Richtfest beim Projekt "Maxstraße 38"

Quasi als Weihnachtsgeschenk können die zukünftigen Bewohner des Objekts in der Maxstraße 38 das Richtfest der ausführenden Firma MSZ-Projektbau GmbH sehen. Statt einer Schleife befand sich die Richtkrone am Gebäude, statt Weihnachtskugeln flatterten Bänder am Kranz. 21 Wohnungen entstehen an der Stelle, an der früher einmal eine Schreinerei angesiedelt war, alteingesessene Kissinger erinnern sich bestimmt daran. "Bereits jetzt sind alle Wohnungen verkauft", erklärt Bernd Matthes vom Immobilienbüro Matthes und Schießer GmbH.



Die meisten Käufer der zwischen 37 und 161 Quadratmeter großen Wohnungen kommen aus Bad Kissingen oder der näheren Umgebung. "Rund die Hälfte der Käufer zieht selbst ein, die restlichen Wohnungen wurden an Kapitalanleger verkauft und stehen zur Vermietung zur Verfügung", so Matthes. Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte und Apotheken - alles ist von hier aus prima zu Fuß erreichbar.



Im Januar 2015 wurde das Grundstück gekauft, im März kam die Baugenehmigung, mit dem Anrücken der Bagger im Juni begann der Bau der Wohnanlage, die Fertigstellung ist Anfang 2017 geplant. Es entsteht eine Wohnanlage mit barrierefreien Eingangsbereichen und einem behindertengerechten Lift, alle Wohnungen werden mit Parkett ausgelegt und erhalten dreifach verglaste Fenster für einen erhöhten Wärme- und Schallschutz.



Alle Wohnungen haben elektrische Rollläden, großzügige sonnige Balkone oder Dachterrassen, jede Wohnung verfügt über einen eigenen Kellerraum, im Untergeschoss befinden sich Räume für die Waschmaschine, Wäschetrockner und Tiefgaragenstellplätze. Es gibt aber auch Stellplätze und Einzelgaragen im Freien. Zur Sicherheit wird der Eingangsbereich per Video überwacht, geheizt wird mit Gas-Brennwert-Technik und Solaranlage und jede Wohnung ist mit einer zentralen Trinkwasser-Erwärmungsstation zur Vermeidung von Legionellen ausgestattet. Seit Gründung der Firma MSZ-Projektbau GmbH im Jahr 1998 orientiert sich das Unternehmen an den Wünschen der Kunden. Die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Neubauwohnungen im Zentrum ist in den letzten Jahren stetig gestiegen.



"Wie schon bei allen bisherigen Neubau-Projekten hat sich auch hier die direkte Zusammenarbeit der Firmen MSZ-Planungsbüro Zeitz, MSZ-Projektbau GmbH und dem Immobilienbüro Matthes und Schießer GmbH bestens bewährt", sagte Bernd Matthes beim Richtfest, zu dem zahlreiche Gäste und zukünftige Wohnungseigentümer kamen. Gebaut wird mit Handwerkern aus der Region. Immobilienbüro Matthes und Schießer GmbH, MSZ-Planungsbüro Zeitz, MSZ-Projektbau GmbH, Kirchgasse 9, 97688 Bad Kissingen, Tel.: 0971/ 71500. Anja Vorndran/red