19. Juli

Kröckel Bau startet wieder mit Hausbesichtigungen

Unter den geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen kann der Neubau in der Pfälzer Straße 12 in Michelau am Sonntag, 19. Juli, zwischen 10 und 12 Uhr besichtigt werden.