Aufwand beim Putzen möglichst gering halten will, schafft sich Fenster mit innenliegenden Sprossen an. Von außen sieht man den Unterschied zu auf dem Glas aufliegenden Sprossen kaum, man muss jedoch nur eine große Scheibe putzen und nicht vier oder mehr kleine.

An einem architektonisch einzigartigen Neubau macht sich ein spezielleres Fenster ebenfalls besonders gut. Warum nicht mit extra schmalen Fenstern ein paar Lichtakzente schaffen, verschiedene Fensterformen miteinander kombinieren oder ein spezielles Fenster als Highlight zwischen Standardfenster setzen? Was die Sicherheit und Effizienz angeht, stehen Sonderanfertigungen gewöhnlichen Fenstern schließlich in nichts nach. Sie sind allerdings deutlich teurer.

Besonders beliebt: der Panorama-Ausblick

Bei Neubauten beliebt sind auch bodentiefe Fenster, Panoramascheiben oder gar komplett verglaste Wände. Solche große Glasflächen sorgen nicht nur für besonders viel natürliches Licht im Inneren, sie ermöglichen auch attraktive Sichtachsen, beispielsweise in den Garten. Jedoch muss man hier unbedingt auch an einen entsprechenden Sonnenschutz denken, damit der so verglaste Raum im Sommer nicht zum Gewächshaus wird.

Bei der Entscheidung für Fenster, die den Stil des Hauses optimal unterstreichen, dürfen jedoch auch die Details wie beispielsweise die Fenstergriffe nicht fehlen. Vom weißen, leicht geschwungenen Kunststoff-Griff über die moderne Variante in Aluminium bis hin zu Nachbildungen antiker Fensteroliven hat der Fachhandel für jeden Geschmack etwas auf Lager.

Jessica Rohrbach