Kunzmann´s Hotel | Spa | Restaurant

Die jetzt nach 20 Monaten abgeschlossene Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahme war mit zwei Millionen Euro die größte Investition seit der vor zehn Jahren erfolgten umfassenden Verwandlung des einstigen Kurhotels in das heutige mit vier Dehoga-Sternen klassifizierte Kunzmann's Hotel & Spa an der Bad Bockleter Promenade. "In diesen zehn Jahren haben wir insgesamt zehn Millionen Euro in unser Wellnesshotel investiert", rechnet Hotelier Gregor Kunzmann die jährlichen Maßnahmen seit 2010 zusammen.

Elegant beleuchtet

Sichtbarstes Ergebnis der im Februar 2019 begonnenen Baumaßnahme ist die völlige Umgestaltung des Außenbereichs, die erst durch den Erwerb des gegenüberliegenden Grundstücks nach Aufgabe der Kurpension Trümbach möglich wurde.

Auf diesem Areal wurde nun ein großzügiger, begrünter Parkplatz mit 46 Stellplätzen, davon drei mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge, für die Gäste des Hotels angelegt, da die bisherigen 35 Stellplätze für das 65-Zimmer-Haus auch wegen des wachsenden Tagesgeschäft durch Wellness-, Ayurveda- und Restaurant-Gäste ausgereicht hatten. Zusätzlich wurde mit Einfahrt von der Kissinger Straße ein Parkplatz mit zehn Stellplätzen nur für Mitarbeiter des Hotels fertiggestellt.

Das Gesamtgelände beleuchten elegante Lichtstelen, die von einer auf dem Dach des dortigen Gerätehauses neu installierten Photovoltaikanlage gespeist werden.

Direkt vor dem Eingangsbereich wurde eine von einer mit dem Hotel-Logo verzierten Natursteinmauer umgebene Kurzparkzone eingerichtet.

Bei der Neugestaltung des mit einer bequemen Sitzgruppe zur Erholung einladenden Außenbereichs direkt vor dem Hoteleingang wurde ebenfalls auf die natürliche Note geachtet: Auch hier wurde für Mauern und Treppen Naturstein verwendet und mittig eine kleine Grünanlage mit Quellstein angelegt. Das vor Regen schützende Vordach ist eine Stahlkonstruktion auf drei Stützen, die einer Baumgruppe mit stark verästeltem Laubdach gleicht.