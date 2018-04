Neubau Hemmerichstraße

Für die Mitarbeiter der 25 beauftragten Handwerksbetriebe aus der Region bleibt noch viel zu tun: Erst im Herbst wird die 60 Meter lange Wohnanlage entlang der Hemmerichstraße mit einer Geschossfläche von 5000 Quadratmetern bezugsfertig sein. Links und rechts der Einfahrt ins Zentralparkhaus und in fünf Geschossen darüber erstreckt sich schon jetzt der massive Rohbau für 35 Wohnungen und zwei Großgaragen. Im Dezember war das Richtfest.

Vor knapp einem Jahr begann im Februar an derselben Stelle der Abriss der alten und recht heruntergekommenen Wohnhäuser. Im April 2015 startete die Bad Kissinger Wogebau Objektbau GmbH im Auftrag ihrer beiden Bauherren Christel und Rüdiger Leimbeck mit dem Neubau des fünfgeschossigen Mietshauses. "Wir bauen schlüsselfertig und zum Festpreis", betont Geschäftsführer und Architekt Michael Rüth. Auf dem 2000 Quadratmeter großen Grundstück sind bereits die Wohnungen in unterschiedlicher Größe vom 45 Quadratmeter großen Zwei-Zimmer-Appartement bis zur 104 Quadratmeter großen Vier-Zimmer-Wohnung erkennbar.

Jede Wohnung ist großzügig bemessen, mit hochwertigen Bodenbelägen sowie komfortablen Bad- und WC-Einrichtungen ausgestattet. Sie bietet den Bewohnern durch ihre mit elektrischen Rollläden ausgestatteten, bodentiefen Fensterelemente bestmögliches Tageslicht und lädt mit südwestlich ausgerichteten Terrassen und Balkonen zur Erholung in warmer Nachmittagssonne ein. Jede Wohnung ist behindertengerecht ausgebaut, neun barrierefreie Wohnungen sorgen für entsprechend besonderen Komfort. Alle Wohneinheiten sind von der Tiefgarage aus mit dem Aufzug bequem erreichbar.In den beiden hauseigenen Garagen stehen den Mietern insgesamt 36 Stellplätze zur Verfügung, davon fünf Behindertenplätze, sowie Abstellmöglichkeiten für Fahrräder oder Gehhilfen. Weitere Stellplätze bietet natürlich das direkt benachbarte Zentralparkhaus, deren früher frei liegende Einfahrt nun vom neuen Mietshaus umbaut ist. "Wir werden diese für die Öffentlichkeit wichtige Parkhauseinfahrt selbstverständlich besonders kenntlich machen", verspricht Geschäftsführer Rüth. "Jeder wird die Einfahrt ins Zentralparkhaus bald wieder leicht erkennen können."

Nicht erst im Herbst, sondern schon jetzt nimmt Wogebau Mietanfragen für die neuen stadtzentralen Wohnungen entgegen. "Ein Dutzend Wohnungen sind schon fest reserviert", mahnt Verkaufsleiter Rupert Franke zur Eile. "Pro Quadratmeter muss der Interessent etwa mit 8,50 Euro Kaltmiete rechnen. Ein Stellplatz kostet 50 Euro pro Monat." Die Nachfrage potenzieller Mieter ist groß. Verständlich. Denn künftige Bewohner brauchen nur fünf Minuten zu Fuß in die Einkaufszone.Kontakt:Wogebau Objektbau GmbH, Hartmannstraße 20, Telefon: (0971) 7216-0, Fax: (0971) 72 16-250, Email: info@wogebau.eu, Internet: www.wogebau.eu

Sigismund von Dobschütz